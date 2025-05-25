Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис после массированной атаки РФ на Украину: Не слышали ли вы что-нибудь о Taurus и тех "сокрушительных санкциях"?

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня, после ночной массированной атаки Россию на Украину, напомнил о том, что Украине обещали Taurus, а также введение "сокрушительных санкций" против РФ за отказ от прекращения огня.

Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приветствую, извините, что беспокою, но не слышали ли вы что-то о Taurus и тех сокрушительных санкциях? Дайте знать, спасибо", - написал он.

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Напомним, ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может рассчитывать на правительство ФРГ в вопросе поставки крылатых ракет Taurus.

Позже во время комментирования вопроса возможной поставки Украине крылатых ракет Taurus канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках "Коалиции желающих" и совместно с США.

Ранее сенаторы Грэм и Блюменталь заявили, что США применят санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.