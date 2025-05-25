Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис после массированной атаки РФ на Украину: Не слышали ли вы что-нибудь о Taurus и тех "сокрушительных санкциях"?
Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня, после ночной массированной атаки Россию на Украину, напомнил о том, что Украине обещали Taurus, а также введение "сокрушительных санкций" против РФ за отказ от прекращения огня.
Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Приветствую, извините, что беспокою, но не слышали ли вы что-то о Taurus и тех сокрушительных санкциях? Дайте знать, спасибо", - написал он.
Напомним, ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может рассчитывать на правительство ФРГ в вопросе поставки крылатых ракет Taurus.
Позже во время комментирования вопроса возможной поставки Украине крылатых ракет Taurus канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках "Коалиции желающих" и совместно с США.
Ранее сенаторы Грэм и Блюменталь заявили, что США применят санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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бабатампон не чує ! Він грає у гольф
Бо цей феноменальний POTUS навряд чи здатний самостійно проводити аналіз та робити обгрунтовані висновки, а власних професійних військових експертів, схоже не чує.
Народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1949%E2%80%941990) ФРН. З 1972 став членом партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%94%D0%A1 Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У 1975-1976 роках служив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80 Бундесвері на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A3 самохідній артилерійській установці
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86
Зараз вилізе якийсь чинний європейський чиновник і заведе звичну платівку про "посилення тиску", "справедливий мир", "маємо надати" і "подальшу підтримку".
Надали Таурус, чи ні...
Якщо надали, то першими про це повинні взнати і відчути ефект клієнти-рашисти на обʼєктах- цілях при бойовому застосуванні Таурусів. І одразу ж забути. Назавжди.
@MarketPowerUA
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2 год
Останнім часом все частіше приходить одна думка: навіть зі всіма ресурсами світу ми не зможемо перемогти з таким неефективним управлінням.
Неефективність - це головна проблема всього, що пов'язано з державою. У звичайний час нам ця неефективність коштувала економічного розвитку. Наприклад, наша економіка безнадійно відстала від тієї ж Польщі - сьогодні розрив більше ніж утричі за ВВП на душу населення. А ще тридцять років тому ми були приблизно на одному рівні.
А у військовий час неефективність коштує життів людей. І, на жаль, на цьому тлі проблеми економіки лише поглибилися (хоча я би сказав, що їх спеціально "поглибили").
Питання не в ресурсах чи можливостях - їх у нас достатньо. Питання в тому, чи зможемо ми навчитися ними ефективно розпоряджатися.
Тепер у нас ті хто вже шість років мають право на помилку. На кону існування держави і життя українців. Ми забули що українці мають право на життя, яке відібрали помилки