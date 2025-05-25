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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис после массированной атаки РФ на Украину: Не слышали ли вы что-нибудь о Taurus и тех "сокрушительных санкциях"?

Последствия атаки на Хмельницкую область 25 мая 2025 года

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня, после ночной массированной атаки Россию на Украину, напомнил о том, что Украине обещали Taurus, а также введение "сокрушительных санкций" против РФ за отказ от прекращения огня.

Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приветствую, извините, что беспокою, но не слышали ли вы что-то о Taurus и тех сокрушительных санкциях? Дайте знать, спасибо", - написал он.

Также смотрите: Россия затягивает войну и ежедневно продолжает убивать. Молчание Америки и других в мире только поощряет Путина, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Ландсбергис после массированной атаки РФ на Украину

Напомним, ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может рассчитывать на правительство ФРГ в вопросе поставки крылатых ракет Taurus.

Позже во время комментирования вопроса возможной поставки Украине крылатых ракет Taurus канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках "Коалиции желающих" и совместно с США.

Ранее сенаторы Грэм и Блюменталь заявили, что США применят санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

санкции (11422) Габриэлюс Ландсбергис (158) Taurus (46)


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Топ комментарии
+15
Синдром екса.
Зараз вилізе якийсь чинний європейський чиновник і заведе звичну платівку про "посилення тиску", "справедливий мир", "маємо надати" і "подальшу підтримку".
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25.05.2025 12:35
+11
******* не мішки тягать
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25.05.2025 12:28
+8
Обіцяли ,обіцяли...обісцяли і всрались
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25.05.2025 12:25
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Правила форума Совет форумчан
баба тампон не чує ! Він грає у гольф
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25.05.2025 12:23 Ответить
Обіцяли ,обіцяли...обісцяли і всрались
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25.05.2025 12:25 Ответить
Подивіться на Рубіо ,що він говорить перед сенаторами.
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25.05.2025 12:29 Ответить
Та нічого не говорить. Маю на увазі - по суті. Тут якраз мовчанка. А те, що ллється у нього з рота - то словесний понос, алогічний за суттю.
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25.05.2025 12:40 Ответить
Піськограй катався по всій Європі збирав коаліції, безпекових угод підписав 28 шт., - толку нуль.
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25.05.2025 13:09 Ответить
А на що ви сподівались ? Всі ринуться допомагати ? Трампа вам киздабола потрібно ?
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25.05.2025 13:42 Ответить
Я ні на що не сподівався! Ніхто не ринеться допомагати! Трамп киздабол мені не потрібен.
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25.05.2025 13:44 Ответить
******* не мішки тягать
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25.05.2025 12:28 Ответить
Та уся Європа чекає з нетерпінням на капітуляцію України - бізнес ж попре вгору, ніхто не збирається сваритися із пушкіномовними, навпаки...
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25.05.2025 12:30 Ответить
на жаль так і є. ЄС обіцяє 10 євро, обговорюють 5, а дають 1, і то, попізже...
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25.05.2025 12:34 Ответить
Москвобот, схоже...
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25.05.2025 16:15 Ответить
Варто визнати, що "партьори" надають перевагу нафті та газу з раші, а не Україні.
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25.05.2025 12:30 Ответить
чули , Сенат дав декілька днів раші
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25.05.2025 12:32 Ответить
трам здувся. давайте нового
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25.05.2025 12:33 Ответить
А він і не надувався, Трамп - категорично проти допомоги Україні, і переклав війну на Європу, яка взагалі недієздатна без США.
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25.05.2025 13:12 Ответить
А хіба це не особисто путлер напряму чи через Віткофа йому підказав , що Європа не обороноспроможна, і тому феноменально успішним кроком буде лишити її без підтримки США зупиняти війну в Європі?
Бо цей феноменальний POTUS навряд чи здатний самостійно проводити аналіз та робити обгрунтовані висновки, а власних професійних військових експертів, схоже не чує.
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25.05.2025 13:29 Ответить
Мерц це німецький Яценюк.

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25.05.2025 12:33 Ответить
Є дещо спільне, але суттєвих відмінностей мабуть більше, зокрема:
Народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1949%E2%80%941990) ФРН. З 1972 став членом партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%94%D0%A1 Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У 1975-1976 роках служив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80 Бундесвері на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A3 самохідній артилерійській установці
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86
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25.05.2025 13:46 Ответить
❗️303 українських захисники вдома, це третя і остання частина обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині - Зеленський
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25.05.2025 12:33 Ответить
Бачиш? Стамбульські перемовини про припинення вогню позитивні. Санкції накладати нема за що. Німці і далі обіцяють обіцяти Тауруси, але на цей раз таємно. Ми чекаємо виконання обіцянок. Тауруси дадуть100%, а може вже дали, але наверняка із забороною використання по москальських територіях.
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25.05.2025 12:53 Ответить
Чи не чули ви щось про Taurus і ті "нищівні санкції"?
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25.05.2025 12:33 Ответить
Синдром екса.
Зараз вилізе якийсь чинний європейський чиновник і заведе звичну платівку про "посилення тиску", "справедливий мир", "маємо надати" і "подальшу підтримку".
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25.05.2025 12:35 Ответить
О. Старий трамподрочер виринув. Шось тебе не було в коментах про Трампа та Віткоффа.
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25.05.2025 16:16 Ответить
Для початку повертайся в неньку і поживи трошки здобуваючи "мир з позиції сили", потім зрозумієш.
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25.05.2025 18:31 Ответить
я думаю той Таурус така ж фікція як і наші потужно анонсовані Паляниці, існує в експериментальному варіанті для показух і виставок
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25.05.2025 12:36 Ответить
Здається, минулого року Південна Корея проводила випробовування таурусів на навчаннях. Щодо німецьких не знаю, в якому вони стані. Можливо муляжі?
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25.05.2025 12:44 Ответить
Я думаю, шо навіть у відкритому доступі є багато інформації, аби не писати хню. Але ж це треба напружити мозок.
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25.05.2025 16:17 Ответить
Нехай пан Ландбергіс не переживає за власний слух - зі слухом у нього все добре - за постачання Таурусів в Україну і пекельні санкції проти кацапії не чув не лише він - не чули і ми в Україні, і люди у всьому світі теж не чули. То погано зі словом і совістю тих, хто щосили бився у груди, обіцяючи це робити.
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25.05.2025 12:37 Ответить
І не почують, бо це тепер таємниця, хай ворог перебуває у стані невизначеності.
Надали Таурус, чи ні...
Якщо надали, то першими про це повинні взнати і відчути ефект клієнти-рашисти на обʼєктах- цілях при бойовому застосуванні Таурусів. І одразу ж забути. Назавжди.
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25.05.2025 13:39 Ответить
Очікуємо на постачання ракет таурус Україні
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25.05.2025 12:37 Ответить
Нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу.
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25.05.2025 12:44 Ответить
таурісів нам не дадуть. Америка злилась. Європа шось потроху буде давати а би ми якось тримались, тихенько будуть дякувати богові шо русня застряла в Україні
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25.05.2025 12:44 Ответить
А де британські та французькі ракети? У перший тиждень повідомили про 400 убитих корейців в якійсь садибі-музеї, а потім пропали.
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25.05.2025 12:50 Ответить
Ми обіцяємо вам і далі таємно обіцяти ТАУРУСИ!
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25.05.2025 12:46 Ответить
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25.05.2025 12:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=X85IfIjHqQo да гранати у ніх нє той сістєми..
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25.05.2025 12:50 Ответить
Всі все знають - тільки на горшок не просяться
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25.05.2025 12:55 Ответить
Трамп зрадив Україну.
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25.05.2025 13:00 Ответить
Економічний патруль
@MarketPowerUA
·
2 год
Останнім часом все частіше приходить одна думка: навіть зі всіма ресурсами світу ми не зможемо перемогти з таким неефективним управлінням.

Неефективність - це головна проблема всього, що пов'язано з державою. У звичайний час нам ця неефективність коштувала економічного розвитку. Наприклад, наша економіка безнадійно відстала від тієї ж Польщі - сьогодні розрив більше ніж утричі за ВВП на душу населення. А ще тридцять років тому ми були приблизно на одному рівні.

А у військовий час неефективність коштує життів людей. І, на жаль, на цьому тлі проблеми економіки лише поглибилися (хоча я би сказав, що їх спеціально "поглибили").

Питання не в ресурсах чи можливостях - їх у нас достатньо. Питання в тому, чи зможемо ми навчитися ними ефективно розпоряджатися.
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25.05.2025 13:05 Ответить
Я думаю що війна у вас для того щоб вас вчити і навчити - голосувати, керувати державою і ресурсами і т.д.
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25.05.2025 13:13 Ответить
Кого саме навчити ? У нас була людина, яку вчити не треба було. Він витягував все. Мав стратегічні плани і їхню реалізацію.
Тепер у нас ті хто вже шість років мають право на помилку. На кону існування держави і життя українців. Ми забули що українці мають право на життя, яке відібрали помилки
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25.05.2025 13:28 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/25/7513584/
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25.05.2025 13:34 Ответить
Політичний труп все не вспокоїться. Ліпше б ЗСУ фінансував, а не ботів.
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25.05.2025 16:20 Ответить
Добре, що нагадали - як там той яструб Мерц, який бив себе п'ятами у груди та рвав рубашку перед виборами, що дасть Україні Тауруси? І де? Що?
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25.05.2025 13:08 Ответить
Він обіцяв ультиматум кацапам, лякав Таурусами. Клінічний ідіот. Ці люди керують Європою.
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25.05.2025 14:01 Ответить
В ракетах Таурус комплектующие из США, без американцев эти ракеты произвести невозможно и без их разрешения европейцы не имеют права использовать в украинском конфликте.
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25.05.2025 13:14 Ответить
приймачі від Collins Aerospace.
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25.05.2025 13:52 Ответить
Абсолютно всё современное европейское оружие так или иначе связано с США, будь это система наведения, спутниковая координация да похрен что.
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25.05.2025 13:57 Ответить
Стрелковое оружие, гранаты и прочее вооружение прошлого века, европейцы делают без посторонней помощи. Использовать могут наплевав на всех.
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25.05.2025 14:08 Ответить
на щастя - не все.
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25.05.2025 15:35 Ответить
Если не всё, значит завтра отгрузят. Как говорит Зеля, жди-ТЕ.
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25.05.2025 16:17 Ответить
з якого це дива будуть відвантажувати... У них озброєння вистачає тільки на бутафорські армії. Ну, хіба що не брати авіацію загалом. Тих "таурусів" годних для застосування може і є всього півтори сотні, і розмовами про них вже тут заїбали, бо якщо чесно, то півсотні ракет з дальністю 300 км істотно не можуть вплинути на перебіг війни. Вже не кажучі, що нам нідочого їх чіплять.
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25.05.2025 16:34 Ответить
В украинском конфликте, ггг. У тебя капуста из щей в бороде застряла.
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25.05.2025 16:21 Ответить
Называй как хочешь, но войну никто никому не объявлял, факты вещь упрямая. Тебе интересно почему именно украинском конфликте? Да потому что боевые действия на территории Украины. Или я не прав? Уже не украинская территория что ли?
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25.05.2025 16:28 Ответить
нічого ні від кого не буде, бо нікому Україна не потрібна, виключно, як територія, де росія може воювати. Усіх турбує лише, щоб путін не прийшов до них. Все інше клоунада.
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25.05.2025 13:34 Ответить
Ще один з бот-акаунтів, які лапті нареґали на Цензорі в лютому.
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25.05.2025 16:22 Ответить
 
 