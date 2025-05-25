УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11326 відвідувачів онлайн
Новини Масований удар 25 травня 2025 року
2 001 45

Каллас відреагувала на нічний удар по Україні: Необхідний найсильніший тиск на Росію

Каллас про можливу відправку військ до України

Необхідно посилити тиск на Росію, щоб вона погодилася на припинення вогню в Україні.

Про це висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам необхідний найсильніший міжнародний тиск на Росію з метою зупинити цю війну", - заявила Каллас.

За її словами, атаки минулої ночі знову показують, що Росія прагне завдати ще більшого страждання та знищення України.

"Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, постраждалих і вбитих. Мої думки сьогодні з їхніми родинами", - додала Каллас.

Також читайте: Ворог після паузи знову застосував проти України ракету Х-22. Перехопити балістику сьогодні не вдалося, - Ігнат

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

обстріл (28973) ракети (4048) дрони (4838) Каллас Кая (295)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Як вони всі вже задовбали зі своїм "потрібен тиск"! Губами?
показати весь коментар
25.05.2025 14:14
+8
аж до ярості інколи бісить чути типу "необхідно посилити тиск"... а вчора не було необхідно?? тетеря якась блаженна там взагалі рішення обралась приймати чи з випученими очима оглядатись чекаючи кого поініціативнішого... чому банки на росії працюють? треба демонструвати слабоумство в 18й раз з якимось там "пакетом санкцій"?
показати весь коментар
25.05.2025 14:32
+6
а вона шо не чула про нищівні санкції ?
показати весь коментар
25.05.2025 14:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За яблучко беріть путлєра
показати весь коментар
25.05.2025 14:08 Відповісти
Най, най,най сильніший. А прибиля все таки дорожчі.
показати весь коментар
25.05.2025 14:16 Відповісти
Це як?
показати весь коментар
25.05.2025 14:17 Відповісти
На шиї кадик - "яблучко" я б за нього путлєра потримав
показати весь коментар
25.05.2025 14:23 Відповісти
Це все фантазії на рівні 1-го класу. Реально хто це може зробити?
показати весь коментар
25.05.2025 14:29 Відповісти
Портнова ж прибрали і на Гітлера було два замахи
показати весь коментар
25.05.2025 14:33 Відповісти
Порівняв. Портнов відкрито возив дітей в школу. Гітлер теж особливо не ховався. На відміну від кремлівського бункерного недоумка.
показати весь коментар
25.05.2025 14:40 Відповісти
Це й теж не на цепу сидить - на Донбас їздив - на Курщину в Валдаї на форумах буває
показати весь коментар
25.05.2025 14:44 Відповісти
Так нашого ідіота теж ніхто не намагається ліквідувати, хоча можливостей теж було безліч. Схоже, там є якийсь договірняк і ця війна комусь вигідна.
показати весь коментар
25.05.2025 15:12 Відповісти
Як вони всі вже задовбали зі своїм "потрібен тиск"! Губами?
показати весь коментар
25.05.2025 14:14 Відповісти
Тим, чим на роялі на кнопки тис ******** лідор демократичного світу.
показати весь коментар
25.05.2025 14:57 Відповісти
КОЖНОГО РАЗУ ПІСЛЯ "НАЙСИЛЬНІШОГО ТИСКУ НА 3,14ДЕРАЦІЮ" НА ГОЛОВИ УКРАЇНЦІВ ПРИЛІТАЄ БІЛЬШЕ РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ...А МОЖЕ ЦЕ ТАКЕ "ШИФРУВАННЯ" .ЯКЕ ВКАЗУЄ КУЙЛУ.МОЖЕШ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ БІЛЬШЕ І ПРОДОВЖУВАТИ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ???
показати весь коментар
25.05.2025 14:14 Відповісти
"Нам необхідний найсильніший міжнародний тиск на Росію з метою зупинити цю війну", - заявила Каллас."

Який саме?
показати весь коментар
25.05.2025 14:16 Відповісти
а вона шо не чула про нищівні санкції ?
показати весь коментар
25.05.2025 14:16 Відповісти
Ні. Лише про пекельні. Які печуть, але не нищать.
показати весь коментар
25.05.2025 14:30 Відповісти
поки ЄС тільки тискаєтся с путіним
показати весь коментар
25.05.2025 14:19 Відповісти
аж до ярості інколи бісить чути типу "необхідно посилити тиск"... а вчора не було необхідно?? тетеря якась блаженна там взагалі рішення обралась приймати чи з випученими очима оглядатись чекаючи кого поініціативнішого... чому банки на росії працюють? треба демонструвати слабоумство в 18й раз з якимось там "пакетом санкцій"?
показати весь коментар
25.05.2025 14:32 Відповісти
Предлагаю провести красную линию. И обсудить 'нищiвнi санкцii'
показати весь коментар
25.05.2025 14:33 Відповісти
Зупинити війну? Ви вже більше одинадцяти років зупиняєте війну. Може навпаки пора Європі підключитися до війни і знищити Сосію? Тим більше Сосія московський режим не приховує що Європа буде наступною
показати весь коментар
25.05.2025 14:43 Відповісти
Європа скрафтила собі бронежилет. Може не перейматись.
показати весь коментар
25.05.2025 14:59 Відповісти
Пора припинити торгувати з рашкою лицемірні клоуни. Ви можете хоча б не купувати нафту і газ.
показати весь коментар
25.05.2025 14:43 Відповісти
А , Україна не перекачувать по своїх трубопроводах !?
показати весь коментар
25.05.2025 14:47 Відповісти
Жадібний Зеленський це окрема розмова.
показати весь коментар
25.05.2025 14:54 Відповісти
чем давить то собираетесь?ссыте войска в Украину ввести?!
показати весь коментар
25.05.2025 14:44 Відповісти
а для чого вводити в Україну війська? проклятий жид пукін-шаломов сидить на раковій *********, а не в Україні!!!
в Україну можна безкінечно довго вводити-виводити всіх і вся, хто і що захоче, але поки той жидок дихає, толку з тих вводів-виводів БУДЕ АБСОЛЮТНИЙ ******* НОЛЬ!👿
показати весь коментар
25.05.2025 17:26 Відповісти
Тискалка у вас не виросла, п*здаболи імпотентні. 4-й рік одне бла-бла-бла та надування щік. Куколди недієздатні.
показати весь коментар
25.05.2025 14:56 Відповісти
Ой шо ви ото напружуєтеся. Притомним і так все зрозуміло, а непритомним можете не повторювати - вони й без того у ваш тиск свято вірують.
показати весь коментар
25.05.2025 15:15 Відповісти
з ЄС не можуть виперти кацапських уйобків, які відкрито підтримують війну путіна і вбивства дітей в Україні, не можуть припинити торгівлю з росією, не можуть назвати росіян фашистами, хоча за визначенням так уже є, то про який тиск йдеться.
показати весь коментар
25.05.2025 15:39 Відповісти
Задовбали своїми словесами...
показати весь коментар
25.05.2025 16:03 Відповісти
Сильної стурбованості тут явно не вистачає! Бо тільки вона дає поштовх хоробрим ініціативам коаліцій охочих...
показати весь коментар
25.05.2025 16:16 Відповісти
https://aspi.com.ua/news/politika/putin-nalashtovaniy-na-peremogu-u-viyni-proti-ukraini-ta-khoche-zavoyuvati-ves#gsc.tab=0 Російський диктатор ***** хоче повернути колишні колонії та відновити весь колишній СРСР - заява ЦРУ.

Він все ще налаштований на перемогу у війні проти України. Про це йдеться в заяві американської розвідки. Зазначається, що ця інформація була підготовлена з використанням даних, доступних станом на 11 травня 2025 року. "Путін розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка визначить місце Росії у світі, утримання диктатора при владі та його історичну спадщину. Він залишається впевненим в остаточній перемозі Росії в Україні та готовий використовувати військову силу щонайменше до кінця 2025 року", - сказано у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз - 2025", підготованому Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США.

У ньому також наголошується, що Путін залишається непохитним у своїй вимозі, щоб Україні було назавжди заборонено вступати до НАТО, наполягаючи, щоб Київ вивів усі свої сили з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також у відомстві вважають, що Росія "майже напевно" прагне уникнути прямого конфлікту з НАТО, оскільки, за її оцінкою, не може виграти у конвенційному військовому протистоянні з Альянсом. "Кремль, попри все, залишається повністю здатним використовувати асиметричні можливості проти Сполучених Штатів та союзників, включаючи кібер- та інформаційні кампанії, і зрештою становить екзистенційну загрозу завдяки своїм стратегічним ядерним силам, які можуть вразити всю територію США", - наголосили в американській розвідці.

У звіті також зазначається, що війна проти України є частиною ширшої стратегії російського диктатора з повернення престижу та глобального впливу, які, на його думку, Росія втратила після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, та здійснення контролю над колишніми радянськими республіками.

Також повідомляється, що цілями Путіна є "подальший розділ України" та контроль над чисельністю Збройних Сил. "За відсутності переговорного врегулювання або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії у 2025 році, хоча російські здобутки на полі бою сповільнюються і супроводжуються великими втратами особового складу та техніки", - прогнозує розвідка США.

Втрати російських окупантів у війні проти України оцінюються у щонайменше 10 000 наземних бойових машин, включаючи понад 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів, і понад 10 військово-морських суден. Втрати особового складу російської армії за час війни проти України оцінюються у 700 тисяч, в тому числі загиблих - близько 170 тисяч.

Розвідка США вважає, що Росія протягом 2025 року, імовірно, продовжить реалізовувати свою стратегію, що полягає у намаганні виснажити Україну та знизити її здатність і волю до опору, що, за розрахунками окупантів, дозволить нав'язувати бажані їм умови в будь-якому майбутньому переговорному врегулюванні.

У звіті повідомляється, що у 2025 році Росія планує витратити щонайменше 150 мільярдів доларів на витрати, пов'язані з обороною та безпекою, що на 19 відсотків більше, ніж у 2024 році з урахуванням інфляції, і становитиме приблизно 40 відсотків федерального бюджету. "Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби в наступальних та оборонних операціях, щоб порушити зв'язок та наведення озброєння України. Росія розробляє засоби радіоелектронної боротьби спеціально для того, щоб протидіяти технологіям, що постачаються з Заходу. Крім того, використання Росією безпілотних літальних апаратів у конфлікті різко розширилося, оскільки ці системи виявилися економічно ефективними інструментами для виявлення рухів противника, надання допомоги в наведенні артилерії та проведення ударів на ближній та дальній відстані", - резюмували розвідники.
показати весь коментар
25.05.2025 16:42 Відповісти
як ви всі, СУКИ, ******* зі своїм "тиском"!!!!
тужитесь, тужитесь, тиснитесь, тиснитесь і щось ніяк НЕ ВИСРЕТЕ НІЧОГО!!!

РОЗ'***** НА *** ******* САТАНИНСЬКИЙ КРЕМЛЬ! і не треба буде вже "тиснутись", але видно всіх все влаштовує, і всі далі будуть "тиснутись"....
показати весь коментар
25.05.2025 17:23 Відповісти
Так Захід колись "тиснув" на совок. майже 50 років після того, як срср окупував півЄвропи. А от у мене немає 50 років, нажаль, чекати.
показати весь коментар
25.05.2025 17:57 Відповісти
 
 