Каллас отреагировала на ночной удар по Украине: Необходимо оказать сильнейшее давление на Россию
Необходимо усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на прекращение огня в Украине.
Об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Нам необходимо сильнейшее международное давление на Россию с целью остановить эту войну", - заявила Каллас.
По ее словам, атаки прошлой ночью снова показывают, что Россия стремится нанести еще большее страдание и уничтожение Украины.
"Ужасно видеть детей среди невинных жертв, пострадавших и убитых. Мои мысли сегодня с их семьями", - добавила Каллас.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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Який саме?
в Україну можна безкінечно довго вводити-виводити всіх і вся, хто і що захоче, але поки той жидок дихає, толку з тих вводів-виводів БУДЕ АБСОЛЮТНИЙ ******* НОЛЬ!👿
Він все ще налаштований на перемогу у війні проти України. Про це йдеться в заяві американської розвідки. Зазначається, що ця інформація була підготовлена з використанням даних, доступних станом на 11 травня 2025 року. "Путін розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка визначить місце Росії у світі, утримання диктатора при владі та його історичну спадщину. Він залишається впевненим в остаточній перемозі Росії в Україні та готовий використовувати військову силу щонайменше до кінця 2025 року", - сказано у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз - 2025", підготованому Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США.
У ньому також наголошується, що Путін залишається непохитним у своїй вимозі, щоб Україні було назавжди заборонено вступати до НАТО, наполягаючи, щоб Київ вивів усі свої сили з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також у відомстві вважають, що Росія "майже напевно" прагне уникнути прямого конфлікту з НАТО, оскільки, за її оцінкою, не може виграти у конвенційному військовому протистоянні з Альянсом. "Кремль, попри все, залишається повністю здатним використовувати асиметричні можливості проти Сполучених Штатів та союзників, включаючи кібер- та інформаційні кампанії, і зрештою становить екзистенційну загрозу завдяки своїм стратегічним ядерним силам, які можуть вразити всю територію США", - наголосили в американській розвідці.
У звіті також зазначається, що війна проти України є частиною ширшої стратегії російського диктатора з повернення престижу та глобального впливу, які, на його думку, Росія втратила після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, та здійснення контролю над колишніми радянськими республіками.
Також повідомляється, що цілями Путіна є "подальший розділ України" та контроль над чисельністю Збройних Сил. "За відсутності переговорного врегулювання або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії у 2025 році, хоча російські здобутки на полі бою сповільнюються і супроводжуються великими втратами особового складу та техніки", - прогнозує розвідка США.
Втрати російських окупантів у війні проти України оцінюються у щонайменше 10 000 наземних бойових машин, включаючи понад 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів, і понад 10 військово-морських суден. Втрати особового складу російської армії за час війни проти України оцінюються у 700 тисяч, в тому числі загиблих - близько 170 тисяч.
Розвідка США вважає, що Росія протягом 2025 року, імовірно, продовжить реалізовувати свою стратегію, що полягає у намаганні виснажити Україну та знизити її здатність і волю до опору, що, за розрахунками окупантів, дозволить нав'язувати бажані їм умови в будь-якому майбутньому переговорному врегулюванні.
У звіті повідомляється, що у 2025 році Росія планує витратити щонайменше 150 мільярдів доларів на витрати, пов'язані з обороною та безпекою, що на 19 відсотків більше, ніж у 2024 році з урахуванням інфляції, і становитиме приблизно 40 відсотків федерального бюджету. "Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби в наступальних та оборонних операціях, щоб порушити зв'язок та наведення озброєння України. Росія розробляє засоби радіоелектронної боротьби спеціально для того, щоб протидіяти технологіям, що постачаються з Заходу. Крім того, використання Росією безпілотних літальних апаратів у конфлікті різко розширилося, оскільки ці системи виявилися економічно ефективними інструментами для виявлення рухів противника, надання допомоги в наведенні артилерії та проведення ударів на ближній та дальній відстані", - резюмували розвідники.
тужитесь, тужитесь, тиснитесь, тиснитесь і щось ніяк НЕ ВИСРЕТЕ НІЧОГО!!!
РОЗ'***** НА *** ******* САТАНИНСЬКИЙ КРЕМЛЬ! і не треба буде вже "тиснутись", але видно всіх все влаштовує, і всі далі будуть "тиснутись"....