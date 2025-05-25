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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Каллас отреагировала на ночной удар по Украине: Необходимо оказать сильнейшее давление на Россию

Каллас о возможной отправке войск в Украину

Необходимо усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на прекращение огня в Украине.

Об этом высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам необходимо сильнейшее международное давление на Россию с целью остановить эту войну", - заявила Каллас.

По ее словам, атаки прошлой ночью снова показывают, что Россия стремится нанести еще большее страдание и уничтожение Украины.

"Ужасно видеть детей среди невинных жертв, пострадавших и убитых. Мои мысли сегодня с их семьями", - добавила Каллас.

Также читайте: Враг после паузы снова применил против Украины ракету Х-22. Перехватить баллистику сегодня не удалось, - Игнат

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

обстрел (27652) ракеты (3592) дроны (4049) Каллас Кая (228)


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Топ комментарии
+11
Як вони всі вже задовбали зі своїм "потрібен тиск"! Губами?
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25.05.2025 14:14
+8
аж до ярості інколи бісить чути типу "необхідно посилити тиск"... а вчора не було необхідно?? тетеря якась блаженна там взагалі рішення обралась приймати чи з випученими очима оглядатись чекаючи кого поініціативнішого... чому банки на росії працюють? треба демонструвати слабоумство в 18й раз з якимось там "пакетом санкцій"?
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25.05.2025 14:32
+6
а вона шо не чула про нищівні санкції ?
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25.05.2025 14:16
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Правила форума Совет форумчан
За яблучко беріть путлєра
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25.05.2025 14:08 Ответить
Най, най,най сильніший. А прибиля все таки дорожчі.
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25.05.2025 14:16 Ответить
Це як?
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25.05.2025 14:17 Ответить
На шиї кадик - "яблучко" я б за нього путлєра потримав
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25.05.2025 14:23 Ответить
Це все фантазії на рівні 1-го класу. Реально хто це може зробити?
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25.05.2025 14:29 Ответить
Портнова ж прибрали і на Гітлера було два замахи
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25.05.2025 14:33 Ответить
Порівняв. Портнов відкрито возив дітей в школу. Гітлер теж особливо не ховався. На відміну від кремлівського бункерного недоумка.
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25.05.2025 14:40 Ответить
Це й теж не на цепу сидить - на Донбас їздив - на Курщину в Валдаї на форумах буває
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25.05.2025 14:44 Ответить
Так нашого ідіота теж ніхто не намагається ліквідувати, хоча можливостей теж було безліч. Схоже, там є якийсь договірняк і ця війна комусь вигідна.
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25.05.2025 15:12 Ответить
Як вони всі вже задовбали зі своїм "потрібен тиск"! Губами?
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25.05.2025 14:14 Ответить
Тим, чим на роялі на кнопки тис ******** лідор демократичного світу.
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25.05.2025 14:57 Ответить
КОЖНОГО РАЗУ ПІСЛЯ "НАЙСИЛЬНІШОГО ТИСКУ НА 3,14ДЕРАЦІЮ" НА ГОЛОВИ УКРАЇНЦІВ ПРИЛІТАЄ БІЛЬШЕ РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ...А МОЖЕ ЦЕ ТАКЕ "ШИФРУВАННЯ" .ЯКЕ ВКАЗУЄ КУЙЛУ.МОЖЕШ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ БІЛЬШЕ І ПРОДОВЖУВАТИ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ???
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25.05.2025 14:14 Ответить
"Нам необхідний найсильніший міжнародний тиск на Росію з метою зупинити цю війну", - заявила Каллас."

Який саме?
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25.05.2025 14:16 Ответить
а вона шо не чула про нищівні санкції ?
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25.05.2025 14:16 Ответить
Ні. Лише про пекельні. Які печуть, але не нищать.
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25.05.2025 14:30 Ответить
поки ЄС тільки тискаєтся с путіним
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25.05.2025 14:19 Ответить
аж до ярості інколи бісить чути типу "необхідно посилити тиск"... а вчора не було необхідно?? тетеря якась блаженна там взагалі рішення обралась приймати чи з випученими очима оглядатись чекаючи кого поініціативнішого... чому банки на росії працюють? треба демонструвати слабоумство в 18й раз з якимось там "пакетом санкцій"?
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25.05.2025 14:32 Ответить
Предлагаю провести красную линию. И обсудить 'нищiвнi санкцii'
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25.05.2025 14:33 Ответить
Зупинити війну? Ви вже більше одинадцяти років зупиняєте війну. Може навпаки пора Європі підключитися до війни і знищити Сосію? Тим більше Сосія московський режим не приховує що Європа буде наступною
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25.05.2025 14:43 Ответить
Європа скрафтила собі бронежилет. Може не перейматись.
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25.05.2025 14:59 Ответить
Пора припинити торгувати з рашкою лицемірні клоуни. Ви можете хоча б не купувати нафту і газ.
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25.05.2025 14:43 Ответить
А , Україна не перекачувать по своїх трубопроводах !?
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25.05.2025 14:47 Ответить
Жадібний Зеленський це окрема розмова.
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25.05.2025 14:54 Ответить
чем давить то собираетесь?ссыте войска в Украину ввести?!
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25.05.2025 14:44 Ответить
а для чого вводити в Україну війська? проклятий жид пукін-шаломов сидить на раковій *********, а не в Україні!!!
в Україну можна безкінечно довго вводити-виводити всіх і вся, хто і що захоче, але поки той жидок дихає, толку з тих вводів-виводів БУДЕ АБСОЛЮТНИЙ ******* НОЛЬ!👿
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25.05.2025 17:26 Ответить
Тискалка у вас не виросла, п*здаболи імпотентні. 4-й рік одне бла-бла-бла та надування щік. Куколди недієздатні.
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25.05.2025 14:56 Ответить
Ой шо ви ото напружуєтеся. Притомним і так все зрозуміло, а непритомним можете не повторювати - вони й без того у ваш тиск свято вірують.
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25.05.2025 15:15 Ответить
з ЄС не можуть виперти кацапських уйобків, які відкрито підтримують війну путіна і вбивства дітей в Україні, не можуть припинити торгівлю з росією, не можуть назвати росіян фашистами, хоча за визначенням так уже є, то про який тиск йдеться.
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25.05.2025 15:39 Ответить
Задовбали своїми словесами...
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25.05.2025 16:03 Ответить
Сильної стурбованості тут явно не вистачає! Бо тільки вона дає поштовх хоробрим ініціативам коаліцій охочих...
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25.05.2025 16:16 Ответить
https://aspi.com.ua/news/politika/putin-nalashtovaniy-na-peremogu-u-viyni-proti-ukraini-ta-khoche-zavoyuvati-ves#gsc.tab=0 Російський диктатор ***** хоче повернути колишні колонії та відновити весь колишній СРСР - заява ЦРУ.

Він все ще налаштований на перемогу у війні проти України. Про це йдеться в заяві американської розвідки. Зазначається, що ця інформація була підготовлена з використанням даних, доступних станом на 11 травня 2025 року. "Путін розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка визначить місце Росії у світі, утримання диктатора при владі та його історичну спадщину. Він залишається впевненим в остаточній перемозі Росії в Україні та готовий використовувати військову силу щонайменше до кінця 2025 року", - сказано у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз - 2025", підготованому Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США.

У ньому також наголошується, що Путін залишається непохитним у своїй вимозі, щоб Україні було назавжди заборонено вступати до НАТО, наполягаючи, щоб Київ вивів усі свої сили з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також у відомстві вважають, що Росія "майже напевно" прагне уникнути прямого конфлікту з НАТО, оскільки, за її оцінкою, не може виграти у конвенційному військовому протистоянні з Альянсом. "Кремль, попри все, залишається повністю здатним використовувати асиметричні можливості проти Сполучених Штатів та союзників, включаючи кібер- та інформаційні кампанії, і зрештою становить екзистенційну загрозу завдяки своїм стратегічним ядерним силам, які можуть вразити всю територію США", - наголосили в американській розвідці.

У звіті також зазначається, що війна проти України є частиною ширшої стратегії російського диктатора з повернення престижу та глобального впливу, які, на його думку, Росія втратила після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, та здійснення контролю над колишніми радянськими республіками.

Також повідомляється, що цілями Путіна є "подальший розділ України" та контроль над чисельністю Збройних Сил. "За відсутності переговорного врегулювання або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії у 2025 році, хоча російські здобутки на полі бою сповільнюються і супроводжуються великими втратами особового складу та техніки", - прогнозує розвідка США.

Втрати російських окупантів у війні проти України оцінюються у щонайменше 10 000 наземних бойових машин, включаючи понад 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів, і понад 10 військово-морських суден. Втрати особового складу російської армії за час війни проти України оцінюються у 700 тисяч, в тому числі загиблих - близько 170 тисяч.

Розвідка США вважає, що Росія протягом 2025 року, імовірно, продовжить реалізовувати свою стратегію, що полягає у намаганні виснажити Україну та знизити її здатність і волю до опору, що, за розрахунками окупантів, дозволить нав'язувати бажані їм умови в будь-якому майбутньому переговорному врегулюванні.

У звіті повідомляється, що у 2025 році Росія планує витратити щонайменше 150 мільярдів доларів на витрати, пов'язані з обороною та безпекою, що на 19 відсотків більше, ніж у 2024 році з урахуванням інфляції, і становитиме приблизно 40 відсотків федерального бюджету. "Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби в наступальних та оборонних операціях, щоб порушити зв'язок та наведення озброєння України. Росія розробляє засоби радіоелектронної боротьби спеціально для того, щоб протидіяти технологіям, що постачаються з Заходу. Крім того, використання Росією безпілотних літальних апаратів у конфлікті різко розширилося, оскільки ці системи виявилися економічно ефективними інструментами для виявлення рухів противника, надання допомоги в наведенні артилерії та проведення ударів на ближній та дальній відстані", - резюмували розвідники.
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25.05.2025 16:42 Ответить
як ви всі, СУКИ, ******* зі своїм "тиском"!!!!
тужитесь, тужитесь, тиснитесь, тиснитесь і щось ніяк НЕ ВИСРЕТЕ НІЧОГО!!!

РОЗ'***** НА *** ******* САТАНИНСЬКИЙ КРЕМЛЬ! і не треба буде вже "тиснутись", але видно всіх все влаштовує, і всі далі будуть "тиснутись"....
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25.05.2025 17:23 Ответить
Так Захід колись "тиснув" на совок. майже 50 років після того, як срср окупував півЄвропи. А от у мене немає 50 років, нажаль, чекати.
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25.05.2025 17:57 Ответить
 
 