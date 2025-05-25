Враг после паузы снова применил против Украины ракету Х-22. Перехватить баллистику сегодня не удалось, - Игнат
После длительной паузы войска РФ снова применили против Украины ракету Х-22, носителем которой является дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Ее особенность - неточность в радиусе поражения - 600 метров.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В частности, сегодня была применена ракета Х-22, которая ранее часто применялась. Была какая-то пауза, и сегодня мы видим, что самолет Ту-23 запустил такую ракету, 950 кг - взрывная часть", - сказал Игнат.
По его словам, особенность этой ракеты - это применение по авианосным группам. Другая опасность Х-22 - это неточность. Допустимая неточность в радиусе поражения составляет 600 метров.
"Такой ракетой они снова атаковали Украину, что говорит об очередном террористическом намерении России против нашего народа", - отметил спикер.
Он добавил, что во время отражения сегодняшней атаки отличились зенитные группы во многих регионах, а также истребители F-16 и Mirage.
"Ракетные бригады показали высокую эффективность сбития крылатых ракет. К сожалению, баллистика сегодня летела по разным регионам, и перехватить баллистику сегодня не удалось", - сказал Игнат.
По его словам, рекордное количество дронов, которые сегодня оккупанты выпустили по Украине, свидетельствует, что враг наращивает производство ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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Я вже знаю чим ти мені відповіж)))
А як тільки проти хамла Де, з'являється хамло Тру, якому побарабану на всіх, хуцпіст веде себе як положено.
1. Та не прилетить в охфіс.
2. Зайдіть на будь який сайт з продажів нерухомості - в урядовий квартал не прилетить ніколи)))
То хто в цьому винен? Треба уважніше відноситись до оформлення документів. І взагалі не факт, що ті пікапи завезені для ЗСУ. Ну, і, врешті-решт, це що, були останні пікапи на світі? Без цих пікапів той старезний Камаз замінити було більше нічим?
Я дико перепрошую, а чому кацапські ракети вдарили по місцю знаходження Залужного відразу після телефонного дзвінка одного із "ефективних менеджерів" Зеленського?
А чому кацапські ракети вдарили по спальній кімнаті Героя України Вадатурського в Миколаєві, коли він тільки повернувся із Турції, де вирішив пимтання експорту зерна з України під прапорами Турції? А як так сталося, що загинули два помічника Залужного...?
Ця ракета розрахована для знищення кораблів довжиною понад (600+600) 1200 метрів.
Не забувайте що ця ракета створювалася у 60-ті роки минулого сторіччя.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Х-22#Конструкция
У Міноборони РФ заявили, що атакували в порту Одеси "контейнеровоз зі 100 контейнерами з військовим вантажем" Джерело: https://censor.net/ua/n3554136
https://society.comments.ua/ua/news/developments/zmi-detektivi-nabu-nedov-ta-shmitko-ymovirno-prihovali-elitnu-neruhomist-ta-vivid-milyoniv-za-kordon-770838.html
40 км діаметр Москви. Туди попаде даже сама крива балістика зроблена по кресленням фон Брауна зразка 1943. Але зелені дебіли на чолі з Верховним Дебілом навіть не намагаються.
Филип Преображенский
Зелена шобла працює не на Україну, а на лайки. ***.ь, хусити майже без промисловості клепають балістику якою обстрілюють Ізраіль, а ці потвори навіть не можуть (більше схоже не хочуть) довети до кінця вже напрацьовані проекти, зокрема ОТРК Грім. Правда, це ж не Вкелике крадівництво чи яйця по 17, вкрасти багато не вийде.
кому Ви вішаєте локшину на вуха про Залужного? Він що вправі вибирати куди краще йти? Ні, йолго зняв Богневтік Потужно-Брехливий,
взяв і просто так зняв разом із 16-ю генералами Генштабу.!!!!!
ZE-ERMAK ARE THE ONLY GOVERNMENT IN HISTORY THAT CANCELLS ALL THE TOP GENERALS
OF THE ARMY IN THE MIDDLE OF WAR !!! (Not Only Zaluzhny !!)
А потім запропонував йому посаду посла у Великій Британіїі не просто так, а це попросили політики із Великої Британії, бо побачили, до чого веде Боневтік.
Я дико перепрошую, а чому кацапські ракети вдарили по місцю знаходження Залужного відразу після телефонного дзвінка одного із "ефективних менеджерів" Зеленського?
А чому кацапські ракети вдарили по спальній кімнаті Героя України Вадатурського в Миколаєві, коли він тільки повернувся із Турції, де вирішив пимтання експорту зерна з України під прапорами Турції? А як так сталося, що загинули два помічника Залужного...?