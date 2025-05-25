Враг после паузы снова применил против Украины ракету Х-22. Перехватить баллистику сегодня не удалось, - Игнат

После длительной паузы войска РФ снова применили против Украины ракету Х-22, носителем которой является дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Ее особенность - неточность в радиусе поражения - 600 метров.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В частности, сегодня была применена ракета Х-22, которая ранее часто применялась. Была какая-то пауза, и сегодня мы видим, что самолет Ту-23 запустил такую ракету, 950 кг - взрывная часть", - сказал Игнат.

По его словам, особенность этой ракеты - это применение по авианосным группам. Другая опасность Х-22 - это неточность. Допустимая неточность в радиусе поражения составляет 600 метров.

"Такой ракетой они снова атаковали Украину, что говорит об очередном террористическом намерении России против нашего народа", - отметил спикер.

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Он добавил, что во время отражения сегодняшней атаки отличились зенитные группы во многих регионах, а также истребители F-16 и Mirage.

"Ракетные бригады показали высокую эффективность сбития крылатых ракет. К сожалению, баллистика сегодня летела по разным регионам, и перехватить баллистику сегодня не удалось", - сказал Игнат.

По его словам, рекордное количество дронов, которые сегодня оккупанты выпустили по Украине, свидетельствует, что враг наращивает производство ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.