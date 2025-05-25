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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
7 271 67

Враг после паузы снова применил против Украины ракету Х-22. Перехватить баллистику сегодня не удалось, - Игнат

Юрій Ігнат

После длительной паузы войска РФ снова применили против Украины ракету Х-22, носителем которой является дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Ее особенность - неточность в радиусе поражения - 600 метров.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В частности, сегодня была применена ракета Х-22, которая ранее часто применялась. Была какая-то пауза, и сегодня мы видим, что самолет Ту-23 запустил такую ракету, 950 кг - взрывная часть", - сказал Игнат.

По его словам, особенность этой ракеты - это применение по авианосным группам. Другая опасность Х-22 - это неточность. Допустимая неточность в радиусе поражения составляет 600 метров.

"Такой ракетой они снова атаковали Украину, что говорит об очередном террористическом намерении России против нашего народа", - отметил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ночью запустили более 10 "Калибров" из акватории Черного моря, - ВМС

Он добавил, что во время отражения сегодняшней атаки отличились зенитные группы во многих регионах, а также истребители F-16 и Mirage.

"Ракетные бригады показали высокую эффективность сбития крылатых ракет. К сожалению, баллистика сегодня летела по разным регионам, и перехватить баллистику сегодня не удалось", - сказал Игнат.

По его словам, рекордное количество дронов, которые сегодня оккупанты выпустили по Украине, свидетельствует, что враг наращивает производство ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

обстрел (27652) ракеты (3592) Игнат Юрий (600) баллистические ракеты (407)


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Топ комментарии
+35
40 км діаметр Москви. Туди попаде даже сама крива балістика зроблена по кресленням фон Брауна зразка 1943. Але зелені дебіли на чолі з Верховним Дебілом навіть не намагаються.
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25.05.2025 13:18
+31
Ну у рашистів немає Петріотів. Але по моцкві чомусь ракети не прилітають. Може діло не в Петріотах?
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25.05.2025 13:18
+19
Зате як здорово Зеленський дулі крутив Байдену та усім послам ЄС !
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25.05.2025 13:23
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Правила форума Совет форумчан
Яким хером цю балістику збивати - не поспішають до нас ні Петріоти ні ракети
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25.05.2025 13:13 Ответить
Ну у рашистів немає Петріотів. Але по моцкві чомусь ракети не прилітають. Може діло не в Петріотах?
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25.05.2025 13:18 Ответить
В них є дофіга С - 300 - С - 400 - чого наші літаки не можуть вільно гуляти в небі України? - бо їх зіб"ють нах
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25.05.2025 13:30 Ответить
Та візьми пердни по москві,
Я вже знаю чим ти мені відповіж)))
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25.05.2025 14:04 Ответить
Так, діло в твоїй голові, яка відірвана від реальності... Може ти чув, що нам дали Томагавки, чи ми почали випускати балістику чи крилаті ракети? Чи тобі аби язиком поляпати?
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25.05.2025 15:31 Ответить
"Нам дали Томагавки "? А що, США їх робили для нас? Ми що, є штатом США чи членом НАТО? Ні, Володя Боневтік Брехливий навіть не поїхав на саміт НАТО, коли його там чекали. А ще, з 2014 і до 2019 року "бариги", яких нарід обплював і витер об них ноги створили декільна ракет "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільху", "Стугну" та інші, то чому такимй правильний простой пареньок за 6 років не створив жодної нашої ракети і знищив навіть ті, що створили до нього?
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25.05.2025 16:05 Ответить
Зате як здорово Зеленський дулі крутив Байдену та усім послам ЄС !
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25.05.2025 13:23 Ответить
Він, як людина що добре знає хуцпу завжди хамить порядним людям, знаючи, що останні мають відповілальність за сеье, свою країну, долю України.
А як тільки проти хамла Де, з'являється хамло Тру, якому побарабану на всіх, хуцпіст веде себе як положено.
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25.05.2025 17:51 Ответить
В мене підозри, т.я. про Дарницький район доси ніхто нічого не казав, про збиття..а я на данний час на ліве вухо не чую..то оту одороблу десь поряд збили. Бо хрінь безпілотную збивають зенітками на півплівка..
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25.05.2025 13:40 Ответить
Інша небезпека Х-22 - це неточність. А ви що хочете щоб рашисти точніше по нам били?
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25.05.2025 13:16 Ответить
Найгірше - це те, що кацапи знаютьЮ куди бити. А повідомляють про це їм зрадники звідси. Чому, коли їх хапають на гарячому, їх не нищать "при спробі ставлення опору"?
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25.05.2025 13:33 Ответить
Тому що потім підуть на обмін по програмі "Хачу к сваїм". Дуже лояльна в нас влада до зрадників.
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25.05.2025 13:47 Ответить
кому ви пишете? цей алекс суров - зелебот, він і є одним з тих зрадників
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25.05.2025 13:49 Ответить
Які зрадники? Досить вже верзти маячню. Всі стратегічні та військові об"єкти є на картах ще з моменту їх будівництва 40 - 60 років тому.
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25.05.2025 14:21 Ответить
Та коли ж Ви українську вивчите!! Очі випадають!

1. Та не прилетить в охфіс.
2. Зайдіть на будь який сайт з продажів нерухомості - в урядовий квартал не прилетить ніколи)))
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25.05.2025 13:52 Ответить
Неточність, це коли ракету запускають по енергооб'єкту, а вона влучає у багатоповерхівку як у Дніпрі.
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25.05.2025 13:49 Ответить
Ну он имел в виду что орки могли стрелять по военным или промышленным объектам - но попасть в жилой дом. Понятно дело что прилет ракеты в любой объект это очень плохо, но в случае военного или промышленного объекта пострадает оборудование, а люди должны по идее находиться в укрытиях. А в жилом доме в этом время спят десятки людей. У этой дуры боеголовка весит тонну. В 24 году эта херня упала на пустыре в километре от моего дома. Дом шатался так что с елки игрушки падали. Из всех видов чем обстреливали мой город при мне - это было самое страшное.
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25.05.2025 13:52 Ответить
Якщо балістика летіла по різним регіонам, то петріотами її точно намагалися збити. І якщо не збили, то це означає одне: ефективність цієї системи ППО стрімко падає. Ще трішки і вона перетвориться на купу металобрухту. А причина проста - кацапи модернізують свою балістику, а ми свої петріоти - ні. Та ми їх і не можемо модернізувати, бо цим мають займатися американці. А ті зараз точно цього для нас робити не будуть.
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25.05.2025 13:18 Ответить
Причина швидше в організації ППО, а не в недоліках систем. Як тільки Залужного змінив Сирок зі своїми іноваціями і кадровими перестановками, ефективність впала миттєво і статистику ефективності не важко порівняти по датах.
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25.05.2025 13:31 Ответить
Це суто технологічна проблема. Можна як завгодно тасувати, переукомплектовувати, видавати директиви, реорганізовувати. Але якщо ракета не збиває, то це все до одного місця...
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25.05.2025 13:37 Ответить
Та ти шо? Я тут нещодавно з ППОшниками спілкувася, з зенітчиками - в них ні прожектора, ні снарядів. Хлопці реально кожного разу постають перед вибором стріляти, коли велика імовірність промазати чи притримати ********** для більш певної цілі - тупо не дають запасу ***********, щоб скоригувати вогонь і виправити прицілювання. Це технологічна проблема?
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25.05.2025 14:14 Ответить
Це проблема відсутності снарядів. І де їх візьме Сирок? Так, Залужний ще якось керував, поки було постачання більш-менш. Коли ж постачання значно скоротилось, він зрозумів, що справи кепські, настає жопа, і швиденько втік за кордон.
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25.05.2025 14:26 Ответить
Ага. Залужний розстріляв всі снаряди і спетляв. 57мм-трових в світі як гівна, тому й витягнули з небуття зенітки С-60. І в прожекторах проблема - дефіцит сташенний, і в набоях для кулеметів. Не знаю, як під Києвом, але в нас для мобільних груп все в дефіциті, навіть у мобільності - старезний Краз звичайно має відношення до мобільності, але ...
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25.05.2025 15:45 Ответить
А хто заважав ще до Сирского замінити старезний КрАЗ на щось новіше? І чому посол в одній з найпотужніших європейських країн не може попрацювати над тим, щоб Україні надали снаряди, яких там "як гівна"?
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25.05.2025 15:59 Ответить
Ти точно не переплутав кому такі питання задавати? Нещодавно на відео втрапив - біля Львову на штрафмайданчику гниє сотня повнопривідних пікапів на євробляхах, затриманих митницею і поліцією. Очевидно більшість ввезені для ЗСУ, але десь-щось прої...ли люди при оформленні документів для ввозу без розмитнення. Чому вони там гниють і влада не приймає рішення запросити туди військових - нехай вибирають і забирають? Ніхто з волонтерів і слова проти не скаже, аплодуватимуть. Бо маємо у владі Стецьків, як у Квітки-Основ 'яненко - жеруть і серуть. Вибач за каламбур.
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25.05.2025 23:49 Ответить
"але десь-щось прої...ли люди при оформленні документів для ввозу без розмитнення"

То хто в цьому винен? Треба уважніше відноситись до оформлення документів. І взагалі не факт, що ті пікапи завезені для ЗСУ. Ну, і, врешті-решт, це що, були останні пікапи на світі? Без цих пікапів той старезний Камаз замінити було більше нічим?
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26.05.2025 00:19 Ответить
Пане Стицько #601129, кому Ви вішаєте локшину на вуха про Залужного? Він що вправі вибирати куди краще йти? Ні, йолго зняв Богневтік Потужно-Брехливий, взяв і просто так зняв разом із 16-ю генералами Генштабу. А потім запропонував йому посаду посла у Великій Британіїі не просто так, а це попросили політики із Великої Британії, бо побачили, до чого веде Боневтік.
Я дико перепрошую, а чому кацапські ракети вдарили по місцю знаходження Залужного відразу після телефонного дзвінка одного із "ефективних менеджерів" Зеленського?
А чому кацапські ракети вдарили по спальній кімнаті Героя України Вадатурського в Миколаєві, коли він тільки повернувся із Турції, де вирішив пимтання експорту зерна з України під прапорами Турції? А як так сталося, що загинули два помічника Залужного...?
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25.05.2025 16:16 Ответить
Reposting
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25.05.2025 17:00 Ответить
Ти справді до цих пір так і не прозрів?
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25.05.2025 17:32 Ответить
Не "тикай". Це, по-перше. По-друге, Ви розмовляли, скоріше за все, з тими, хто збиває шахеди та інші не дуже складні цілі. Ну бо ті, хто керують насамсами, кроталями, хоуками, сампті та петріотами, просто так спілкуватися невідомо з ким не будуть. За ними СБУ доглядає як слід (і правильно). Є проблеми з забезпеченням МВГ (мобільних вогневих груп)? Є. Але вони балістику не збивають. А я у своєму коментарі говорив саме про неї. Якщо у тебе є ракети (не дуже багато, але є), але вони не збивають балістику, то від того, що тобі їх дадуть більше, вони балістику збивати не почнуть.
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25.05.2025 15:52 Ответить
Бо людей з ППО почали в піхоту переводити, що б затикати генеральськкі прой*би на фронтах.
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25.05.2025 13:48 Ответить
і це теж. Дірок не заткнули, а професіоналів знищили - саботаж і диверсія.
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25.05.2025 14:17 Ответить
40 км діаметр Москви. Туди попаде даже сама крива балістика зроблена по кресленням фон Брауна зразка 1943. Але зелені дебіли на чолі з Верховним Дебілом навіть не намагаються.
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25.05.2025 13:18 Ответить
Зелена шобла працює не на Україну, а на лайки. ***.ь, хусити майже без промисловості клепають балістику якою обстрілюють Ізраіль, а ці потвори навіть не можуть (більше схоже не хочуть) довети до кінця вже напрацьовані проекти, зокрема ОТРК Грім. Правда, це ж не Вкелике крадівництво чи яйця по 17, вкрасти багато не вийде.
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25.05.2025 13:44 Ответить
Трохи не так. Зелена шобла працює не на Україну, а проти України. Чи хтось вірить, що антимайданне шобло на чолі з членограєм, який усе своє життя лизав дупи кацапам і висміював Україну, став ультра-патріотом?
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25.05.2025 13:50 Ответить
Про расстояние ты забыл
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25.05.2025 15:44 Ответить
Respot
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25.05.2025 17:03 Ответить
Вони не дебіли і тому навіть не намагаються. Тому що вони оманські зрадники і не можуть проти московських хазяїв виступати. Тому і не б"ють по москві і кримському мосту, не руйнують кацапські аеродроми, залізниці тощо.
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25.05.2025 14:28 Ответить
За його словами, особливість цієї ракети - це застосування по авіаносних групах. Інша небезпека Х-22 - це неточність. Допустима неточність в радіусі ураження становить 600 метрів. Джерело: https://censor.net/ua/n3554215

Ця ракета розрахована для знищення кораблів довжиною понад (600+600) 1200 метрів.
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25.05.2025 13:20 Ответить
Багато хто вірить в цю брехню.
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25.05.2025 13:34 Ответить
Мало,хто книжки читає.
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25.05.2025 13:39 Ответить
При використанні ядерної боєголовки така точність припустима.
Не забувайте що ця ракета створювалася у 60-ті роки минулого сторіччя.
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25.05.2025 13:35 Ответить
Боевая часть массой 960 кг - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%A7 фугасно-кумулятивная проникающая, с 630 кг взрывчатого вещества https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%93%D0%90%D0%93-5&action=edit&redlink=1 ТГАГ-5 (смесь тротила, гексогена и алюминия), с контактным взрывателем, или моноблочная ядерная с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82 тротиловым эквивалентом от 350 килотонн до 1 мегатонны

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Х-22#Конструкция
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25.05.2025 13:42 Ответить
Для знищення корабля зовсім інша система наведення.Якщо її використати по наземних цілях-результат непередбачуваний.
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25.05.2025 13:36 Ответить
Те саме,що с-300 по наземним цілям,кудись приблизно,хотя літак збиває
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25.05.2025 13:42 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-32 Х-32 - глубокая модернизация ракеты Х-22 по системе наведения и двигателю, облегчённая спецБЧ. Работы по ракете начались в середине 1980-х годов и несколько раз прерывались. Первые испытания были выполнены в 1998 году. Принята на вооружение в 2016 году.
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25.05.2025 13:48 Ответить
Якщо система наведення зроблема криво,так вона і літає!А ти приводиш приклад з кораблем.По кораблю можливо точність висока,а по суші-як получилось.
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25.05.2025 13:51 Ответить
Може корабель і був метою?
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25.05.2025 14:31 Ответить
Сухопутний ??
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25.05.2025 14:32 Ответить
Наприклад:
У Міноборони РФ заявили, що атакували в порту Одеси "контейнеровоз зі 100 контейнерами з військовим вантажем" Джерело: https://censor.net/ua/n3554136
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25.05.2025 14:35 Ответить
Так там стоїть система наведення, яка реагує на присутність металлу. ********** група це авіаносець і десяток кораблів супроводу, яка у відкритому морі створює дуже помітний магнітний слід, який нічим не перебивається.
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25.05.2025 13:54 Ответить
❗️Ого! путін попав під масовану атаку українських дронів, коли був на Курщині - росЗМІ пишуть, що російський диктатор ледь не самоліквідувався перебуваючи в вертольоті 20 травня, в момент масованого нальоту БпЛА.
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25.05.2025 13:28 Ответить
ага !
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25.05.2025 13:29 Ответить
І потужний відосік не допоміг?
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25.05.2025 13:31 Ответить
вибухнула в степу
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25.05.2025 13:32 Ответить
Добре що паузи у відосіках найвеличнішого немає.
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25.05.2025 13:36 Ответить
А їбгнат все продовжує "воювати" з експертами в ефірі, сьогодні знову казки про як40,та неможливість використання легкомоторних літачків у ночі, покажіть йому Світана,та побризкайте водою з церкви не маскальського паханату.
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25.05.2025 13:55 Ответить
Якраз в Красилові вклалися в заявлений радіус неточності. На Еспресо показували, як знесли декілька будинків приватного житлового сектору зе декілька сот метрів від муру заводу.
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25.05.2025 14:36 Ответить
Перехопити балістику сьогодні не вдалося
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25.05.2025 15:00 Ответить
Ти цим задоволений, сволота?
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25.05.2025 16:52 Ответить
Ви будете наказувати чи Детективи НАБУ ?

https://society.comments.ua/ua/news/developments/zmi-detektivi-nabu-nedov-ta-shmitko-ymovirno-prihovali-elitnu-neruhomist-ta-vivid-milyoniv-za-kordon-770838.html
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25.05.2025 15:46 Ответить
Андрій Лавриненко

40 км діаметр Москви. Туди попаде даже сама крива балістика зроблена по кресленням фон Брауна зразка 1943. Але зелені дебіли на чолі з Верховним Дебілом навіть не намагаються.

Филип Преображенский

Зелена шобла працює не на Україну, а на лайки. ***.ь, хусити майже без промисловості клепають балістику якою обстрілюють Ізраіль, а ці потвори навіть не можуть (більше схоже не хочуть) довети до кінця вже напрацьовані проекти, зокрема ОТРК Грім. Правда, це ж не Вкелике крадівництво чи яйця по 17, вкрасти багато не вийде.
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25.05.2025 17:04 Ответить
Поділля16

кому Ви вішаєте локшину на вуха про Залужного? Він що вправі вибирати куди краще йти? Ні, йолго зняв Богневтік Потужно-Брехливий,
взяв і просто так зняв разом із 16-ю генералами Генштабу.!!!!!

ZE-ERMAK ARE THE ONLY GOVERNMENT IN HISTORY THAT CANCELLS ALL THE TOP GENERALS
OF THE ARMY IN THE MIDDLE OF WAR !!! (Not Only Zaluzhny !!)

А потім запропонував йому посаду посла у Великій Британіїі не просто так, а це попросили політики із Великої Британії, бо побачили, до чого веде Боневтік.
Я дико перепрошую, а чому кацапські ракети вдарили по місцю знаходження Залужного відразу після телефонного дзвінка одного із "ефективних менеджерів" Зеленського?
А чому кацапські ракети вдарили по спальній кімнаті Героя України Вадатурського в Миколаєві, коли він тільки повернувся із Турції, де вирішив пимтання експорту зерна з України під прапорами Турції? А як так сталося, що загинули два помічника Залужного...?
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25.05.2025 17:07 Ответить
 
 