Ворог після паузи знову застосував проти України ракету Х-22. Перехопити балістику сьогодні не вдалося, - Ігнат
Після тривалої паузи війська РФ знову застосували проти України ракету Х-22, носієм якої є дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Її особливість - неточність в радіусі ураження - 600 метрів.
Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зокрема, сьогодні була застосована ракета Х-22, яка раніше часто застосовувалася. Була якась пауза, і сьогодні ми бачимо, що літак Ту-23 запустив таку ракету, 950 кг - вибухова частина", - сказав Ігнат.
За його словами, особливість цієї ракети - це застосування по авіаносних групах. Інша небезпека Х-22 - це неточність. Допустима неточність в радіусі ураження становить 600 метрів.
"Отакою ракетою вони знову атакували Україну, що говорить про черговий терористичний намір Росії проти нашого народу", - зазначив речник.
Він додав, що під час відбиття сьогоднішньої атаки відзначилися зенітні групи у багатьох регіонах, а також винищувачі F-16 та Mirage.
"Ракетні бригади показали високу ефективність збиття крилатих ракет. На жаль, балістика сьогодні летіла по різних регіонах, і перехопити балістику сьогодні не вдалося", - сказав Ігнат.
За його словами, рекордна кількість дронів, які сьогодні окупанти випустили по Україні, свідчить, що ворог нарощує виробництво ударних БПлА та безпілотників-імітаторів.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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Я вже знаю чим ти мені відповіж)))
А як тільки проти хамла Де, з'являється хамло Тру, якому побарабану на всіх, хуцпіст веде себе як положено.
1. Та не прилетить в охфіс.
2. Зайдіть на будь який сайт з продажів нерухомості - в урядовий квартал не прилетить ніколи)))
То хто в цьому винен? Треба уважніше відноситись до оформлення документів. І взагалі не факт, що ті пікапи завезені для ЗСУ. Ну, і, врешті-решт, це що, були останні пікапи на світі? Без цих пікапів той старезний Камаз замінити було більше нічим?
Я дико перепрошую, а чому кацапські ракети вдарили по місцю знаходження Залужного відразу після телефонного дзвінка одного із "ефективних менеджерів" Зеленського?
А чому кацапські ракети вдарили по спальній кімнаті Героя України Вадатурського в Миколаєві, коли він тільки повернувся із Турції, де вирішив пимтання експорту зерна з України під прапорами Турції? А як так сталося, що загинули два помічника Залужного...?
Ця ракета розрахована для знищення кораблів довжиною понад (600+600) 1200 метрів.
Не забувайте що ця ракета створювалася у 60-ті роки минулого сторіччя.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Х-22#Конструкция
У Міноборони РФ заявили, що атакували в порту Одеси "контейнеровоз зі 100 контейнерами з військовим вантажем" Джерело: https://censor.net/ua/n3554136
https://society.comments.ua/ua/news/developments/zmi-detektivi-nabu-nedov-ta-shmitko-ymovirno-prihovali-elitnu-neruhomist-ta-vivid-milyoniv-za-kordon-770838.html
40 км діаметр Москви. Туди попаде даже сама крива балістика зроблена по кресленням фон Брауна зразка 1943. Але зелені дебіли на чолі з Верховним Дебілом навіть не намагаються.
Филип Преображенский
Зелена шобла працює не на Україну, а на лайки. ***.ь, хусити майже без промисловості клепають балістику якою обстрілюють Ізраіль, а ці потвори навіть не можуть (більше схоже не хочуть) довети до кінця вже напрацьовані проекти, зокрема ОТРК Грім. Правда, це ж не Вкелике крадівництво чи яйця по 17, вкрасти багато не вийде.
кому Ви вішаєте локшину на вуха про Залужного? Він що вправі вибирати куди краще йти? Ні, йолго зняв Богневтік Потужно-Брехливий,
взяв і просто так зняв разом із 16-ю генералами Генштабу.!!!!!
ZE-ERMAK ARE THE ONLY GOVERNMENT IN HISTORY THAT CANCELLS ALL THE TOP GENERALS
OF THE ARMY IN THE MIDDLE OF WAR !!! (Not Only Zaluzhny !!)
А потім запропонував йому посаду посла у Великій Британіїі не просто так, а це попросили політики із Великої Британії, бо побачили, до чого веде Боневтік.
Я дико перепрошую, а чому кацапські ракети вдарили по місцю знаходження Залужного відразу після телефонного дзвінка одного із "ефективних менеджерів" Зеленського?
А чому кацапські ракети вдарили по спальній кімнаті Героя України Вадатурського в Миколаєві, коли він тільки повернувся із Турції, де вирішив пимтання експорту зерна з України під прапорами Турції? А як так сталося, що загинули два помічника Залужного...?