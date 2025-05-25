Ворог після паузи знову застосував проти України ракету Х-22. Перехопити балістику сьогодні не вдалося, - Ігнат

Після тривалої паузи війська РФ знову застосували проти України ракету Х-22, носієм якої є дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Її особливість - неточність в радіусі ураження - 600 метрів.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зокрема, сьогодні була застосована ракета Х-22, яка раніше часто застосовувалася. Була якась пауза, і сьогодні ми бачимо, що літак Ту-23 запустив таку ракету, 950 кг - вибухова частина", - сказав Ігнат.

За його словами, особливість цієї ракети - це застосування по авіаносних групах. Інша небезпека Х-22 - це неточність. Допустима неточність в радіусі ураження становить 600 метрів.

"Отакою ракетою вони знову атакували Україну, що говорить про черговий терористичний намір Росії проти нашого народу", - зазначив речник.

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Він додав, що під час відбиття сьогоднішньої атаки відзначилися зенітні групи у багатьох регіонах, а також винищувачі F-16 та Mirage.

"Ракетні бригади показали високу ефективність збиття крилатих ракет. На жаль, балістика сьогодні летіла по різних регіонах, і перехопити балістику сьогодні не вдалося", - сказав Ігнат.

За його словами, рекордна кількість дронів, які сьогодні окупанти випустили по Україні, свідчить, що ворог нарощує виробництво ударних БПлА та безпілотників-імітаторів.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.