Призываем партнеров к усилению давления на РФ и укреплению Украины: Москва понимает только язык силы и изоляции, - заявление МИД

Министерство иностранных дел на фоне массированных атак России на Украину призвало партнеров к усилению давления на РФ и укреплению Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины, в котором решительно осуждаются очередные массированные террористические обстрелы украинских городов, осуществленные Российской Федерацией 24 и 25 мая 2025 года.

В МИД напомнили, что в ночь на 24 мая российские оккупационные силы нанесли удар по Украине с применением 264-х средств воздушного нападения, а именно 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, а также 250 ударных беспилотников типа "Shahed". Атака продолжалась всю ночь и продолжилась 25 мая массированным ракетным ударом с привлечением стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, которые запускали крылатые ракеты Х-101, а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"В ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения, в том числе 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, "Калибр" с самолетов стратегической авиации Ту-95 и ТУ-160, 1 крылатой ракеты Х-22 с самолета Ту-22М3, 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации, 298 ударных беспилотников типа "Shahed", - рассказали в министерстве.

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Отмечается, что особенно интенсивными были удары по Киеву, однако ракетным и дроновым ударам также подверглись Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Россия била по жилым кварталам, студенческим общежитиям, торговым центрам, школам, больницам и другим объектам, которые не имеют никакого военного значения.

"Вследствие этих террористических атак погибли десятки мирных граждан, более сотни человек получили ранения различной степени тяжести. Эти варварские обстрелы являются прямым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Российские нападения в очередной раз демонстрируют, что Российская Федерация не намерена прекращать агрессивную войну против Украины и террор против гражданских людей. Особенно циничным является то, что атака произошла на фоне активных мирных усилий Украины и международных партнеров, призывов к установлению полного и безусловного режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.

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В МИД отметили, что РФ демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным инициативам и продолжает усиливать террор вместо конструктивного диалога.

"Подчеркиваем, что Москва понимает исключительно язык силы, экономического давления и изоляции. Только решительные действия международного сообщества, усиление санкционного давления и предоставление Украине необходимых средств обороны могут заставить агрессора прекратить террор. Призываем партнеров к усилению давления на Россию и укреплению Украины, в частности путем предоставление дополнительных противовоздушных возможностей, систем Patriot, IRIS-T, NASAMS и других, боеприпасов к ним. Призываем усилить санкционный режим против российских предприятий военно-промышленного комплекса, энергетики, всех российских банков и центробанка РФ, других сфер.

Настаиваем на неотвратимости наказания военно-политического руководства РФ за планирование, организацию и совершение преступлений агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины и призываем международное сообщество обеспечить их привлечение к уголовной ответственности. Россия должна нести полную ответственность за свои действия, которые угрожают не только Украине, но и подрывают глобальную безопасность и стабильность. Украина будет продолжать защищать свою территориальную целостность, суверенитет и право на существование всеми доступными средствами, действуя в рамках международного права", - говорится в заявлении.

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Напомним, по данным главы МВД Игоря Клименко, во время ночной массированной атаки на Украину под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области. Согласно последним данным, пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".