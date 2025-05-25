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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Таяні засудив масовану атаку РФ по Україні: Італія продовжить працювати з партнерами для досягнення справедливого та тривалого миру

Таяні відреагував на масовану атаку РФ по Україні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив чергову ракетно-дронову атаку Росії на Україну в ніч на 25 травня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Італія рішуче засуджує нову російську атаку, яка завдала удару по українській території за допомогою безпілотників і ракет з єдиною метою - завдати удару по цивільному населенню", - заявив дипломат.

Він додав, що "Італія завжди підтримувала Україну, уряд продовжує співпрацювати з партнерами та союзниками задля досягнення справедливого та тривалого миру".

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України"

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Автор: 

Італія (1584) обстріл (28973) росія (65829) Таяні Антоніо (73)


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Топ коментарі
+2
Рішуче засуджує. Гииииииии
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25.05.2025 17:24
+2
Правильно, куди йому до сойдьомся па сєрєдінє гундосика
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25.05.2025 17:37
+1
Таяні засудив масовану атаку РФ по Україні

До зони чи "вишки"?
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25.05.2025 17:21
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Таяні засудив масовану атаку РФ по Україні

До зони чи "вишки"?
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25.05.2025 17:21 Відповісти
Ані Асуждають, Азабочєні, засуджують і сАбАльЄзнують, вАвЄкі вЄкоФ, амінь...
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25.05.2025 17:39 Відповісти
Рішуче засуджує. Гииииииии
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25.05.2025 17:24 Відповісти
Смердючка, а звідки ти взяло , що я голосувало?
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25.05.2025 17:30 Відповісти
Пєтін "незворотний" шлях у НАТО, прописаний в конституції, нам допомагає кожного дня більше за найпотужнішу потужність
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25.05.2025 17:35 Відповісти
Правильно, куди йому до сойдьомся па сєрєдінє гундосика
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25.05.2025 17:37 Відповісти
я навіть відчуваю як цей "незворотній шлях" в НАТО і ЄС захищає моїх дітей від шахедів кожної ночі, особливо цієї ночі
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25.05.2025 17:43 Відповісти
Нє, ну сайдємся па срєдінє тебе захищає краще, а ще асфальт і какая разніца
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25.05.2025 17:51 Відповісти
Зепіли не дивляться інтерв'ю гундосиеа найвеличнішого? За що вам подоляк гроші платить?
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25.05.2025 18:01 Відповісти
а Пєтіни сини в Лондоні взагалі в вселяють оптимізм, що українська нація не згине, а буде жити довго, щасливо і багато, і в НАТО
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25.05.2025 17:38 Відповісти
А за батьків гундосика на березі моря в тебе душа не радіє? А за сім'ю умєрова в в сша хіба душа не співа як той соловейко?
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25.05.2025 17:53 Відповісти
Не бачу нічого про посилення тиску, перереаговуй.
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25.05.2025 17:32 Відповісти
Пукнув і пішов далі круасани ремигати
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25.05.2025 18:11 Відповісти
Сильно засудив і призвав змиритися... Зашибісь
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25.05.2025 18:12 Відповісти
Війна на порозі ЕС, ім вже давноо пора армію створювати і все переводити на військові рельси
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25.05.2025 18:38 Відповісти
Он забыл ещё добавить: "Мы выражаем глубокую озабоченность"..
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25.05.2025 21:04 Відповісти
 
 