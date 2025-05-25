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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Тайяни осудил массированную атаку РФ на Украину: Италия продолжит работать с партнерами для достижения справедливого и прочного мира

Тайни отреагировал на массированную атаку РФ по Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни осудил очередную ракетно-дроновую атаку России на Украину в ночь на 25 мая.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Италия решительно осуждает новую российскую атаку, которая нанесла удар по украинской территории с помощью беспилотников и ракет с единственной целью - нанести удар по гражданскому населению", - заявил дипломат.

Он добавил, что "Италия всегда поддерживала Украину, правительство продолжает сотрудничать с партнерами и союзниками для достижения справедливого и прочного мира".

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины"

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Автор: 

Италия (1654) обстрел (27652) россия (96018) Таяни Антонио (65)


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Топ комментарии
+2
Рішуче засуджує. Гииииииии
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25.05.2025 17:24
+2
Правильно, куди йому до сойдьомся па сєрєдінє гундосика
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25.05.2025 17:37
+1
Таяні засудив масовану атаку РФ по Україні

До зони чи "вишки"?
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25.05.2025 17:21
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Таяні засудив масовану атаку РФ по Україні

До зони чи "вишки"?
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25.05.2025 17:21 Ответить
Ані Асуждають, Азабочєні, засуджують і сАбАльЄзнують, вАвЄкі вЄкоФ, амінь...
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25.05.2025 17:39 Ответить
Рішуче засуджує. Гииииииии
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25.05.2025 17:24 Ответить
Смердючка, а звідки ти взяло , що я голосувало?
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25.05.2025 17:30 Ответить
Пєтін "незворотний" шлях у НАТО, прописаний в конституції, нам допомагає кожного дня більше за найпотужнішу потужність
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25.05.2025 17:35 Ответить
Правильно, куди йому до сойдьомся па сєрєдінє гундосика
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25.05.2025 17:37 Ответить
я навіть відчуваю як цей "незворотній шлях" в НАТО і ЄС захищає моїх дітей від шахедів кожної ночі, особливо цієї ночі
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25.05.2025 17:43 Ответить
Нє, ну сайдємся па срєдінє тебе захищає краще, а ще асфальт і какая разніца
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25.05.2025 17:51 Ответить
Зепіли не дивляться інтерв'ю гундосиеа найвеличнішого? За що вам подоляк гроші платить?
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25.05.2025 18:01 Ответить
а Пєтіни сини в Лондоні взагалі в вселяють оптимізм, що українська нація не згине, а буде жити довго, щасливо і багато, і в НАТО
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25.05.2025 17:38 Ответить
А за батьків гундосика на березі моря в тебе душа не радіє? А за сім'ю умєрова в в сша хіба душа не співа як той соловейко?
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25.05.2025 17:53 Ответить
Не бачу нічого про посилення тиску, перереаговуй.
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25.05.2025 17:32 Ответить
Пукнув і пішов далі круасани ремигати
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25.05.2025 18:11 Ответить
Сильно засудив і призвав змиритися... Зашибісь
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25.05.2025 18:12 Ответить
Війна на порозі ЕС, ім вже давноо пора армію створювати і все переводити на військові рельси
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25.05.2025 18:38 Ответить
Он забыл ещё добавить: "Мы выражаем глубокую озабоченность"..
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25.05.2025 21:04 Ответить
 
 