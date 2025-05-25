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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Посол ЕС Матернова о массированной атаке на Украину: Россияне издеваются над миром, США и любыми попытками достичь мира

Массированная атака 25 мая

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отреагировала на очередную массированную атаку РФ на Украину в ночь на 25 мая.

Об этом она написала на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

Матернова отметила, что РФ вторую ночь подряд наносит массированные комбинированные удары по Украине дронами и ракетами, как крылатыми, так и баллистическими.

"Россияне неустанно усиливают давление. Усиливают террор против гражданского населения. Атаки становятся все более интенсивными и частыми. Они насмехаются над миром!!! Они насмехаются над США и над любыми дипломатическими попытками достичь мира. Мир? Какого мира? Как мир отреагирует на террор Путина и его явные провокации? На его насмешки над любыми переговорами о прекращении огня?" - говорится в заметке.

Также читайте: Посол ЕС Матернова об атаке РФ на Киев: тем, кто сомневается в намерениях РФ, следует читать новости

Она подчеркнула, что Путин явно преследует свою заявленную цель - убивать украинцев и заставить Украину подчиниться.

"К сожалению, единственный язык, который он понимает, - это язык силы. Как написал президент Зеленский в своей заметке, мир может уйти на выходные. Террор Путина - нет. Сейчас самое время показать, что мы имеем силу сопротивляться вместе с Украиной! Слава Украине!" - подытожила Матернова.

Читайте: Посол ЕС Матернова отреагировала на самую массированную атаку российских дронов на Украину: Россия понимает только язык силы

Напомним, по данным главы МВД Игоря Клименко, во время ночной массированной атаки на Украину под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области. Согласно последним данным, пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них трое детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

Автор: 

обстрел (27652) Евросоюз (17252) Матернова Екатерина (63)


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Топ комментарии
+6
Посол ЄС Матернова про масовану атаку на Україну: Росіяни глузують зі світу, США та будь-яких спроб досягти миру

До чого ж кмітлива Матернова!
Матір Божа!
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25.05.2025 15:51
+4
Глузує? Може собі дозволити...
А ви гучніше "закликайте", може ***** не дочуває...
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25.05.2025 16:06
+3
вся європа настільки пацифістська, що відганяє навіть думку, що їй прийдеться колись воювати.
вона настільки прогнила лєвацтвом, що віддала свої країни на знищення своєї національної ідентифікації, імігрантам!
один факт! от всі пропускають скрізь вуха.
ви знаєте, хто по справжньому озброюється та готується до війни?
і близько, не фінляндія.
країни балтії та польща!
особливо польща, але готуючись відступити за віслу.
****************....
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25.05.2025 16:13
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Трамп сказав, що ***** перемагає, от ***** і доводить це.
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25.05.2025 15:48 Ответить
Посол ЄС Матернова про масовану атаку на Україну: Росіяни глузують зі світу, США та будь-яких спроб досягти миру

До чого ж кмітлива Матернова!
Матір Божа!
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25.05.2025 15:51 Ответить
якось криво тут про Матір Божу. Вам не здається?
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25.05.2025 15:53 Ответить
про незайману?
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25.05.2025 16:03 Ответить
"Не поведінка країни, яка прагне миру": лідерка Молдови засудила Росію за масований удар
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25.05.2025 15:56 Ответить
країни ЄС і НАТО дозволяють, щоб з них глузували, бо так вигідніше і простіше жити,бо їм не потрібні зайві проблеми. Що нам з того, що вони щось там черговий раз перднуть про підтримку, тиск і черговий пакет "санкцій". Ми як жили у війні так і будемо жити.
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25.05.2025 16:00 Ответить
С3часна Європа--доволі жалюгідне явище; тупе й жадібне. Зара для них 2,5% від ВВП на оборонку багато, а потім 25-35% буде замало... Вже навіть сліпому видно, що московія воює не сама.
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25.05.2025 16:02 Ответить
Глузує? Може собі дозволити...
А ви гучніше "закликайте", може ***** не дочуває...
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25.05.2025 16:06 Ответить
Виновата не Европа, США, Канада и Австралия в том, что 73% бараны захотели увидеть конец войны по мановению зеледента. Воистину бараны, не жалеющие даже детей своих...
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25.05.2025 16:12 Ответить
Угадай с одного раза.
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25.05.2025 16:20 Ответить
Рашисти глузують не тільки з Америки. Посол прикидається смішною, наче вона не розуміє, що пуйло глузує також з усього ЄС, Мерца, макрона і Стармера, їхніх безкінечних санаційних пакетів, рішучих заяв та миротворчих потуг.
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25.05.2025 16:13 Ответить
ТРЕТІЙ рік війни з загрозоюдля себе з надією українцями себе захистити , ЄС грається в демократію з Орбанами , не може прийняти юридичні перепони розквіту путінізму в собі ...
МЯМЛІ - СЄРЛІВИЄ говорячи мовою ПУ, величного друга Донні.
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25.05.2025 16:52 Ответить
Я ПОВТОРЮЮСЬ з цією цитатою, але ж представники ЄС також..

Президент США на своїй сторінці у соцмережі Truth розмістив заяву російського правителя Володимира Путіна про те, як американський глава наведе лад у Європі. Мовляв, Трамп прийде - і країни Європи "стануть біля ніг господаря й ніжно помахуватимуть хвостиком".

цілуючи трампа в зад??? - мав на увазі Пу та Донні ???
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25.05.2025 16:57 Ответить
вся європа настільки пацифістська, що відганяє навіть думку, що їй прийдеться колись воювати.
вона настільки прогнила лєвацтвом, що віддала свої країни на знищення своєї національної ідентифікації, імігрантам!
один факт! от всі пропускають скрізь вуха.
ви знаєте, хто по справжньому озброюється та готується до війни?
і близько, не фінляндія.
країни балтії та польща!
особливо польща, але готуючись відступити за віслу.
****************....
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25.05.2025 16:13 Ответить
Вони вже навіть не глузують, а тупо забили болт...
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25.05.2025 16:18 Ответить
Усіх руzкіх уйобків треба повбивати.
Усіх, в т.ч. самок і личинок кацапів.
У червні буде ювілей: ОДИН МІЛЬЙОН УБИТИХ КАЦАПІВ.

Мета цієї війни для України: винищення скаженої кацапської біомаси.
Треба створити зону відчуження по кордону України 1991 року шириною в 500 км з кацапського боку, де ешелоновані рої дронів з ШІ будуть автоматично відстежувати і винищувати все, що рухається на 2х кінцівках.
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25.05.2025 17:18 Ответить
мир НИЧТОЖЕН !!! мир жидко ОБОСРАЛСЯ !!! единственная страна Украина и ее народ СРАЖАЕТСЯ !!!(((( невзирая на разруху ,смерти, горе и страдания !!!((( СЛАВА УКРАИНИ !!!
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25.05.2025 18:13 Ответить
народэ , Украину ПРОДАЛИ по сговору запада и росии !!!! они своих шведов и финов приняли в нато за два года ,будучи ВЕЧНО НЕЙТРАЛЬНЫМИ !!! они наших патриотов ПОВЫБИВАЮТ ,а те кто останется согласится на ВСЕ !!! это же видно не вооруженным взглядом !!! даже росия ничего не ВЯКАЕТ про членство шведов и финов !!! это ли не ФАКТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА !!!???(((
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25.05.2025 18:20 Ответить
Европейцам страшно, но делать ничего не хотят. Они понимают, что тампон приглашает и подталкивает кацапов начать войну в Европе. Потом тампон скажет, что это не его война и пусть Европа сама разбирается. На обязательства по нато он давно плевал, а венгры и словаки еще и в спину ударят.
тампон хочет торговать с ******, но он уже торгует - кровью Украинских детей, женщин, стариков, наших военных. За это ему через виткофа капает бабло, и одновременно вешается лапша.
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25.05.2025 19:06 Ответить
 
 