Посол ЕС Матернова о массированной атаке на Украину: Россияне издеваются над миром, США и любыми попытками достичь мира
Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отреагировала на очередную массированную атаку РФ на Украину в ночь на 25 мая.
Об этом она написала на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
Матернова отметила, что РФ вторую ночь подряд наносит массированные комбинированные удары по Украине дронами и ракетами, как крылатыми, так и баллистическими.
"Россияне неустанно усиливают давление. Усиливают террор против гражданского населения. Атаки становятся все более интенсивными и частыми. Они насмехаются над миром!!! Они насмехаются над США и над любыми дипломатическими попытками достичь мира. Мир? Какого мира? Как мир отреагирует на террор Путина и его явные провокации? На его насмешки над любыми переговорами о прекращении огня?" - говорится в заметке.
Она подчеркнула, что Путин явно преследует свою заявленную цель - убивать украинцев и заставить Украину подчиниться.
"К сожалению, единственный язык, который он понимает, - это язык силы. Как написал президент Зеленский в своей заметке, мир может уйти на выходные. Террор Путина - нет. Сейчас самое время показать, что мы имеем силу сопротивляться вместе с Украиной! Слава Украине!" - подытожила Матернова.
Напомним, по данным главы МВД Игоря Клименко, во время ночной массированной атаки на Украину под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области. Согласно последним данным, пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них трое детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".
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До чого ж кмітлива Матернова!
Матір Божа!
А ви гучніше "закликайте", може ***** не дочуває...
МЯМЛІ - СЄРЛІВИЄ говорячи мовою ПУ, величного друга Донні.
Президент США на своїй сторінці у соцмережі Truth розмістив заяву російського правителя Володимира Путіна про те, як американський глава наведе лад у Європі. Мовляв, Трамп прийде - і країни Європи "стануть біля ніг господаря й ніжно помахуватимуть хвостиком".
цілуючи трампа в зад??? - мав на увазі Пу та Донні ???
вона настільки прогнила лєвацтвом, що віддала свої країни на знищення своєї національної ідентифікації, імігрантам!
один факт! от всі пропускають скрізь вуха.
ви знаєте, хто по справжньому озброюється та готується до війни?
і близько, не фінляндія.
країни балтії та польща!
особливо польща, але готуючись відступити за віслу.
****************....
Усіх, в т.ч. самок і личинок кацапів.
У червні буде ювілей: ОДИН МІЛЬЙОН УБИТИХ КАЦАПІВ.
Мета цієї війни для України: винищення скаженої кацапської біомаси.
Треба створити зону відчуження по кордону України 1991 року шириною в 500 км з кацапського боку, де ешелоновані рої дронів з ШІ будуть автоматично відстежувати і винищувати все, що рухається на 2х кінцівках.
тампон хочет торговать с ******, но он уже торгует - кровью Украинских детей, женщин, стариков, наших военных. За это ему через виткофа капает бабло, и одновременно вешается лапша.