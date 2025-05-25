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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Посол ЄС Матернова про масовану атаку на Україну: Росіяни глузують зі світу, США та будь-яких спроб досягти миру

масована атака 25 травня

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на чергову масовану атаку РФ на Україну в ніч на 25 травня.

Про це вона написала на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Матернова наголосила, що РФ другу ніч поспіль завдає масованих комбінованих ударів по Україні дронами і ракетами, як крилатими, так і балістичними.

"Росіяни невпинно посилюють тиск. Посилюють терор проти цивільного населення. Атаки стають дедалі інтенсивнішими і частішими. Вони глузують зі світу!!! Вони насміхаються зі США і з будь-яких дипломатичних спроб досягти миру. Мир? Який мир? Як світ відреагує на терор Путіна і його явні провокації? На його глузування з будь-яких переговорів щодо припинення вогню?" - йдеться в дописі.

Також читайте: Посол ЄС Матернова про атаку РФ на Київ: тим, хто сумнівається в намірах РФ, слід читати новини

Вона наголосила, що Путін явно переслідує свою заявлену мету – вбивати українців і змусити Україну підкоритися.

"На жаль, єдина мова, яку він розуміє, – це мова сили. Як написав президент Зеленський у своєму дописі, світ може піти на вихідні. Терор Путіна – ні. Зараз саме час показати, що ми маємо силу чинити опір разом з Україною! Слава Україні!" - підсумувала Матернова.

Читайте: Посол ЄС Матернова відреагувала на наймасованішу атаку російських дронів на Україну: Росія розуміє лише мову сили

Нагадаємо, за даними голови МВС Ігоря Клименка, під час нічної масованої атаки на Україну під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. Згідно з останніми даними, постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

Автор: 

обстріл (28973) Євросоюз (13616) Матернова Катаріна (79)


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Топ коментарі
+6
Посол ЄС Матернова про масовану атаку на Україну: Росіяни глузують зі світу, США та будь-яких спроб досягти миру

До чого ж кмітлива Матернова!
Матір Божа!
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25.05.2025 15:51
+4
Глузує? Може собі дозволити...
А ви гучніше "закликайте", може ***** не дочуває...
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25.05.2025 16:06
+3
вся європа настільки пацифістська, що відганяє навіть думку, що їй прийдеться колись воювати.
вона настільки прогнила лєвацтвом, що віддала свої країни на знищення своєї національної ідентифікації, імігрантам!
один факт! от всі пропускають скрізь вуха.
ви знаєте, хто по справжньому озброюється та готується до війни?
і близько, не фінляндія.
країни балтії та польща!
особливо польща, але готуючись відступити за віслу.
****************....
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25.05.2025 16:13
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Трамп сказав, що ***** перемагає, от ***** і доводить це.
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25.05.2025 15:48 Відповісти
Посол ЄС Матернова про масовану атаку на Україну: Росіяни глузують зі світу, США та будь-яких спроб досягти миру

До чого ж кмітлива Матернова!
Матір Божа!
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25.05.2025 15:51 Відповісти
якось криво тут про Матір Божу. Вам не здається?
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25.05.2025 15:53 Відповісти
про незайману?
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25.05.2025 16:03 Відповісти
"Не поведінка країни, яка прагне миру": лідерка Молдови засудила Росію за масований удар
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25.05.2025 15:56 Відповісти
країни ЄС і НАТО дозволяють, щоб з них глузували, бо так вигідніше і простіше жити,бо їм не потрібні зайві проблеми. Що нам з того, що вони щось там черговий раз перднуть про підтримку, тиск і черговий пакет "санкцій". Ми як жили у війні так і будемо жити.
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25.05.2025 16:00 Відповісти
С3часна Європа--доволі жалюгідне явище; тупе й жадібне. Зара для них 2,5% від ВВП на оборонку багато, а потім 25-35% буде замало... Вже навіть сліпому видно, що московія воює не сама.
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25.05.2025 16:02 Відповісти
Глузує? Може собі дозволити...
А ви гучніше "закликайте", може ***** не дочуває...
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25.05.2025 16:06 Відповісти
Виновата не Европа, США, Канада и Австралия в том, что 73% бараны захотели увидеть конец войны по мановению зеледента. Воистину бараны, не жалеющие даже детей своих...
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25.05.2025 16:12 Відповісти
Угадай с одного раза.
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25.05.2025 16:20 Відповісти
Рашисти глузують не тільки з Америки. Посол прикидається смішною, наче вона не розуміє, що пуйло глузує також з усього ЄС, Мерца, макрона і Стармера, їхніх безкінечних санаційних пакетів, рішучих заяв та миротворчих потуг.
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25.05.2025 16:13 Відповісти
ТРЕТІЙ рік війни з загрозоюдля себе з надією українцями себе захистити , ЄС грається в демократію з Орбанами , не може прийняти юридичні перепони розквіту путінізму в собі ...
МЯМЛІ - СЄРЛІВИЄ говорячи мовою ПУ, величного друга Донні.
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25.05.2025 16:52 Відповісти
Я ПОВТОРЮЮСЬ з цією цитатою, але ж представники ЄС також..

Президент США на своїй сторінці у соцмережі Truth розмістив заяву російського правителя Володимира Путіна про те, як американський глава наведе лад у Європі. Мовляв, Трамп прийде - і країни Європи "стануть біля ніг господаря й ніжно помахуватимуть хвостиком".

цілуючи трампа в зад??? - мав на увазі Пу та Донні ???
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25.05.2025 16:57 Відповісти
вся європа настільки пацифістська, що відганяє навіть думку, що їй прийдеться колись воювати.
вона настільки прогнила лєвацтвом, що віддала свої країни на знищення своєї національної ідентифікації, імігрантам!
один факт! от всі пропускають скрізь вуха.
ви знаєте, хто по справжньому озброюється та готується до війни?
і близько, не фінляндія.
країни балтії та польща!
особливо польща, але готуючись відступити за віслу.
****************....
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25.05.2025 16:13 Відповісти
Вони вже навіть не глузують, а тупо забили болт...
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25.05.2025 16:18 Відповісти
Усіх руzкіх уйобків треба повбивати.
Усіх, в т.ч. самок і личинок кацапів.
У червні буде ювілей: ОДИН МІЛЬЙОН УБИТИХ КАЦАПІВ.

Мета цієї війни для України: винищення скаженої кацапської біомаси.
Треба створити зону відчуження по кордону України 1991 року шириною в 500 км з кацапського боку, де ешелоновані рої дронів з ШІ будуть автоматично відстежувати і винищувати все, що рухається на 2х кінцівках.
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25.05.2025 17:18 Відповісти
мир НИЧТОЖЕН !!! мир жидко ОБОСРАЛСЯ !!! единственная страна Украина и ее народ СРАЖАЕТСЯ !!!(((( невзирая на разруху ,смерти, горе и страдания !!!((( СЛАВА УКРАИНИ !!!
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25.05.2025 18:13 Відповісти
народэ , Украину ПРОДАЛИ по сговору запада и росии !!!! они своих шведов и финов приняли в нато за два года ,будучи ВЕЧНО НЕЙТРАЛЬНЫМИ !!! они наших патриотов ПОВЫБИВАЮТ ,а те кто останется согласится на ВСЕ !!! это же видно не вооруженным взглядом !!! даже росия ничего не ВЯКАЕТ про членство шведов и финов !!! это ли не ФАКТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА !!!???(((
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25.05.2025 18:20 Відповісти
Европейцам страшно, но делать ничего не хотят. Они понимают, что тампон приглашает и подталкивает кацапов начать войну в Европе. Потом тампон скажет, что это не его война и пусть Европа сама разбирается. На обязательства по нато он давно плевал, а венгры и словаки еще и в спину ударят.
тампон хочет торговать с ******, но он уже торгует - кровью Украинских детей, женщин, стариков, наших военных. За это ему через виткофа капает бабло, и одновременно вешается лапша.
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25.05.2025 19:06 Відповісти
 
 