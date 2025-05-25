Посол ЄС Матернова про масовану атаку на Україну: Росіяни глузують зі світу, США та будь-яких спроб досягти миру
Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на чергову масовану атаку РФ на Україну в ніч на 25 травня.
Про це вона написала на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Матернова наголосила, що РФ другу ніч поспіль завдає масованих комбінованих ударів по Україні дронами і ракетами, як крилатими, так і балістичними.
"Росіяни невпинно посилюють тиск. Посилюють терор проти цивільного населення. Атаки стають дедалі інтенсивнішими і частішими. Вони глузують зі світу!!! Вони насміхаються зі США і з будь-яких дипломатичних спроб досягти миру. Мир? Який мир? Як світ відреагує на терор Путіна і його явні провокації? На його глузування з будь-яких переговорів щодо припинення вогню?" - йдеться в дописі.
Вона наголосила, що Путін явно переслідує свою заявлену мету – вбивати українців і змусити Україну підкоритися.
"На жаль, єдина мова, яку він розуміє, – це мова сили. Як написав президент Зеленський у своєму дописі, світ може піти на вихідні. Терор Путіна – ні. Зараз саме час показати, що ми маємо силу чинити опір разом з Україною! Слава Україні!" - підсумувала Матернова.
Нагадаємо, за даними голови МВС Ігоря Клименка, під час нічної масованої атаки на Україну під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. Згідно з останніми даними, постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".
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До чого ж кмітлива Матернова!
Матір Божа!
А ви гучніше "закликайте", може ***** не дочуває...
МЯМЛІ - СЄРЛІВИЄ говорячи мовою ПУ, величного друга Донні.
Президент США на своїй сторінці у соцмережі Truth розмістив заяву російського правителя Володимира Путіна про те, як американський глава наведе лад у Європі. Мовляв, Трамп прийде - і країни Європи "стануть біля ніг господаря й ніжно помахуватимуть хвостиком".
цілуючи трампа в зад??? - мав на увазі Пу та Донні ???
вона настільки прогнила лєвацтвом, що віддала свої країни на знищення своєї національної ідентифікації, імігрантам!
один факт! от всі пропускають скрізь вуха.
ви знаєте, хто по справжньому озброюється та готується до війни?
і близько, не фінляндія.
країни балтії та польща!
особливо польща, але готуючись відступити за віслу.
****************....
Усіх, в т.ч. самок і личинок кацапів.
У червні буде ювілей: ОДИН МІЛЬЙОН УБИТИХ КАЦАПІВ.
Мета цієї війни для України: винищення скаженої кацапської біомаси.
Треба створити зону відчуження по кордону України 1991 року шириною в 500 км з кацапського боку, де ешелоновані рої дронів з ШІ будуть автоматично відстежувати і винищувати все, що рухається на 2х кінцівках.
тампон хочет торговать с ******, но он уже торгует - кровью Украинских детей, женщин, стариков, наших военных. За это ему через виткофа капает бабло, и одновременно вешается лапша.