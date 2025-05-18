1 124 6
Посол ЄС Матернова відреагувала на наймасованішу атаку російських дронів на Україну: Росія розуміє лише мову сили
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила масштабну російську атаку безпілотників у ніч на неділю, 18 травня.
Про це вона написала в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломатка зазначила, що Росія продовжує свої безжальні атаки, при цьому "вдаючи, що займається дипломатією".
"По всій Україні чути гучні вибухи. На Київщині у своєму будинку загинула жінка. Росія розуміє тільки мову сили", - написала Матернова.
Нагадаємо, що у ніч на 18 травня війська РФ атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
