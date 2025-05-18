УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9593 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
1 124 6

Посол ЄС Матернова відреагувала на наймасованішу атаку російських дронів на Україну: Росія розуміє лише мову сили

МАтернова засудила дронову атаку рф

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила масштабну російську атаку безпілотників у ніч на неділю, 18 травня.

Про це вона написала в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломатка зазначила, що Росія продовжує свої безжальні атаки, при цьому "вдаючи, що займається дипломатією".

"По всій Україні чути гучні вибухи. На Київщині у своєму будинку загинула жінка. Росія розуміє тільки мову сили", - написала Матернова.

Нагадаємо, що у ніч на 18 травня війська РФ атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Читайте також: Сили безпілотних систем знищили 100 "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів

Автор: 

безпілотник (4744) росія (67313) Матернова Катаріна (98)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де жавю...
показати весь коментар
18.05.2025 19:11 Відповісти
Ніколи цього не було, та ось знову
показати весь коментар
18.05.2025 19:26 Відповісти
То чому ЄС не розмовляє з хутіним мовою сили? Як недолугому танцюристу, нічого не заважає?
показати весь коментар
18.05.2025 19:42 Відповісти
Незрозуміло, як відреагувала
показати весь коментар
18.05.2025 20:06 Відповісти
Як казав Митець "скорость 0******щая"
показати весь коментар
18.05.2025 22:04 Відповісти
А мартенова розуміє лише мову х.у.є.м. по лбу....сиділа б і не пи.з.д.іла...поки Трамп намагається зупинити цей жах...
показати весь коментар
18.05.2025 22:36 Відповісти
 
 