Сили безпілотних систем знищили 100 "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів
Вперше в історії сучасної війни ударні БПЛА дальнього радіуса дії системно перехоплюються іншими безпілотними літальними апаратами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБС.
Станом на сьогодні підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis СБС перехопили 100 ударних БПЛА противника, зокрема:
- 76 одиниць Shahed‑136 — дронів-камікадзе іранського виробництва;
- 24 одиниці "Гербера" — спрощеної модифікації Shahed-136, що виготовляється на території рф.
"Такий підхід демонструє високу економічну ефективність: вартість ракети ППО може сягати $1 млн, тоді як дрон-перехоплювач — близько $5 000", - наголосили в СБС.
Сили безпілотних систем активно масштабують цей напрям, щоб компенсувати дефіцит традиційних засобів ППО та посилити захист українських міст від терористичних атак з боку рф.
Українці, форевер !
.
ця дура шахед як гепається об землю, а тим більше з підривом заряду, то від неї мало що лишається
.
Мабуть Герані-2 продають у гаражних воєнторгах та з приватних колекцій аматорів, які збирають їх з заводських вузлів та деталей і продають за привабливими цінами.
"Рабочій, помні! Ти здєсь нє гость! Тащі с завода каждій гвоздь!
Не виключено, що спецслужби деяких наших партнерів вже мають зразки серійних Гераней та Шахедів і активно їх вивчають.
Досягнуто дуже важливий практичний результат.
З урахуванням тренду до масованих атак наших населених пунктів модифікованими Геранями-2 (підвищена до 200 км/год швидкість, висоти 3000 - 50 (м), пікірування з висот, близько 1000 м, на швидкостях близьких 400 км/год, збільшена вага б/ч до 90 кГ, вдосконалена система навігації "за картою місцевості"), а також початок застосування дронів Герань-3 (реактивна тяга, швидкість до 600 км/год) мабуть вкрай доцільно, не гаючи часу, додатково інвестувати ресурси в розробку і серійне виробництво комплексів бойових дронів-інтерцепторів ударних БПЛА.