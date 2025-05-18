Сили безпілотних систем знищили 100 "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів

Вперше в історії сучасної війни ударні БПЛА дальнього радіуса дії системно перехоплюються іншими безпілотними літальними апаратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБС.

Станом на сьогодні підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis СБС перехопили 100 ударних БПЛА противника, зокрема:

76 одиниць Shahed‑136 — дронів-камікадзе іранського виробництва;

24 одиниці "Гербера" — спрощеної модифікації Shahed-136, що виготовляється на території рф.

Дивіться: Сили безпілотних систем атакували ворожі дрони: Молнія-2, Zala Z-16, Supercam S350, Орлан-10. ВIДЕО

"Такий підхід демонструє високу економічну ефективність: вартість ракети ППО може сягати $1 млн, тоді як дрон-перехоплювач — близько $5 000", - наголосили в СБС.

Сили безпілотних систем активно масштабують цей напрям, щоб компенсувати дефіцит традиційних засобів ППО та посилити захист українських міст від терористичних атак з боку рф.