Сили безпілотних систем знищили 100 "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів

Вперше в історії сучасної війни ударні БПЛА дальнього радіуса дії системно перехоплюються іншими безпілотними літальними апаратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБС.

Станом на сьогодні підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis СБС перехопили 100 ударних БПЛА противника, зокрема:

  •  76 одиниць Shahed‑136 — дронів-камікадзе іранського виробництва;
  •  24 одиниці "Гербера" — спрощеної модифікації Shahed-136, що виготовляється на території рф.

"Такий підхід демонструє високу економічну ефективність: вартість ракети ППО може сягати $1 млн, тоді як дрон-перехоплювач — близько $5 000", - наголосили в СБС.

Сили безпілотних систем активно масштабують цей напрям, щоб компенсувати дефіцит традиційних засобів ППО та посилити захист українських міст від терористичних атак з боку рф.

+7
чудова новина !

Українці, форевер !

18.05.2025 15:07 Відповісти
+3
Красені! Хизуйтеся далі і продовжуйте надавати статистику оркам для аналізу ефективності роботи дронів-перехоплювачів і стимулюйте їх розробляти свої.
18.05.2025 15:33 Відповісти
+3
Мотор там копеечный. Говорят что стоимость порядка 2000 баксов, что для военной техники просто мизер. Главное масштабировать перехватчики настолько чтобы процент долетающих до цели мопедов упал настолько что их не было бы никакого смысла использовать. Правда за этим появятся реактивные дроны. с которыми перехватчик уже не справится из за высокой скорости. Но потом появятся и реактивные перехватчики. Классическая борьба меча и щита.
18.05.2025 15:42 Відповісти
18.05.2025 15:07 Відповісти
Треба дивитись на те, щоб навчитись якось перехоплювати шахеди біль менш цілими. Як мінімум, двигун під ремонт та повторне використання. Або, якщо вдало, можна клеем промазати де що тріснуло, латку посавити, перепрошити, і.. ось тобі власні шахеди по 300 шт. на добу..
18.05.2025 15:15 Відповісти
можна й так перехоплювати - рожевими поні з крильцями.

ця дура шахед як гепається об землю, а тим більше з підривом заряду, то від неї мало що лишається

.
18.05.2025 15:20 Відповісти
можна і дебілами, в нас їх багато.
18.05.2025 15:24 Відповісти
Мотор там копеечный. Говорят что стоимость порядка 2000 баксов, что для военной техники просто мизер. Главное масштабировать перехватчики настолько чтобы процент долетающих до цели мопедов упал настолько что их не было бы никакого смысла использовать. Правда за этим появятся реактивные дроны. с которыми перехватчик уже не справится из за высокой скорости. Но потом появятся и реактивные перехватчики. Классическая борьба меча и щита.
18.05.2025 15:42 Відповісти
ракети ППО, чув?
22.05.2025 06:57 Відповісти
Почекаю підтвердження МОУ...
18.05.2025 15:23 Відповісти
Красені! Хизуйтеся далі і продовжуйте надавати статистику оркам для аналізу ефективності роботи дронів-перехоплювачів і стимулюйте їх розробляти свої.
18.05.2025 15:33 Відповісти
Навіщо їм? В нас таких дронів як шахеди немає. З 50 кг вибухівки. Не сподобились ще...
18.05.2025 15:38 Відповісти
Ну если бы нам в руки попался целый шахед, то можно было бы методом реверс-инжиниринга сделать его копию и начать массовое производство. И запускать их массово в сторону государства-агрессора. У нас ведь нет санкций, можно закупать любую электронику и двигатели. Но...просто нужно где то взять целый шахед.
18.05.2025 15:44 Відповісти
Завтра на роботу. Не пийте так багато.
18.05.2025 15:54 Відповісти
Не употребляю. Про сарказм слышали когда, дать ссылку на термин?
18.05.2025 15:57 Відповісти
Забезпечити наших конструкторів серійними зразками зброї ворога є одним з завдань ГУР МО.
Мабуть Герані-2 продають у гаражних воєнторгах та з приватних колекцій аматорів, які збирають їх з заводських вузлів та деталей і продають за привабливими цінами.
"Рабочій, помні! Ти здєсь нє гость! Тащі с завода каждій гвоздь!
Не виключено, що спецслужби деяких наших партнерів вже мають зразки серійних Гераней та Шахедів і активно їх вивчають.
18.05.2025 16:02 Відповісти
Цих зразків вже десятки є. Падають недобиті, або ребом приглушені. Не завжди вибухають. Є й без вибухівки. Їхня задача - виснажити ППО. Дядьки їх потім на частини розтягують, якщо військові не знайшли. Я гадаю, наші не хочуть їх копіювати, бо хочуть зробити дещо краще і використовувати інакше.
показати весь коментар
не відкрию тобі таємницю, всі давно знають, що є і багато
показати весь коментар
"Такий підхід демонструє високу економічну ефективність: вартість ракети ППО може сягати $1 млн, тоді як дрон-перехоплювач - близько $5 000", - наголосили в СБС.Сили безпілотних систем активно масштабують цей напрям, щоб компенсувати дефіцит традиційних засобів ППО та посилити захист українських міст від терористичних атак з боку рф." Джерело: https://censor.net/ua/n3552908

Досягнуто дуже важливий практичний результат.
З урахуванням тренду до масованих атак наших населених пунктів модифікованими Геранями-2 (підвищена до 200 км/год швидкість, висоти 3000 - 50 (м), пікірування з висот, близько 1000 м, на швидкостях близьких 400 км/год, збільшена вага б/ч до 90 кГ, вдосконалена система навігації "за картою місцевості"), а також початок застосування дронів Герань-3 (реактивна тяга, швидкість до 600 км/год) мабуть вкрай доцільно, не гаючи часу, додатково інвестувати ресурси в розробку і серійне виробництво комплексів бойових дронів-інтерцепторів ударних БПЛА.
18.05.2025 15:51 Відповісти
14,5 и 20мм дешевле.
18.05.2025 16:00 Відповісти
Постріл - так, дешевше. Масштабування зброї для цих пострілів - на багато порядків дорожче.
18.05.2025 16:07 Відповісти
14,5 по наземним цілям 2000 м,по повітряним 1500 м.Шахеди літають зараз ~4500 м.
18.05.2025 16:27 Відповісти
Ну тогда 30мм
18.05.2025 17:31 Відповісти
Гарна новина, що є такий варіант. Погана, що згадане маштабування займе невідомо скільки часу, а шазедів виробляється все більше, отже виробляти перехоплювачі треба швидше, бо не наздоженемо. З нашою корумпованою бюрократією це буде нелегко.
18.05.2025 17:22 Відповісти
Проблема в том, что нововведения даже если они супер крутые рашка ставит быстрее на поток чем наши начинают делать не поштучно для видосиков
18.05.2025 17:49 Відповісти
 
 