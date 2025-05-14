УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9758 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 316 4

Сили безпілотних систем атакували ворожі дрони: Молнія-2, Zala Z-16, Supercam S350, Орлан-10. ВIДЕО

На Донеччині оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ демонструють ефективну роботу з перехоплення ворожих БПЛА.

В оприлюдненому відео зафіксовано результативну ліквідацію кількох ворожих дронів, які здійснювали розвідку над позиціями українських сил, повідомляє Цензор.НЕТ.

Знищено:

– Молнія-2 — ударний FPV-дрон літакового типу з дальністю до 40 км. Вартість — близько $300.
– Zala Z-16 — тактичний розвідувальний БПЛА вартістю $70 000 з дальністю до 70 км.
– Supercam S350 — дрон оперативного рівня, вартість близько $100 000, дальність до 100 км.
– Орлан-10 — один із найпоширеніших розвідувальних апаратів армії РФ. Дальність — до 120 км, вартість — приблизно $90 000.

Окрім розвідників, підрозділи СБС регулярно перехоплюють ударні БПЛА типу Shahed-136, які ворог застосовує для атак на цивільну інфраструктуру України.

Також дивіться: Воїни 110 ОМБр дронами-камікадзе знищили декілька ворожих танків на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18491) знищення (8005) Сили безпілотних систем (201)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ціни у воєнторга уточнювали?
Як гімно і палки може коштувати 100 000 доларів
показати весь коментар
14.05.2025 21:04 Відповісти
З питаннями про ціни, це до ******!
Слава Захисникам України !!
показати весь коментар
15.05.2025 08:49 Відповісти
есперднув
показати весь коментар
15.05.2025 11:08 Відповісти
Гарних "птєродактілєй" пустили в утіль!!! Дякуємо, Рейд!!!
показати весь коментар
14.05.2025 22:54 Відповісти
 
 