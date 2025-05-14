Сили безпілотних систем атакували ворожі дрони: Молнія-2, Zala Z-16, Supercam S350, Орлан-10. ВIДЕО

На Донеччині оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ демонструють ефективну роботу з перехоплення ворожих БПЛА.

В оприлюдненому відео зафіксовано результативну ліквідацію кількох ворожих дронів, які здійснювали розвідку над позиціями українських сил, повідомляє Цензор.НЕТ.

Знищено:

– Молнія-2 — ударний FPV-дрон літакового типу з дальністю до 40 км. Вартість — близько $300.

– Zala Z-16 — тактичний розвідувальний БПЛА вартістю $70 000 з дальністю до 70 км.

– Supercam S350 — дрон оперативного рівня, вартість близько $100 000, дальність до 100 км.

– Орлан-10 — один із найпоширеніших розвідувальних апаратів армії РФ. Дальність — до 120 км, вартість — приблизно $90 000.

Окрім розвідників, підрозділи СБС регулярно перехоплюють ударні БПЛА типу Shahed-136, які ворог застосовує для атак на цивільну інфраструктуру України.

