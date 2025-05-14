РУС
3 316 4

Силы беспилотных систем атаковали вражеские дроны: Молния-2, Zala Z-16, Supercam S350, Орлан-10. ВИДЕО

В Донецкой области операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ демонстрируют эффективную работу по перехвату вражеских БПЛА.

В обнародованном видео зафиксирована результативная ликвидация нескольких вражеских дронов, которые осуществляли разведку над позициями украинских сил, сообщает Цензор.НЕТ.

Уничтожены:

  • Молния-2 - ударный FPV-дрон самолетного типа с дальностью до 40 км. Стоимость - около $300.
  • Zala Z-16 - тактический разведывательный БПЛА стоимостью $70 000 с дальностью до 70 км.
  • Supercam S350 - дрон оперативного уровня, стоимость - около $100 000, дальность - до 100 км.
  • Орлан-10 - один из самых распространенных разведывательных аппаратов армии РФ. Дальность - до 120 км, стоимость - около $90 000.

Кроме разведчиков, подразделения СБС регулярно перехватывают ударные БПЛА типа Shahed-136, которые враг применяет для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в апреле поражали и уничтожили более 83 тысяч целей – это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%, – Сырский

Автор: 

армия РФ (20339) уничтожение (7691) Силы беспилотных систем (199)
Ціни у воєнторга уточнювали?
Як гімно і палки може коштувати 100 000 доларів
14.05.2025 21:04 Ответить
З питаннями про ціни, це до ******!
Слава Захисникам України !!
15.05.2025 08:49 Ответить
есперднув
15.05.2025 11:08 Ответить
Гарних "птєродактілєй" пустили в утіль!!! Дякуємо, Рейд!!!
14.05.2025 22:54 Ответить
 
 