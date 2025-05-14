3 316 4
Силы беспилотных систем атаковали вражеские дроны: Молния-2, Zala Z-16, Supercam S350, Орлан-10. ВИДЕО
В Донецкой области операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ демонстрируют эффективную работу по перехвату вражеских БПЛА.
В обнародованном видео зафиксирована результативная ликвидация нескольких вражеских дронов, которые осуществляли разведку над позициями украинских сил, сообщает Цензор.НЕТ.
Уничтожены:
- Молния-2 - ударный FPV-дрон самолетного типа с дальностью до 40 км. Стоимость - около $300.
- Zala Z-16 - тактический разведывательный БПЛА стоимостью $70 000 с дальностью до 70 км.
- Supercam S350 - дрон оперативного уровня, стоимость - около $100 000, дальность - до 100 км.
- Орлан-10 - один из самых распространенных разведывательных аппаратов армии РФ. Дальность - до 120 км, стоимость - около $90 000.
Кроме разведчиков, подразделения СБС регулярно перехватывают ударные БПЛА типа Shahed-136, которые враг применяет для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.
Як гімно і палки може коштувати 100 000 доларів
Слава Захисникам України !!