Силы беспилотных систем атаковали вражеские дроны: Молния-2, Zala Z-16, Supercam S350, Орлан-10. ВИДЕО

В Донецкой области операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ демонстрируют эффективную работу по перехвату вражеских БПЛА.

В обнародованном видео зафиксирована результативная ликвидация нескольких вражеских дронов, которые осуществляли разведку над позициями украинских сил, сообщает Цензор.НЕТ.

Уничтожены:

Молния-2 - ударный FPV-дрон самолетного типа с дальностью до 40 км. Стоимость - около $300.

Zala Z-16 - тактический разведывательный БПЛА стоимостью $70 000 с дальностью до 70 км.

Supercam S350 - дрон оперативного уровня, стоимость - около $100 000, дальность - до 100 км.

Орлан-10 - один из самых распространенных разведывательных аппаратов армии РФ. Дальность - до 120 км, стоимость - около $90 000.

Кроме разведчиков, подразделения СБС регулярно перехватывают ударные БПЛА типа Shahed-136, которые враг применяет для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

