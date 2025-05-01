Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в апреле поражали и уничтожили более 83 тысяч целей – это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%, – Сырский
В апреле подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины достигли достойных результатов в уничтожении противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца нашими дронами поражено и уничтожено более 83 тысяч целей - это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%.
Благодарен нашим воинам за результативность. Но нынешняя высокотехнологичная война требует постоянного движения вперед, еще более высокой эффективности и масштабирования усилий на направлении дронов", - говорится в заметке.
На ежегодном совещании командиры подразделений БпАК поделились уникальным опытом применения дронов и достижения лучших результатов.
"Направление БПЛА для нас приоритетное, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье нашей пехоты. Заслушал доклады о состоянии выполнения задач по масштабированию подразделений БПС до бригад и полков, их укомплектовании и наращивании возможностей", - отметил Сырский.
Он добавил, что также речь шла о наращивании объемов профессиональной подготовки операторов БПАК в учебных центрах, развитие взаимодействия армии с общественным сектором - в частности, подготовку в гражданских школах операторов дронов.
"В Вооруженных Силах разработана дорожная карта формирования системы коллективной подготовки подразделений БПАК.
Первоочередная задача наших воинов - это уничтожение операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления.
В Силах беспилотных систем ВС Украины успешно проведена апробация методов такой борьбы в операционной зоне одной из оперативно-тактических группировок", - рассказал Сырский.
Также на совещании заслушали доклад J2 о формировании в России войск БПС, развитии беспилотных подразделений в составе различных родов войск и сил, новых образцах российских БПЛА и наземных роботизированных комплексов.
"Информированы - значит, вооружены. Мы должны удерживать взятый высокий темп и опережать врага в области внедрения современных технологических решений на поле боя - используя все возможности нашего войска, общества, оборонно-промышленного комплекса, а также помощь стран-партнеров", - подытожил Сырский.
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А от зниженея кількості його штурмів й загалом активності на фронту може відбутись карколомно аж до деградації передових позицій.
Пропагандист пожаловался, что российское наступление фактически парализовано. Украина эффективно сдерживает движение агрессора с помощью ударных БПЛА. На сегодня расстояние даже 40 км от линии фронта не является безопасным тылом . "В Часов Яр не смог попасть... Перед нашим багги сбросили с "Бабы Яги" мину противотанковую. Наши двигаются, но очень медленно. Все ушло в малое небо. Мы, к сожалению, отстаем... Мы выпускаем 6 дронов, враг на них выпускает 60. Это цифра из конкретного эпизода боя", - рассказал Стешин. Он уточнил, что раненым российским штурмовикам приходится неделями ждать эвакуации. "На одни носилки нужно минимум 6 человек, лучше 8. (Отправить их за раненым - ред.) - положить всех. Отправить за ним броню - это положить броню... Все водители (ВС РФ - ред.) сейчас - это потенциальные смертники", - рассказал он. Также, со слов Стешина, у российской армии нет эффективных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия БПЛА.
"Штурмовики перестали брать наши РЭБы на штурмы. В них нет смысла", - рассказал Z-военкор.
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