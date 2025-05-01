Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в апреле поражали и уничтожили более 83 тысяч целей – это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%, – Сырский

В апреле подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины достигли достойных результатов в уничтожении противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца нашими дронами поражено и уничтожено более 83 тысяч целей - это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%.

Благодарен нашим воинам за результативность. Но нынешняя высокотехнологичная война требует постоянного движения вперед, еще более высокой эффективности и масштабирования усилий на направлении дронов", - говорится в заметке.

На ежегодном совещании командиры подразделений БпАК поделились уникальным опытом применения дронов и достижения лучших результатов.

"Направление БПЛА для нас приоритетное, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье нашей пехоты. Заслушал доклады о состоянии выполнения задач по масштабированию подразделений БПС до бригад и полков, их укомплектовании и наращивании возможностей", - отметил Сырский.

Он добавил, что также речь шла о наращивании объемов профессиональной подготовки операторов БПАК в учебных центрах, развитие взаимодействия армии с общественным сектором - в частности, подготовку в гражданских школах операторов дронов.

"В Вооруженных Силах разработана дорожная карта формирования системы коллективной подготовки подразделений БПАК.

Первоочередная задача наших воинов - это уничтожение операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления.

В Силах беспилотных систем ВС Украины успешно проведена апробация методов такой борьбы в операционной зоне одной из оперативно-тактических группировок", - рассказал Сырский.

Также на совещании заслушали доклад J2 о формировании в России войск БПС, развитии беспилотных подразделений в составе различных родов войск и сил, новых образцах российских БПЛА и наземных роботизированных комплексов.

"Информированы - значит, вооружены. Мы должны удерживать взятый высокий темп и опережать врага в области внедрения современных технологических решений на поле боя - используя все возможности нашего войска, общества, оборонно-промышленного комплекса, а также помощь стран-партнеров", - подытожил Сырский.

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