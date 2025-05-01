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Новости Сбивание шахедов
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Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в апреле поражали и уничтожили более 83 тысяч целей – это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%, – Сырский

Сколько целей поразили Силы беспилотных систем в апреле

В апреле подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины достигли достойных результатов в уничтожении противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца нашими дронами поражено и уничтожено более 83 тысяч целей - это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%.

Благодарен нашим воинам за результативность. Но нынешняя высокотехнологичная война требует постоянного движения вперед, еще более высокой эффективности и масштабирования усилий на направлении дронов", - говорится в заметке.

На ежегодном совещании командиры подразделений БпАК поделились уникальным опытом применения дронов и достижения лучших результатов.

"Направление БПЛА для нас приоритетное, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье нашей пехоты. Заслушал доклады о состоянии выполнения задач по масштабированию подразделений БПС до бригад и полков, их укомплектовании и наращивании возможностей", - отметил Сырский.

Он добавил, что также речь шла о наращивании объемов профессиональной подготовки операторов БПАК в учебных центрах, развитие взаимодействия армии с общественным сектором - в частности, подготовку в гражданских школах операторов дронов.

"В Вооруженных Силах разработана дорожная карта формирования системы коллективной подготовки подразделений БПАК.

Первоочередная задача наших воинов - это уничтожение операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления.

В Силах беспилотных систем ВС Украины успешно проведена апробация методов такой борьбы в операционной зоне одной из оперативно-тактических группировок", - рассказал Сырский.

Также на совещании заслушали доклад J2 о формировании в России войск БПС, развитии беспилотных подразделений в составе различных родов войск и сил, новых образцах российских БПЛА и наземных роботизированных комплексов.

"Информированы - значит, вооружены. Мы должны удерживать взятый высокий темп и опережать врага в области внедрения современных технологических решений на поле боя - используя все возможности нашего войска, общества, оборонно-промышленного комплекса, а также помощь стран-партнеров", - подытожил Сырский.

Смотрите: Почти 600 тысяч человек, - Сырский о потерях врага за год и четыре месяца. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3626) Александр Сырский (596) Силы беспилотных систем (93)


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Топ комментарии
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Віримо в ЗСУ!!!
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01.05.2025 10:07
+1
Забув додати - донатьте , донатьте і ще раз донатьте . !! Дронів багато не буває. !!
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01.05.2025 10:21
+1
Як правило, впродовж першох доби-двох без евакуації і належної обробки рани легкої важкості перетворюються в середню, середньої - у важку форму, а важкопоранені помирають.
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01.05.2025 10:40
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Віримо в ЗСУ!!!
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01.05.2025 10:07 Ответить
а що ж ти сирок не повідомляєш гнида зельона про просування русні ? (риторичне)
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01.05.2025 10:10 Ответить
Ефективність ураження живої сили супротивника підвищується поступова, як і зростають самі втрати ворога.
А от зниженея кількості його штурмів й загалом активності на фронту може відбутись карколомно аж до деградації передових позицій.
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01.05.2025 10:12 Ответить
..Российский Z-военкор Дмитрий Стешин признал, что агрессия против Украины зашла в тупик. Российская армия практически не движется, парализованная украинскими дронами. Откровенное заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Пропагандист пожаловался, что российское наступление фактически парализовано. Украина эффективно сдерживает движение агрессора с помощью ударных БПЛА. На сегодня расстояние даже 40 км от линии фронта не является безопасным тылом . "В Часов Яр не смог попасть... Перед нашим багги сбросили с "Бабы Яги" мину противотанковую. Наши двигаются, но очень медленно. Все ушло в малое небо. Мы, к сожалению, отстаем... Мы выпускаем 6 дронов, враг на них выпускает 60. Это цифра из конкретного эпизода боя", - рассказал Стешин. Он уточнил, что раненым российским штурмовикам приходится неделями ждать эвакуации. "На одни носилки нужно минимум 6 человек, лучше 8. (Отправить их за раненым - ред.) - положить всех. Отправить за ним броню - это положить броню... Все водители (ВС РФ - ред.) сейчас - это потенциальные смертники", - рассказал он. Также, со слов Стешина, у российской армии нет эффективных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия БПЛА.

"Штурмовики перестали брать наши РЭБы на штурмы. В них нет смысла", - рассказал Z-военкор.
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01.05.2025 10:15 Ответить
Забув додати - донатьте , донатьте і ще раз донатьте . !! Дронів багато не буває. !!
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01.05.2025 10:21 Ответить
Як правило, впродовж першох доби-двох без евакуації і належної обробки рани легкої важкості перетворюються в середню, середньої - у важку форму, а важкопоранені помирають.
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01.05.2025 10:40 Ответить
У квітні ворог окупував 175 кв. км українських територій, - DeepState. Джерело: https://censor.net/ua/n3549810

еффективність здачі України зельоними гнидами та сирком зростає.
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01.05.2025 10:16 Ответить
Відкрий Діпстейт карту, там є календар, і подивись 1 квітня - 1 травня, на 150 кілометровому відтинку просування на один кілометр ось тобі вже 150 км². 36 420 чумардосів у квітні, візуально підтверженних, бо саме так почали рахувати, за 175 км² - вся кацапія ляже, а Україну не захопить.
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01.05.2025 11:10 Ответить
 
 