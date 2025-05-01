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Новини Збиття шахедів
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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у квітні уразили та знищили понад 83 тисячі цілей - це на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%, - Сирський

Скільки цілей уразили Сили безпілотних систем у квітні

У квітні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України досягли гідних результатів у знищенні противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За даними командування СБС ЗСУ, протягом місяця нашими дронами уражено та знищено понад 83 тисячі цілей – це на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%.

Вдячний нашим воїнам за результативність. Але нинішня високотехнологічна війна вимагає постійного руху вперед, ще вищої ефективності та масштабування зусиль на напрямку дронів", - йдеться в дописі.

На щорічній нараді командири підрозділів БпАК поділилися унікальним досвідом застосування дронів та досягнення найкращих результатів.

"Напрямок БпЛА для нас пріоритетний, оскільки він дозволяє стримувати ворога та знищувати його на відстані, зберігаючи життя й здоров’я нашої піхоти. Заслухав доповіді про стан виконання завдань із масштабування підрозділів БпС до бригад і полків, їхнє укомплектування та нарощення спроможностей", - зазначив Сирський.

Він додав, що також ішлося про нарощення обсягів фахової підготовки операторів БпАК у навчальних центрах, розвиток взаємодії армії з громадським сектором – зокрема, підготовку в цивільних школах операторів дронів.

"У Збройних Силах розроблено дорожню карту формування системи колективної підготовки підрозділів БпАК.

Першочергове завдання наших воїнів - це знищення операторів ворожих БпЛА та їх пунктів управління.

У Силах безпілотних систем ЗС України успішно проведено апробацію методів такої боротьби в операційній зоні одного з оперативно-тактичних угруповань", - розповів Сирський.

Також на нараді заслухали доповідь J2 про формування в Росії військ БпС, розвиток безпілотних підрозділів у складі різних родів військ і сил, нові зразки російських БпЛА і наземних роботизованих комплексів.

"Поінформовані – отже, озброєні. Ми маємо утримувати взятий високий темп та випереджати ворога в галузі впровадження сучасних технологічних рішень на полі бою – використовуючи всі можливості нашого війська, суспільства, оборонно-промислового комплексу, а також допомогу країн-партнерів", - підсумував Сирський.

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Автор: 

безпілотник (4190) Сирський Олександр (619) Сили безпілотних систем (94)


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Топ коментарі
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Як правило, впродовж першох доби-двох без евакуації і належної обробки рани легкої важкості перетворюються в середню, середньої - у важку форму, а важкопоранені помирають.
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01.05.2025 10:40
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Віримо в ЗСУ!!!
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01.05.2025 10:07 Відповісти
а що ж ти сирок не повідомляєш гнида зельона про просування русні ? (риторичне)
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01.05.2025 10:10 Відповісти
Ефективність ураження живої сили супротивника підвищується поступова, як і зростають самі втрати ворога.
А от зниженея кількості його штурмів й загалом активності на фронту може відбутись карколомно аж до деградації передових позицій.
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01.05.2025 10:12 Відповісти
..Российский Z-военкор Дмитрий Стешин признал, что агрессия против Украины зашла в тупик. Российская армия практически не движется, парализованная украинскими дронами. Откровенное заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Пропагандист пожаловался, что российское наступление фактически парализовано. Украина эффективно сдерживает движение агрессора с помощью ударных БПЛА. На сегодня расстояние даже 40 км от линии фронта не является безопасным тылом . "В Часов Яр не смог попасть... Перед нашим багги сбросили с "Бабы Яги" мину противотанковую. Наши двигаются, но очень медленно. Все ушло в малое небо. Мы, к сожалению, отстаем... Мы выпускаем 6 дронов, враг на них выпускает 60. Это цифра из конкретного эпизода боя", - рассказал Стешин. Он уточнил, что раненым российским штурмовикам приходится неделями ждать эвакуации. "На одни носилки нужно минимум 6 человек, лучше 8. (Отправить их за раненым - ред.) - положить всех. Отправить за ним броню - это положить броню... Все водители (ВС РФ - ред.) сейчас - это потенциальные смертники", - рассказал он. Также, со слов Стешина, у российской армии нет эффективных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия БПЛА.

"Штурмовики перестали брать наши РЭБы на штурмы. В них нет смысла", - рассказал Z-военкор.
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01.05.2025 10:15 Відповісти
Забув додати - донатьте , донатьте і ще раз донатьте . !! Дронів багато не буває. !!
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01.05.2025 10:21 Відповісти
Як правило, впродовж першох доби-двох без евакуації і належної обробки рани легкої важкості перетворюються в середню, середньої - у важку форму, а важкопоранені помирають.
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01.05.2025 10:40 Відповісти
У квітні ворог окупував 175 кв. км українських територій, - DeepState. Джерело: https://censor.net/ua/n3549810

еффективність здачі України зельоними гнидами та сирком зростає.
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01.05.2025 10:16 Відповісти
Відкрий Діпстейт карту, там є календар, і подивись 1 квітня - 1 травня, на 150 кілометровому відтинку просування на один кілометр ось тобі вже 150 км². 36 420 чумардосів у квітні, візуально підтверженних, бо саме так почали рахувати, за 175 км² - вся кацапія ляже, а Україну не захопить.
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01.05.2025 11:10 Відповісти
 
 