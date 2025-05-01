Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у квітні уразили та знищили понад 83 тисячі цілей - це на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%, - Сирський
У квітні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України досягли гідних результатів у знищенні противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"За даними командування СБС ЗСУ, протягом місяця нашими дронами уражено та знищено понад 83 тисячі цілей – це на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%.
Вдячний нашим воїнам за результативність. Але нинішня високотехнологічна війна вимагає постійного руху вперед, ще вищої ефективності та масштабування зусиль на напрямку дронів", - йдеться в дописі.
На щорічній нараді командири підрозділів БпАК поділилися унікальним досвідом застосування дронів та досягнення найкращих результатів.
"Напрямок БпЛА для нас пріоритетний, оскільки він дозволяє стримувати ворога та знищувати його на відстані, зберігаючи життя й здоров’я нашої піхоти. Заслухав доповіді про стан виконання завдань із масштабування підрозділів БпС до бригад і полків, їхнє укомплектування та нарощення спроможностей", - зазначив Сирський.
Він додав, що також ішлося про нарощення обсягів фахової підготовки операторів БпАК у навчальних центрах, розвиток взаємодії армії з громадським сектором – зокрема, підготовку в цивільних школах операторів дронів.
"У Збройних Силах розроблено дорожню карту формування системи колективної підготовки підрозділів БпАК.
Першочергове завдання наших воїнів - це знищення операторів ворожих БпЛА та їх пунктів управління.
У Силах безпілотних систем ЗС України успішно проведено апробацію методів такої боротьби в операційній зоні одного з оперативно-тактичних угруповань", - розповів Сирський.
Також на нараді заслухали доповідь J2 про формування в Росії військ БпС, розвиток безпілотних підрозділів у складі різних родів військ і сил, нові зразки російських БпЛА і наземних роботизованих комплексів.
"Поінформовані – отже, озброєні. Ми маємо утримувати взятий високий темп та випереджати ворога в галузі впровадження сучасних технологічних рішень на полі бою – використовуючи всі можливості нашого війська, суспільства, оборонно-промислового комплексу, а також допомогу країн-партнерів", - підсумував Сирський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от зниженея кількості його штурмів й загалом активності на фронту може відбутись карколомно аж до деградації передових позицій.
Пропагандист пожаловался, что российское наступление фактически парализовано. Украина эффективно сдерживает движение агрессора с помощью ударных БПЛА. На сегодня расстояние даже 40 км от линии фронта не является безопасным тылом . "В Часов Яр не смог попасть... Перед нашим багги сбросили с "Бабы Яги" мину противотанковую. Наши двигаются, но очень медленно. Все ушло в малое небо. Мы, к сожалению, отстаем... Мы выпускаем 6 дронов, враг на них выпускает 60. Это цифра из конкретного эпизода боя", - рассказал Стешин. Он уточнил, что раненым российским штурмовикам приходится неделями ждать эвакуации. "На одни носилки нужно минимум 6 человек, лучше 8. (Отправить их за раненым - ред.) - положить всех. Отправить за ним броню - это положить броню... Все водители (ВС РФ - ред.) сейчас - это потенциальные смертники", - рассказал он. Также, со слов Стешина, у российской армии нет эффективных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия БПЛА.
"Штурмовики перестали брать наши РЭБы на штурмы. В них нет смысла", - рассказал Z-военкор.
еффективність здачі України зельоними гнидами та сирком зростає.