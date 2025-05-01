Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у квітні уразили та знищили понад 83 тисячі цілей - це на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%, - Сирський

У квітні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України досягли гідних результатів у знищенні противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За даними командування СБС ЗСУ, протягом місяця нашими дронами уражено та знищено понад 83 тисячі цілей – це на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%.

Вдячний нашим воїнам за результативність. Але нинішня високотехнологічна війна вимагає постійного руху вперед, ще вищої ефективності та масштабування зусиль на напрямку дронів", - йдеться в дописі.

На щорічній нараді командири підрозділів БпАК поділилися унікальним досвідом застосування дронів та досягнення найкращих результатів.

"Напрямок БпЛА для нас пріоритетний, оскільки він дозволяє стримувати ворога та знищувати його на відстані, зберігаючи життя й здоров’я нашої піхоти. Заслухав доповіді про стан виконання завдань із масштабування підрозділів БпС до бригад і полків, їхнє укомплектування та нарощення спроможностей", - зазначив Сирський.

Він додав, що також ішлося про нарощення обсягів фахової підготовки операторів БпАК у навчальних центрах, розвиток взаємодії армії з громадським сектором – зокрема, підготовку в цивільних школах операторів дронів.

"У Збройних Силах розроблено дорожню карту формування системи колективної підготовки підрозділів БпАК.

Першочергове завдання наших воїнів - це знищення операторів ворожих БпЛА та їх пунктів управління.

У Силах безпілотних систем ЗС України успішно проведено апробацію методів такої боротьби в операційній зоні одного з оперативно-тактичних угруповань", - розповів Сирський.

Також на нараді заслухали доповідь J2 про формування в Росії військ БпС, розвиток безпілотних підрозділів у складі різних родів військ і сил, нові зразки російських БпЛА і наземних роботизованих комплексів.

"Поінформовані – отже, озброєні. Ми маємо утримувати взятий високий темп та випереджати ворога в галузі впровадження сучасних технологічних рішень на полі бою – використовуючи всі можливості нашого війська, суспільства, оборонно-промислового комплексу, а також допомогу країн-партнерів", - підсумував Сирський.

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