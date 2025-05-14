Воїни 110 ОМБр дронами-камікадзе знищили декілька ворожих танків на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Новопавлівському напрямку знищили декілька ворожих танків.

Завдяки швидкому плануванню маршруту атаки та коригування польоту з урахуванням рельєфу й вітру, FPV-дрон заходить точно в слабке місце танка, таким чином відбувається влучання, яке супроводжується вибухом, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти можуть десятками гнати свої танки та ББМ на штурм позицій наших захисників. Однак – результат не зміниться і завжди однаковий, знищена техніка та зірвані плани ворога! Пілоти батальйону безпілотних систем слідкують за ворожою та результативно знищують її ще на підступах до українських оборонних укріплень.Навіть найброньованіша ціль — не перешкода для точного удару", - додали бійці.

