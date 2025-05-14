УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9416 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 626 1

Сили оборони знищили БТР, пункт управління БпЛА, вантажівку, засоби зв’язку, укриття та блокпост росіян. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" успішно знищили низку важливих цілей противника на Харківському напрямку. Під час операції були уражені: бронетранспортер, пункт управління безпілотниками, вантажний автомобіль, засоби зв’язку, укриття з особовим складом, ворожий блокпост.

Завдяки злагодженій роботі та використанню FPV-дронів українським силам вдається методично руйнувати логістику та управління російських підрозділів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники безрезультатно намагалися збити зі стрілецької зброї дрони прикордонників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18491) Держприкордонслужба ДПСУ (6331) знищення (8005)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фенікс - бойовий Птах України!!! Дуже гарна робота!
показати весь коментар
15.05.2025 00:08 Відповісти
 
 