Сили оборони знищили БТР, пункт управління БпЛА, вантажівку, засоби зв’язку, укриття та блокпост росіян. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" успішно знищили низку важливих цілей противника на Харківському напрямку. Під час операції були уражені: бронетранспортер, пункт управління безпілотниками, вантажний автомобіль, засоби зв’язку, укриття з особовим складом, ворожий блокпост.

Завдяки злагодженій роботі та використанню FPV-дронів українським силам вдається методично руйнувати логістику та управління російських підрозділів, повідомляє Цензор.НЕТ.

