УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9416 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 595 3

Російські загарбники безрезультатно намагалися збити зі стрілецької зброї дрони прикордонників. ВIДЕО

Підрозділи Державної прикордонної служби України виявили на південному напрямку замасковані ворожі укриття. Після візуального підтвердження цілей туди була оперативно спрямована група ударних FPV-дронів.

Окупанти намагались відбити атаку, відкривши вогонь зі стрілецької зброї, однак спроби виявились безрезультатними — дрони досягли цілей. У результаті прицільних уражень знищено ворожі позиції разом із живою силою противника, що перебувала в укриттях, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Видавали себе за бійців ЗСУ: двох рашистів взято у полон на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18491) Держприкордонслужба ДПСУ (6331) знищення (8005)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
замасковані ? Більше схоже,що кацапи курорт собі влаштували.
показати весь коментар
14.05.2025 16:57 Відповісти
Кордон - НАШ!!!!
показати весь коментар
15.05.2025 00:13 Відповісти
Такого московського лайна, ****** відправив до Раю в Україні, з 2022 року, майже 1,000,000 орків!
Слава Захисникам України!
показати весь коментар
15.05.2025 08:53 Відповісти
 
 