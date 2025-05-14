3 595 3
Російські загарбники безрезультатно намагалися збити зі стрілецької зброї дрони прикордонників. ВIДЕО
Підрозділи Державної прикордонної служби України виявили на південному напрямку замасковані ворожі укриття. Після візуального підтвердження цілей туди була оперативно спрямована група ударних FPV-дронів.
Окупанти намагались відбити атаку, відкривши вогонь зі стрілецької зброї, однак спроби виявились безрезультатними — дрони досягли цілей. У результаті прицільних уражень знищено ворожі позиції разом із живою силою противника, що перебувала в укриттях, повідомляє Цензор.НЕТ.
