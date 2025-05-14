УКР
Видавали себе за бійців ЗСУ: двох рашистів взято у полон на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Воїни бригади "Помста" взяли в полон двох військовослужбовців підрозділу російської армії "Шторм-Z" на Куп'янському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На них були нарукавні знаки Луганського загону, однак виявилося, що це солдати 25-го мотострілецького гвардійського полку — колишні ув'язнені, нині бійці підрозділу "шторм-z", - йдеться в повідомленні.

військовополонені (1047) Держприкордонслужба ДПСУ (6331) бойові дії (4499) полонені (2338) Харківська область (1486) Куп’янський район (354)
Топ коментарі
+17
якщо не в своєму однострої то це не війсковополонені...треба відразу утилізувати
14.05.2025 12:18 Відповісти
14.05.2025 12:18 Відповісти
+12
Мова має значення!
14.05.2025 12:22 Відповісти
14.05.2025 12:22 Відповісти
+9
На них були розпізнавальні знаки Українських підрозділів,по міжнародному законодавством вони деверсанти!
14.05.2025 12:48 Відповісти
14.05.2025 12:48 Відповісти
якщо не в своєму однострої то це не війсковополонені...треба відразу утилізувати
14.05.2025 12:18 Відповісти
14.05.2025 12:18 Відповісти
в хлопців що стоять в селі форма іспанська , то це вже солдати НАТО ?
14.05.2025 12:46 Відповісти
14.05.2025 12:46 Відповісти
На них були розпізнавальні знаки Українських підрозділів,по міжнародному законодавством вони деверсанти!
14.05.2025 12:48 Відповісти
14.05.2025 12:48 Відповісти
Ну диверсанти, і що??? Чим диверсант, за міжнародним законодавством, відрізняється від звичайного комбатантів?
15.05.2025 12:26 Відповісти
15.05.2025 12:26 Відповісти
В інтернеті пошукай!
15.05.2025 19:33 Відповісти
15.05.2025 19:33 Відповісти
Мені це розтлумачували на БЗВП. А от ти почитай, якщо не знаєш.
17.05.2025 01:41 Відповісти
17.05.2025 01:41 Відповісти
Так чого ж ти тоді у мене питаєш?
17.05.2025 18:20 Відповісти
17.05.2025 18:20 Відповісти
Тому що ти несеш маячню.
17.05.2025 18:47 Відповісти
17.05.2025 18:47 Відповісти
Якщо ворожий солдат був спійманий,чи здався у полон не у своєму однострої,а в однострої ворожої для нього армії,то на нього не розповсюджується Женевська конвенція,про права військово полонених!Так зрозуміло,чи також маячня?
18.05.2025 15:29 Відповісти
18.05.2025 15:29 Відповісти
Ще раз, для ідіота, в 70% випадків однострій не носять не вони, ні ми. Шиврони, на передку, не носять взагалі. Якщо хтось і носить - то не офіційні шеврони, а всяку дічь. І взагалі, якщо такий розумний - велком до нас, під Купік! Тун нам розкажеш що правильно, а що ні, і покажеш як розстрілювати кацапів.
19.05.2025 07:47 Відповісти
19.05.2025 07:47 Відповісти
Ти чого такий агресивний?Я написав,як повинно бути з точки зору міжнародного законодавства, а до реч.і де кацапи взяли форму ДПСУ?
20.05.2025 19:19 Відповісти
20.05.2025 19:19 Відповісти
Наслідки перебування на фронті, ти або агресивний, або мертвий. Міжнародне гуманітарне право??? Це такий анекдот? Нп них мультик, який носимо і ми, і вони.
23.05.2025 10:14 Відповісти
23.05.2025 10:14 Відповісти
Ти пишеш дурню. Ти закликаєш порушувати міжнародне законодавство.
15.05.2025 12:28 Відповісти
15.05.2025 12:28 Відповісти
Мова має значення!
14.05.2025 12:22 Відповісти
14.05.2025 12:22 Відповісти
Паляніца?
14.05.2025 12:30 Відповісти
14.05.2025 12:30 Відповісти
О, я знаю, это клубника)
14.05.2025 16:38 Відповісти
14.05.2025 16:38 Відповісти
Тепер, це московська зараза, буде на ПОВНОМУ утриманні в Україні!!
А після обміну, воно буде гадити на тєлєку, про «КАТУВАННЯ» в Україні??
14.05.2025 14:35 Відповісти
14.05.2025 14:35 Відповісти
Нехай би і воювали за нас, якщо вони "видавали себе за бійців ЗСУ" 😆
14.05.2025 19:02 Відповісти
14.05.2025 19:02 Відповісти
 
 