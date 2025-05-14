Видавали себе за бійців ЗСУ: двох рашистів взято у полон на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Воїни бригади "Помста" взяли в полон двох військовослужбовців підрозділу російської армії "Шторм-Z" на Куп'янському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На них були нарукавні знаки Луганського загону, однак виявилося, що це солдати 25-го мотострілецького гвардійського полку — колишні ув'язнені, нині бійці підрозділу "шторм-z", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Бійці ТГр "Вугледар" ведуть полоненого окупанта лісовою дорогою. ВIДЕО