6 053 5
Бійці ТГр "Вугледар" ведуть полоненого окупанта лісовою дорогою. ВIДЕО
Бійці тактичної групи "Вугледар" полонили російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментом конвоювання росіянина лісовою дорогою.
"Поповнення обмінного фонду бійцями ТГр "Вугледар", - зазначається у коментарі до відео.
Гончарук з шмигалем, заздрять їм, і нервово гризуть нігті!!