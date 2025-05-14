УКР
Бійці ТГр "Вугледар" ведуть полоненого окупанта лісовою дорогою. ВIДЕО

Бійці тактичної групи "Вугледар" полонили російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментом конвоювання росіянина лісовою дорогою.

"Поповнення обмінного фонду бійцями ТГр "Вугледар", - зазначається у коментарі до відео. 

армія рф (18491) Донецька область (9349) полонені (2338) Вугледар (148) Волноваський район (343)
Це московіта, мабуть, полонили, оті, з урядового кварталу, абдристович+резніков+баканов із своїми замами ??
Гончарук з шмигалем, заздрять їм, і нервово гризуть нігті!!
14.05.2025 11:34 Відповісти
Наверное, довели уже...
14.05.2025 12:56 Відповісти
впіймали орка в Краї..
14.05.2025 13:12 Відповісти
Веде його тримаючи за шкірку, щоб не передумав і не втік.
14.05.2025 13:24 Відповісти
Як вони стримуються ...
14.05.2025 17:39 Відповісти
 
 