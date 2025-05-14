6 053 5
Бойцы ТГр "Угледар" ведут пленного оккупанта по лесной дороге. ВИДЕО
Бойцы тактической группы "Угледар" пленили российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментом конвоирования россиянина по лесной дороге.
"Пополнение обменного фонда бойцами ТГр "Угледар", - отмечается в комментарии к видео.
