Бойцы ТГр "Угледар" ведут пленного оккупанта по лесной дороге. ВИДЕО

Бойцы тактической группы "Угледар" пленили российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментом конвоирования россиянина по лесной дороге.

"Пополнение обменного фонда бойцами ТГр "Угледар", - отмечается в комментарии к видео.

армия РФ (20339) Донецкая область (10532) пленные (2216) Угледар (134) Волновахский район (342)
Це московіта, мабуть, полонили, оті, з урядового кварталу, абдристович+резніков+баканов із своїми замами ??
Гончарук з шмигалем, заздрять їм, і нервово гризуть нігті!!
показать весь комментарий
14.05.2025 11:34 Ответить
Наверное, довели уже...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:56 Ответить
впіймали орка в Краї..
показать весь комментарий
14.05.2025 13:12 Ответить
Веде його тримаючи за шкірку, щоб не передумав і не втік.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:24 Ответить
Як вони стримуються ...
показать весь комментарий
14.05.2025 17:39 Ответить
 
 