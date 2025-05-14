РУС
Оккупанты морят голодом трех своих соратников-отказников: "Идем кормить животных, которые пытались с#баться. Будешь печеньку?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант кормит своих приспешников-отказников, закрытых в металлической цистерне без еды и воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин бросает в грязную цистерну, вероятно, армейские галеты. Один из наказанных жадно глотает упавшие ему на протянутые ладони крошки, а двое других сидят неподвижно и уже не реагируют на еду.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Двое оккупантов насмерть бьются в яме для наказаний: "Кто кого зах#ярит, тот и выйдет... Дави его, лошадь #бучая!". ВИДЕО

армия РФ (20339) голод (148) издевательство (168)
Топ комментарии
+36
Такі відео треба на увесь світ крутити,щоб зрозуміди врешті що кацапи гірші за тварин.
14.05.2025 09:41 Ответить
+24
Це показувати тим хто думає що ми повинні капітулювати рашисам на милість і війна закінчиться. Ось дивіться українці який вас чекає мир з рашистами. Чи ви думаєте до вас рашисти будуть ставитись краще ніж до своїх?
14.05.2025 10:13 Ответить
+20
Два типа тварюк
Одні хотіли з'їбатися
Інші хотіли здохнути
За куйла, за всраліна....
14.05.2025 09:41 Ответить
а треті бандою ,хворого на голову б'ють лопатою і відпрацьовують удари в ямі.
14.05.2025 10:40 Ответить
Спогади про майбутнє для бійців ЗСУ, у випадку, якщо б переміг Пуйло. Це точно повториться з вами. Тому бийте вурдалак з лаптєстану, щоб подібного з вами не сталося..
15.05.2025 00:18 Ответить
У західних телеканалів на це пороху не вистачить.
14.05.2025 12:42 Ответить
100% Внизу підпис - Черговий Типовий голодомор влаштований росіянами, починаючи 3 1917 року.
14.05.2025 13:24 Ответить
Российский командир устроил Гладиаторские бои в яме на смерть.
https://censor.net/ua/blogs/3552004/ros-yani-obnulyayut-svo-h-je-pachkami-vistr-lom-v-golovu-zakopuyuchi-zajivo-v-yamah
https://videos.cnscdn.com/b/f/5/9/bf59c375d8b1ee54deaf239549fa9033/original.mp4
14.05.2025 15:38 Ответить
Что строили то и построили. Страна гопников!
14.05.2025 09:43 Ответить
Типова сцена, на московії, з часів першої війни проти Ічкерії!
Це, таке у них, - друх, таваріщь і брат! Сруськай, сваіх не брасаєт…
14.05.2025 09:43 Ответить
Готують орків до Стамбулу, на теревені, про міру-мір…
14.05.2025 09:44 Ответить
Скрєпно.
14.05.2025 09:44 Ответить
Худоба і та людяніша. А наші русскаїзичні і надалі ''гордятса і разгаварівают русскім їзиком''...
14.05.2025 09:48 Ответить
в тому числі писати тут на сайті язиком .
14.05.2025 09:56 Ответить
так кто ще сподівается що до нас вони будуть ставитися краще....
14.05.2025 09:57 Ответить
Ухилянти та ждуни сруского міра досі чекають братушек.
14.05.2025 10:23 Ответить
зоопарк
14.05.2025 10:06 Ответить
зовсім - Ні. в зоопарку за таке ставлення до тварин звільнили б на раз два! ви хоч уявляєте скільки там навіть тутешня дика коза коштує?
а чуваків на відео тортурять бо вони дешеві, а вся їх цінність леше слугувати прикладом щоб інші не тікали. і скоріше за все їх потім обнулять. бо після зневоднення і голоду вони вже не годні будуть навіть на гарматне м'ясо
14.05.2025 13:01 Ответить
Нам необходимо будет обеспечивать ВСЕХ этих тварей вернувшимся на болота, наркотой и оружием, дискотеку они устроят нехилую и повторение 1917 года гораздо более реалистично чем нам сегодня кажется.
14.05.2025 10:12 Ответить
нехай наші ждуни подивляться, яка "цивілізація" до них пробивається... це морок, мордор, це глибинний жах..., там немає нічого людського... ніколи-ніколи загарбники не приносили нічого доброго для підкорених народів..., а русня тим більше..., тільки приниження, покарання та "освобождение" від всього, що в тебе було...
14.05.2025 10:13 Ответить
Кагтавит, сволочь белогвардейская...
14.05.2025 10:19 Ответить
І це ще квіточки. Рашисти показували відео де рашисти які сидять в ямі вбивають один одного бо командир сказав що випустить з ями тільки одного. А тепер представте ситуацію українських людей які опинилися на окупованих територіях і яких ви хочете здати заради так званого миру. Тепер їм або вмерти в муках або в рядах армії Сосії воювати проти України і НАТО
14.05.2025 10:22 Ответить
Треба було головою у 2019 думати, а зараз вже запізно
14.05.2025 11:23 Ответить
кто еще не понял с кем мы имеем дело ??? они своих мордуют , своих !!!! а мы от них ждем сочувствия )))) . В такой армии я служил в советское время !!!(((
14.05.2025 10:38 Ответить
У нас майже те саме. Відеодоказів знущань своїх над своїми у мережі вагон й маленька тєлєжка. Пострадянський простір майже всюди однаковий.
14.05.2025 13:04 Ответить
в Украину пришли нащадки ВАМПИРОВ ,НКВД, ГУБЧК, КГБ и ФСБ . кто их берет в плен , расстрел на месте вместе с ними (((
14.05.2025 10:40 Ответить
фууу... кацапи це не люди, це ****** істоти..
14.05.2025 11:01 Ответить
Наконец то увидели достойное обращение с узкими в плену
14.05.2025 11:28 Ответить
Курс маладого байца?Должен остаться только один-крысиный король.
14.05.2025 11:41 Ответить
Вже недоступно.
16.05.2025 20:43 Ответить
1. Кацапи й...бані андрафаги, тобто полулюди. 2. Просто важко уявити, що ці п...дари роблять з нашими полоненими. Я до чого, якщо ці істоти не цінують своїх, то наші для них навіть не ніхто. 3. Вони нікого з українців-чоловіків не помилують. Кому умовно пощастить пройти через тортури, будуть от у таких ямах "развлєкать скрєпних праваславних расєйскіх салдат". 4. Тих з чоловіків хто вижеве палками далі поженуть на захід, а позаду будуть стояти от такі "атци камандіри". 5. Про наших дітей, жінок та батьків я промовчу.
14.05.2025 13:48 Ответить
Якщо вони так ставляться до своїх, то уявіть, що вони роблять з нашими полоненими.
14.05.2025 15:50 Ответить
Вся суть кацапского Мира в одном видео. Пушкин, Достоевский, Толстой? Не смешите их лапти, это какие-то побочные ветки, мутации и временные отклонения в кацапской эволюции, микронное напыление слоя цивилизации поверх животной сущности глубинного русского народа. Большинство народа в кацапии - такие животные. Самое смешное в том, что если кормящего и кормящегося поменять местами - ровным счетом ничего в кацапии не изменится. Такое поведение не зависит от уровня образованности, это русский менталитет, национальная черта, скрепа.
14.05.2025 16:41 Ответить
 
 