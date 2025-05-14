Оккупанты морят голодом трех своих соратников-отказников: "Идем кормить животных, которые пытались с#баться. Будешь печеньку?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант кормит своих приспешников-отказников, закрытых в металлической цистерне без еды и воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин бросает в грязную цистерну, вероятно, армейские галеты. Один из наказанных жадно глотает упавшие ему на протянутые ладони крошки, а двое других сидят неподвижно и уже не реагируют на еду.

Внимание! Ненормативная лексика!

