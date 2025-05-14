Оккупанты морят голодом трех своих соратников-отказников: "Идем кормить животных, которые пытались с#баться. Будешь печеньку?". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант кормит своих приспешников-отказников, закрытых в металлической цистерне без еды и воды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин бросает в грязную цистерну, вероятно, армейские галеты. Один из наказанных жадно глотает упавшие ему на протянутые ладони крошки, а двое других сидят неподвижно и уже не реагируют на еду.
Внимание! Ненормативная лексика!
Одні хотіли з'їбатися
Інші хотіли здохнути
За куйла, за всраліна....
https://censor.net/ua/blogs/3552004/ros-yani-obnulyayut-svo-h-je-pachkami-vistr-lom-v-golovu-zakopuyuchi-zajivo-v-yamah
https://videos.cnscdn.com/b/f/5/9/bf59c375d8b1ee54deaf239549fa9033/original.mp4
Це, таке у них, - друх, таваріщь і брат! Сруськай, сваіх не брасаєт…
а чуваків на відео тортурять бо вони дешеві, а вся їх цінність леше слугувати прикладом щоб інші не тікали. і скоріше за все їх потім обнулять. бо після зневоднення і голоду вони вже не годні будуть навіть на гарматне м'ясо