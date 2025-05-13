РУС
Двое оккупантов забиваются до смерти в яме для наказаний: "Кто кого зах#ярит, тот и выйдет... Дави его, лошадь #бучая!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое российских военнослужащих бьются насмерть за право выйти живым из ямы для наказаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате один из россиян задушил голыми руками другого.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Российского военного приспешники закопали по шею в землю за невыполнение приказа: "Закрой свое #бало! Нех#й было съ#бываться!". ВИДЕО

армия РФ (20331) смерть (9284) издевательство (168)
Топ комментарии
+29
отак би всі кацапи між собою... мрії...
13.05.2025 15:55 Ответить
+23
і от таких ЄС прийняла як братів ,і таких вона чекає до себе в дома ?! ...дає можливість окуповувати всю Україну, і думає шо в ЄС Бучі не буде ? наївні корисні ід* оти !!!
13.05.2025 15:56 Ответить
+23
Недолюдки свинособачі.
13.05.2025 16:01 Ответить
Ти дивись, б'ються. Зате не ТЦК.
13.05.2025 15:53 Ответить
Це солдатський досуг
13.05.2025 15:55 Ответить
відчути плече бойового камрада

.
13.05.2025 20:31 Ответить
Не важливо як, аби в мінус йшли.
13.05.2025 15:53 Ответить
отак би всі кацапи між собою... мрії...
13.05.2025 15:55 Ответить
А ще треба білети продавати. Цікаво тільки а біла лада кому, програвшому або переможцеві
13.05.2025 17:03 Ответить
мрії збуваються. на болотах час від часу ******* гражданські войни. )
13.05.2025 17:30 Ответить
та вже не завадилоб щоб почалась якась, можна підзаробити трохи, зброю двом сторонам продавати
14.05.2025 14:45 Ответить
14.05.2025 14:48 Ответить
і от таких ЄС прийняла як братів ,і таких вона чекає до себе в дома ?! ...дає можливість окуповувати всю Україну, і думає шо в ЄС Бучі не буде ? наївні корисні ід* оти !!!
13.05.2025 15:56 Ответить
Орки ***** шо з них взять. Але це добрий приклад тим хто думає що в Україні беспредел з ТЦК та іншим. Як бачите буває і по хуже
13.05.2025 15:58 Ответить
В чому заключається порівняння з ТЦК? Це різні ситуації. ТЦК - це тил, де пакують людей, а на відео вже зона бойових дій або прифронтова, де военкомів немає, а є загрядзагони.
13.05.2025 16:01 Ответить
Скажи ще що к ЗСУ так само, а братішкі хорошиє.
13.05.2025 16:17 Ответить
Там теж бувають перегіби
13.05.2025 16:30 Ответить
ну ти й кідор штопаний !!!!

13.05.2025 20:33 Ответить
Чому кідор?На картинку внизу цього поста гляньте.
13.05.2025 20:49 Ответить
Угу.

13.05.2025 20:48 Ответить
Сидить там мовчки, бо трампанутий вигнати може
13.05.2025 16:59 Ответить
Так да , з закірдоння про тцк можна ********* , еге ж?
13.05.2025 17:56 Ответить
скрепно
13.05.2025 15:59 Ответить
У нiх там своя атмосфера!
13.05.2025 15:59 Ответить
Недолюдки свинособачі.
13.05.2025 16:01 Ответить
Бої без правил - та є їх ше там дохера
13.05.2025 16:13 Ответить
на ********** вкрай потрібні такі глобальні бої - файнесенько тоді було б...
13.05.2025 16:17 Ответить
Особливо стінка на стінку.
13.05.2025 17:05 Ответить
ну от, хіба це люди? це щось інше...
13.05.2025 16:14 Ответить
русскіє...
13.05.2025 16:18 Ответить
...а глаза узкіє

.
13.05.2025 20:34 Ответить
...і язик
13.05.2025 20:39 Ответить
Кацап то не людина.
13.05.2025 16:32 Ответить
А якби це билися, скажімо, китайці і говорили би китайською, то теж було би Увага! Ненормативна лексика!...?
13.05.2025 16:16 Ответить
Нанайская борьба.
13.05.2025 16:16 Ответить
Тварини #бані!
13.05.2025 16:16 Ответить
Хіба ці істоти мають право на існування?!
13.05.2025 16:17 Ответить
Кино, таким макаром задавить практически невозможно за пару минут, разве что от инфаркта ласты склеил.. поэтому надо завалить обоих за развод.
13.05.2025 16:18 Ответить
Так, вочевидь відео постановочне для широкого поширення з метою так би мовити профілактики "СОЧей".
13.05.2025 18:29 Ответить
Навіть макаки більш розумні ніж якцапи. Якцапи точно не від гомінідів ведуть своє походження.
13.05.2025 16:20 Ответить
Так может он алкоголик.наркоман. В любом случае бывший зкек с плохим здоровьем и мог сдохнуть за 1-2 минуты от удушения когда здоровому человеку нужно не менее 5 минут. Как тот черный в США наркоман которого полиция только слегка придушила причем не горло а грудь-а он сдох,хотя здоровый человек от такого не умирает. В любом случае когда русня сдыхает и не важно кто и как-это хорошо для земли,для всех людей земли хорошо
13.05.2025 16:23 Ответить
1. Кацапи й...бані андрафаги, тобто полулюди. 2. Просто важко уявити, що ці п...дари роблять з нашими полоненими. Я до чого, якщо ці істоти не цінують своїх, то наші для них навіть не ніхто. 3. Вони нікого з українців-чоловіків не помилують. Кому умовно пощастить пройти через тортури, будуть от у таких ямах "развлєкать скрєпних праваславних расєйскіх салдат". 4. Тих з чоловіків хто вижеве палками далі поженуть на захід, а позаду будуть стояти от такі "атци камандіри". 5. Про наших дітей, жінок та батьків я промовчу.
13.05.2025 16:31 Ответить
Варвари. І Путін на чолі.
13.05.2025 16:35 Ответить
поэтому они и не хотят перемирия !!! будут там с ума сходить без войны !!!
13.05.2025 16:36 Ответить
П що якщо ***** просто хотів знищити поголвʼя кацапського біосміття , а на роль нкзорцистів окрім українців не знайшлося , бо нквс малочисельна і підривати будинки це дуже довго
13.05.2025 16:57 Ответить
Скиньте ему еще одного - он только размялся!
13.05.2025 17:02 Ответить
У світі тварин...
13.05.2025 17:02 Ответить
Нанайские малчики?
13.05.2025 17:04 Ответить
скодобидл.о кацапське
13.05.2025 17:10 Ответить
Потомки Пушкина и Толстого.
13.05.2025 17:22 Ответить
ММА.
13.05.2025 18:09 Ответить
Пушкін, талстаєвскій, загадачная руская душа...
Чи розповсюдить хтось цю прелєсть в Європі з субтітрами?!
13.05.2025 19:55 Ответить
Кама - справжній російський позивний : )
Ка́ма - (удмумуртською Кам) річка в Удмуртії
13.05.2025 20:03 Ответить
Это гражданская война!
13.05.2025 21:08 Ответить
Ще не громадяньска, але якщо всі вони повернуться до дому, то буде. Тому і боїться кремлівський щур закінчувать цей ідіотизм... Тварини і то розумніші бувають.
13.05.2025 23:30 Ответить
еще правда много там этого кацапского биомусора..
13.05.2025 23:55 Ответить
Мамашкам їхнім відправити. Нехай на зустріч до пуйла поїдуть, подякують.
14.05.2025 11:14 Ответить
Таких мощных скреп мир давно не видел
14.05.2025 12:12 Ответить
Нелюди.
29.05.2025 06:39 Ответить
 
 