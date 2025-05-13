Двое оккупантов забиваются до смерти в яме для наказаний: "Кто кого зах#ярит, тот и выйдет... Дави его, лошадь #бучая!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое российских военнослужащих бьются насмерть за право выйти живым из ямы для наказаний.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате один из россиян задушил голыми руками другого.
Внимание! Ненормативная лексика!
Чи розповсюдить хтось цю прелєсть в Європі з субтітрами?!
Ка́ма - (удмумуртською Кам) річка в Удмуртії