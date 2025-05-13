Двое оккупантов забиваются до смерти в яме для наказаний: "Кто кого зах#ярит, тот и выйдет... Дави его, лошадь #бучая!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое российских военнослужащих бьются насмерть за право выйти живым из ямы для наказаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате один из россиян задушил голыми руками другого.

Внимание! Ненормативная лексика!

