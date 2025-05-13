Двоє окупантів на смерть б’ються у ямі для покарань: "Кто кого зах#ярит, тот и выйдет... Дави его, лошадь #бучая!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє російських військовослужбовців б'ються на смерть за право вийти живим із ями для покарань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті один із росіян задушив голими руками іншого.

Увага! Ненормативна лексика!

