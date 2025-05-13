Двоє окупантів на смерть б’ються у ямі для покарань: "Кто кого зах#ярит, тот и выйдет... Дави его, лошадь #бучая!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє російських військовослужбовців б'ються на смерть за право вийти живим із ями для покарань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті один із росіян задушив голими руками іншого.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+29 Wild MadDog
показати весь коментар13.05.2025 15:55 Відповісти Посилання
+23 Luiza
показати весь коментар13.05.2025 15:56 Відповісти Посилання
+23 Дмитро #595553
показати весь коментар13.05.2025 16:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
.
Чи розповсюдить хтось цю прелєсть в Європі з субтітрами?!
Ка́ма - (удмумуртською Кам) річка в Удмуртії