Російського військового поплічники закопали по шию у землю за невиконання наказу: "Закрой свое #бало! Нех#й было съ#бываться!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіяни закопали свого поплічника по шию у землю у Курській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, військослужбовця покарали таким чином за невиконання наказу командира чи втечу.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+28 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар13.05.2025 09:56 Відповісти Посилання
+21 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар13.05.2025 09:59 Відповісти Посилання
+19 Igor Shevtsov
показати весь коментар13.05.2025 09:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут же бачимо фактично торгівлю людьми, коли заплатив гроші - і роби з покупкою що хочеш, хоч вбий.
Гроші отримаєш лише якщо пощастить пєрєжіть командіра.
Командир батальйону перед строєм катував бійців електрошокером, - військова омбудсменка.
Командир батальйону сказав: "Ви всє ішакі *баниє" - і звелів робити так, як він наказує.
- Але це ж підробка документів!
- Ми розуміємо, але він наказав: "Або будеш робити, як я сказав, або підеш на передок в окоп". Цей діалог з офіцерами середньої ланки нам переповів офіцер-кадровик - texty.org.ua 2024-10-01
Але зграя нафронтників чомусь воліє не помічати подібні випадки вже з боку українських "командирів" і продовжує клясти клятих ухилянтів, які чомусь хочуть втекти , а не вибирати між розп"яттям або закопуванням в землю.
На Засрашці тих хто знущатися любить з іньших "поощєряют" та "награждают".
Орка-контрактника раздевают и запихивают в нее на несколько дней без еды и воды.
Самым «цимесом» считается глухая задрайка «брюха» и колошмат по ней тремя-четырьмя ломами, разводными ключами и вообще, любым металлом. Такая «музыка» зовется «сделать Лепса».
Орки, как правило, глохнут или впадают в истерику. Смерти в «брюхе» не так часты, на 10 случаев - от силы 2 или 3.
https://t.me/nevzorovtv/26834 Невзоров
В Україні є пустеля в Херсонській області - але для рашистів знайдемо місце скрізь, лише б
здохнулизникли як роса на сонці....
ГОООООООЙЙЙЙЙДААААА!
- Взяли в полон орка... Воно, бл* - ущербне, з дярьовні "Яя"... Бажання бити чи знущатися не було... Дали цигарку...
П.С. Хоча в стрілецьких боях завалив не одного кацапа...
П.С. Кацапам цього не зрозуміти !!!