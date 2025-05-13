Российского военного соратники закопали по шею в землю за невыполнение приказа: "Закрой свое #бало! Нех#й было съ#бываться!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россияне закопали своего соратника по шею в землю в Курской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, военнослужащего наказали таким образом за невыполнение приказа командира или побег.
Внимание! Ненормативная лексика!
Тут же бачимо фактично торгівлю людьми, коли заплатив гроші - і роби з покупкою що хочеш, хоч вбий.
Гроші отримаєш лише якщо пощастить пєрєжіть командіра.
Командир батальйону перед строєм катував бійців електрошокером, - військова омбудсменка.
Командир батальйону сказав: "Ви всє ішакі *баниє" - і звелів робити так, як він наказує.
- Але це ж підробка документів!
- Ми розуміємо, але він наказав: "Або будеш робити, як я сказав, або підеш на передок в окоп". Цей діалог з офіцерами середньої ланки нам переповів офіцер-кадровик - texty.org.ua 2024-10-01
Але зграя нафронтників чомусь воліє не помічати подібні випадки вже з боку українських "командирів" і продовжує клясти клятих ухилянтів, які чомусь хочуть втекти , а не вибирати між розп"яттям або закопуванням в землю.
На Засрашці тих хто знущатися любить з іньших "поощєряют" та "награждают".
Орка-контрактника раздевают и запихивают в нее на несколько дней без еды и воды.
Самым «цимесом» считается глухая задрайка «брюха» и колошмат по ней тремя-четырьмя ломами, разводными ключами и вообще, любым металлом. Такая «музыка» зовется «сделать Лепса».
Орки, как правило, глохнут или впадают в истерику. Смерти в «брюхе» не так часты, на 10 случаев - от силы 2 или 3.
https://t.me/nevzorovtv/26834 Невзоров
В Україні є пустеля в Херсонській області - але для рашистів знайдемо місце скрізь, лише б
здохнулизникли як роса на сонці....
ГОООООООЙЙЙЙЙДААААА!
- Взяли в полон орка... Воно, бл* - ущербне, з дярьовні "Яя"... Бажання бити чи знущатися не було... Дали цигарку...
П.С. Хоча в стрілецьких боях завалив не одного кацапа...
П.С. Кацапам цього не зрозуміти !!!