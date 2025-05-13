Российского военного соратники закопали по шею в землю за невыполнение приказа: "Закрой свое #бало! Нех#й было съ#бываться!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россияне закопали своего соратника по шею в землю в Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, военнослужащего наказали таким образом за невыполнение приказа командира или побег.

Внимание! Ненормативная лексика!

