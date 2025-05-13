РУС
Российского военного соратники закопали по шею в землю за невыполнение приказа: "Закрой свое #бало! Нех#й было съ#бываться!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россияне закопали своего соратника по шею в землю в Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, военнослужащего наказали таким образом за невыполнение приказа командира или побег.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Российские командиры бьют подчиненного и пытаются выгнать его на позицию из укрытия: "Бегом, сука! Бери, бл#дь, автомат! Сука #баная, беги!". ВИДЕО

Ох який же чудовий рузькиймір який так любить Трамп і Європа. Є ще відео де рашисти в ямі вбивають один одного бо їхній командир сказав що з ями випустить тільки одного. Красота ця рузьга культура, якою багато хто захоплюється
13.05.2025 09:56 Ответить
А де всі коментуни цензорні про те що на рашці "не примушують" та про тцк в Україні? Щось не видно їх. Як відео що у бус ухілянта засовують то у коментарях зразу зграя набігає а під таким відео й немає нікого. Складається враження що більшість коментаторів або фсбшна ср4нь , або ждуни. ДумайТЕ.
13.05.2025 09:59 Ответить
русня феодальне утворення з середньовічною ментальністю. в еволюційному плані їм ближче канібалізм ніж штучний інтелект.
13.05.2025 09:57 Ответить
Дуже скрепно , але краще пуйла б так приголубили .
13.05.2025 09:55 Ответить
Белое солнце Донбаса.....
13.05.2025 12:42 Ответить
13.05.2025 09:56 Ответить
"2 армия мира", бл...дь!
13.05.2025 12:33 Ответить
13.05.2025 09:57 Ответить
Дикари
13.05.2025 09:58 Ответить
13.05.2025 09:59 Ответить
В рамках бізнесу за таке треба звільняти без вихідного. На крайній випадок - подавати до суду з вимогою компенсації.
Тут же бачимо фактично торгівлю людьми, коли заплатив гроші - і роби з покупкою що хочеш, хоч вбий.
13.05.2025 10:23 Ответить
В армії своя атмосфера
13.05.2025 10:26 Ответить
Тут гроші - лише принада. А потрапив - ти вже власність.
Гроші отримаєш лише якщо пощастить пєрєжіть командіра.
13.05.2025 10:26 Ответить
Зрівняяв х#й з пальцем. При чому тут так звана комерційна установа "тцк", якийсь "ухилянти" і російський військовий підрозділ в якому якогось зольдата прикопали по саму голову?(((:
показать весь комментарий
Кацапе, хочеш сказати що братушкі не будуть так само поводитись із ждунами?
показать весь комментарий
Кацапота називає їх одноразовими.І відношення таке ж
показать весь комментарий
Румун , тебе в Польщі і поляки прикопають за тридцять шекєлєй.
показать весь комментарий
"Кумівство, погрози та розп'яття на хресті": журналісти "Української правди" дізналися про знущання над бійцями у 211-ій понтонно-мостовій бригаді ЗСУ, а також вимагання грошей та кумівство.
Командир батальйону перед строєм катував бійців електрошокером, - військова омбудсменка.

Командир батальйону сказав: "Ви всє ішакі *баниє" - і звелів робити так, як він наказує.
- Але це ж підробка документів!
- Ми розуміємо, але він наказав: "Або будеш робити, як я сказав, або підеш на передок в окоп". Цей діалог з офіцерами середньої ланки нам переповів офіцер-кадровик - texty.org.ua 2024-10-01

Але зграя нафронтників чомусь воліє не помічати подібні випадки вже з боку українських "командирів" і продовжує клясти клятих ухилянтів, які чомусь хочуть втекти , а не вибирати між розп"яттям або закопуванням в землю.
13.05.2025 12:36 Ответить
Єдиничний випадок. Його розслідують й тих хто про це розповів не посадили на 5ть років "за дєскрєдітацію арміі". Ваш приклад не підходить.
На Засрашці тих хто знущатися любить з іньших "поощєряют" та "награждают".
13.05.2025 15:49 Ответить
Ну звісно "єдиничний" як і бусифікація .
показать весь комментарий
конспірологам нічого не довести. вони по одному випадку вигадуючи будують цілий власний всесвіт
показать весь комментарий
Без НКВС самі чудово вправляються.
показать весь комментарий
А на кацапії 90%--НКВС.
показать весь комментарий
В армии РФ, кроме «виноватой ямы», приковки к деревьям , писания, испражнения на голову, «опускания» и банальных побоев есть еще «брюхо суровикина» - холодная железная бочка. Присунуть в бочку могут не только за провинность, но и за отказ делиться «зарплатой» и за «лишние мысли».
Орка-контрактника раздевают и запихивают в нее на несколько дней без еды и воды.
Самым «цимесом» считается глухая задрайка «брюха» и колошмат по ней тремя-четырьмя ломами, разводными ключами и вообще, любым металлом. Такая «музыка» зовется «сделать Лепса».
Орки, как правило, глохнут или впадают в истерику. Смерти в «брюхе» не так часты, на 10 случаев - от силы 2 или 3.
https://t.me/nevzorovtv/26834 Невзоров
13.05.2025 10:24 Ответить
Смерти в «брюхе» не так часты, на 10 случаев - от силы 2 или 3. - гуманізм по руськи
показать весь комментарий
Біле сонце в пустелі!
В Україні є пустеля в Херсонській області - але для рашистів знайдемо місце скрізь, лише б здохнули зникли як роса на сонці....
показать весь комментарий
талстаєвскій закопує пушкіна!
ГОООООООЙЙЙЙЙДААААА!
показать весь комментарий
московія
показать весь комментарий
Ліниві кацапи. Як завжди не доробили. Треба було всю землю використати, а горбик утрамбувати.
показать весь комментарий
виховані на кіно біле сонце пустелі,з розваг на пляжах-закопуваня, чурчхела та пхлава.Для уродів це ж прикольно.Є ще відео де на 9 травня,один вбиває другого щоб вийти з ями.
показать весь комментарий
Знайомий командир роти, що воює в районі Торецька розповідав:
- Взяли в полон орка... Воно, бл* - ущербне, з дярьовні "Яя"... Бажання бити чи знущатися не було... Дали цигарку...
П.С. Хоча в стрілецьких боях завалив не одного кацапа...
П.С. Кацапам цього не зрозуміти !!!
показать весь комментарий
"Закапывай быстрее - сейчас Абдула прийдет проверять!"
показать весь комментарий
вот какой надо быть нашей армии ,чтоб победить московитов !!! В такую армию и я бы пошел !!! а когда нам суют под нос конвенции , законы войны и прочую лабуду и хотят ,чтоб мы еще и победили , так не бывает !!!((( клин клином вышибают !!!(((
показать весь комментарий
меня воротит когда наши берут орков в плен и дают им сигаретку , водичку , перевязывают , мамке позвонить , у меня у самого рука тянется к товарищу Маузеру !!! **** , они наших пленных расстреливают , без оружия !!!((( жалостью к врагу вы только продлеваете войну и закладываете войну для своих детей и внуков !!! их дети должны всыкаться услышав ,,Слава Украини !!!((!
показать весь комментарий
Тобто Ви хочете, щоби українці уподобились цим варварам?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Фу бл.дь. Я б як уїпав його лопатою, шоб аж голова відлетіти з плеч.
показать весь комментарий
