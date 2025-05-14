Окупанти морять голодом трьох своїх поплічників-відмовників: "Идем кормить животных, которые пытались съ#баться. Будешь печеньку?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант годує своїх поплічників-відмовників, зачинених у металевій цистерні без їжі і води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин кидає у брудну цистерну, ймовірно, армійські галети. Один із покараних жадібно ковтає крихти, що впали йому на протягнуті долоні, а двоє інших сидять нерухомо і вже не реагують на їжу.

Увага! Ненормативна лексика!

