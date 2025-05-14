Окупанти морять голодом трьох своїх поплічників-відмовників: "Идем кормить животных, которые пытались съ#баться. Будешь печеньку?". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант годує своїх поплічників-відмовників, зачинених у металевій цистерні без їжі і води.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин кидає у брудну цистерну, ймовірно, армійські галети. Один із покараних жадібно ковтає крихти, що впали йому на протягнуті долоні, а двоє інших сидять нерухомо і вже не реагують на їжу.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+36 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар14.05.2025 09:41 Відповісти Посилання
+24 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар14.05.2025 10:13 Відповісти Посилання
+20 Сармат Сарматович
показати весь коментар14.05.2025 09:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одні хотіли з'їбатися
Інші хотіли здохнути
За куйла, за всраліна....
https://censor.net/ua/blogs/3552004/ros-yani-obnulyayut-svo-h-je-pachkami-vistr-lom-v-golovu-zakopuyuchi-zajivo-v-yamah
https://videos.cnscdn.com/b/f/5/9/bf59c375d8b1ee54deaf239549fa9033/original.mp4
Це, таке у них, - друх, таваріщь і брат! Сруськай, сваіх не брасаєт…
а чуваків на відео тортурять бо вони дешеві, а вся їх цінність леше слугувати прикладом щоб інші не тікали. і скоріше за все їх потім обнулять. бо після зневоднення і голоду вони вже не годні будуть навіть на гарматне м'ясо