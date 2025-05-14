РУС
Выдавали себя за бойцов ВСУ: двух рашистов взяли в плен на Купянском направлении. ВИДЕО

Воины бригады "Месть" взяли в плен двух военнослужащих подразделения российской армии "Шторм-Z" на Купянском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На них были нарукавные знаки Луганского отряда, однако оказалось, что это солдаты 25-го мотострелкового гвардейского полка - бывшие заключенные, ныне бойцы подразделения "шторм-z", - говорится в сообщении.

военнопленные (1180) Госпогранслужба (6764) боевые действия (4744) пленные (2216) Харьковская область (1468) Купянский район (356)
Топ комментарии
+17
якщо не в своєму однострої то це не війсковополонені...треба відразу утилізувати
14.05.2025 12:18 Ответить
+12
Мова має значення!
14.05.2025 12:22 Ответить
+9
На них були розпізнавальні знаки Українських підрозділів,по міжнародному законодавством вони деверсанти!
14.05.2025 12:48 Ответить
якщо не в своєму однострої то це не війсковополонені...треба відразу утилізувати
14.05.2025 12:18 Ответить
в хлопців що стоять в селі форма іспанська , то це вже солдати НАТО ?
14.05.2025 12:46 Ответить
На них були розпізнавальні знаки Українських підрозділів,по міжнародному законодавством вони деверсанти!
14.05.2025 12:48 Ответить
Ну диверсанти, і що??? Чим диверсант, за міжнародним законодавством, відрізняється від звичайного комбатантів?
15.05.2025 12:26 Ответить
В інтернеті пошукай!
15.05.2025 19:33 Ответить
Мені це розтлумачували на БЗВП. А от ти почитай, якщо не знаєш.
17.05.2025 01:41 Ответить
Так чого ж ти тоді у мене питаєш?
17.05.2025 18:20 Ответить
Тому що ти несеш маячню.
17.05.2025 18:47 Ответить
Якщо ворожий солдат був спійманий,чи здався у полон не у своєму однострої,а в однострої ворожої для нього армії,то на нього не розповсюджується Женевська конвенція,про права військово полонених!Так зрозуміло,чи також маячня?
18.05.2025 15:29 Ответить
Ще раз, для ідіота, в 70% випадків однострій не носять не вони, ні ми. Шиврони, на передку, не носять взагалі. Якщо хтось і носить - то не офіційні шеврони, а всяку дічь. І взагалі, якщо такий розумний - велком до нас, під Купік! Тун нам розкажеш що правильно, а що ні, і покажеш як розстрілювати кацапів.
19.05.2025 07:47 Ответить
Ти чого такий агресивний?Я написав,як повинно бути з точки зору міжнародного законодавства, а до реч.і де кацапи взяли форму ДПСУ?
20.05.2025 19:19 Ответить
Наслідки перебування на фронті, ти або агресивний, або мертвий. Міжнародне гуманітарне право??? Це такий анекдот? Нп них мультик, який носимо і ми, і вони.
23.05.2025 10:14 Ответить
Ти пишеш дурню. Ти закликаєш порушувати міжнародне законодавство.
15.05.2025 12:28 Ответить
Мова має значення!
14.05.2025 12:22 Ответить
Паляніца?
14.05.2025 12:30 Ответить
О, я знаю, это клубника)
14.05.2025 16:38 Ответить
Тепер, це московська зараза, буде на ПОВНОМУ утриманні в Україні!!
А після обміну, воно буде гадити на тєлєку, про «КАТУВАННЯ» в Україні??
14.05.2025 14:35 Ответить
Нехай би і воювали за нас, якщо вони "видавали себе за бійців ЗСУ" 😆
14.05.2025 19:02 Ответить
 
 