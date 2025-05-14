7 159 19
Выдавали себя за бойцов ВСУ: двух рашистов взяли в плен на Купянском направлении. ВИДЕО
Воины бригады "Месть" взяли в плен двух военнослужащих подразделения российской армии "Шторм-Z" на Купянском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"На них были нарукавные знаки Луганского отряда, однако оказалось, что это солдаты 25-го мотострелкового гвардейского полка - бывшие заключенные, ныне бойцы подразделения "шторм-z", - говорится в сообщении.
А після обміну, воно буде гадити на тєлєку, про «КАТУВАННЯ» в Україні??