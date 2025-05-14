РУС
Российские захватчики безрезультатно пытались сбить из стрелкового оружия дроны пограничников. ВИДЕО

Подразделения Государственной пограничной службы Украины обнаружили на южном направлении замаскированные вражеские укрытия. После визуального подтверждения целей туда была оперативно направлена группа ударных FPV-дронов.

Оккупанты пытались отбить атаку, открыв огонь из стрелкового оружия, однако попытки оказались безрезультатными - дроны достигли целей. В результате прицельных поражений уничтожены вражеские позиции вместе с живой силой противника, которая находилась в укрытиях, сообщает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20339) Госпогранслужба (6764) уничтожение (7691)
замасковані ? Більше схоже,що кацапи курорт собі влаштували.
14.05.2025 16:57 Ответить
Кордон - НАШ!!!!
15.05.2025 00:13 Ответить
Такого московського лайна, ****** відправив до Раю в Україні, з 2022 року, майже 1,000,000 орків!
Слава Захисникам України!
15.05.2025 08:53 Ответить
 
 