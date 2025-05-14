3 595 3
Российские захватчики безрезультатно пытались сбить из стрелкового оружия дроны пограничников. ВИДЕО
Подразделения Государственной пограничной службы Украины обнаружили на южном направлении замаскированные вражеские укрытия. После визуального подтверждения целей туда была оперативно направлена группа ударных FPV-дронов.
Оккупанты пытались отбить атаку, открыв огонь из стрелкового оружия, однако попытки оказались безрезультатными - дроны достигли целей. В результате прицельных поражений уничтожены вражеские позиции вместе с живой силой противника, которая находилась в укрытиях, сообщает Цензор.НЕТ.
Слава Захисникам України!