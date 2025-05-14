2 626 1
Силы обороны уничтожили БТР, пункт управления БПЛА, грузовик, средства связи, укрытия и блокпост россиян. ВИДЕО
Пограничники РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" успешно уничтожили ряд важных целей противника на Харьковском направлении. Во время операции были поражены: бронетранспортер, пункт управления беспилотниками, грузовой автомобиль, средства связи, укрытие с личным составом, вражеский блокпост.
Благодаря слаженной работе и использованию FPV-дронов украинским силам удается методично разрушать логистику и управление российских подразделений, сообщает Цензор.НЕТ.
