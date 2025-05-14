РУС
Российский ЗРК "Тор-М2" догорает после атаки дрона на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский комплекс ПВО был уничтожен с помощью дрона-камикадзе. Уцелевший оккупант снял успешный результат боевой работы украинских воинов.

"Член экипажа российского ЗРК "Тор-М2" осматривает последствия попадания FPV-дронов по своей машине в Херсонской области", - отмечает автор публикации в соцсетях.

ВІдновленню не підлягає. Авторам цього маленького дива велика подяка.
14.05.2025 16:29 Ответить
Жаль що виродки вціліли.
14.05.2025 19:54 Ответить
Не заведеться , паливний насос накрився .
14.05.2025 22:47 Ответить
Вдребезги и напополам!
15.05.2025 00:17 Ответить
А де шашлик.?
Пачему збєжал та, а.??
Рєшіл на втарой раз шашликом стать..??😂😂😂
15.05.2025 08:24 Ответить
 
 