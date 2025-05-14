Российский ЗРК "Тор-М2" догорает после атаки дрона на Херсонщине. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский комплекс ПВО был уничтожен с помощью дрона-камикадзе. Уцелевший оккупант снял успешный результат боевой работы украинских воинов.
"Член экипажа российского ЗРК "Тор-М2" осматривает последствия попадания FPV-дронов по своей машине в Херсонской области", - отмечает автор публикации в соцсетях.
Пачему збєжал та, а.??
Рєшіл на втарой раз шашликом стать..??😂😂😂