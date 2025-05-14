РФ использует около 200 спутников в войне против Украины, - Минобороны

Россия активно использует спутники для войны против Украины. С 2015 года государство-агрессор развернуло около 200 спутников и 150 тыс. человек персонала для обслуживания этой системы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В 2015 году Россия создала Воздушно-космические силы, объединив Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны. Они управляют спутниковыми системами военного и двойного назначения, запускают космические аппараты на орбиту, мониторят космическое пространство, обнаруживают и нейтрализуют угрозы из космоса и в космосе. Противник развернул около 200 спутников и 150 000 человек военного персонала, обслуживающих эту систему", - говорится в сообщении.

Зато Украина пока имеет один аппарат - "Народный спутник", который разработала компания ICEYE и приобрел Благотворительный фонд Сергея Притулы на средства из донатов граждан.

"Благодаря ему и поддержке партнеров украинское войско имеет возможность противодействовать угрозам. Но этого мало - Украина должна перейти от роли потребителя к полноценному игроку в космической сфере. И задача Минобороны - обеспечить эту субъектность", - добавили в министерстве.

