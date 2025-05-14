РФ использует около 200 спутников в войне против Украины, - Минобороны
Россия активно использует спутники для войны против Украины. С 2015 года государство-агрессор развернуло около 200 спутников и 150 тыс. человек персонала для обслуживания этой системы.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"В 2015 году Россия создала Воздушно-космические силы, объединив Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны. Они управляют спутниковыми системами военного и двойного назначения, запускают космические аппараты на орбиту, мониторят космическое пространство, обнаруживают и нейтрализуют угрозы из космоса и в космосе. Противник развернул около 200 спутников и 150 000 человек военного персонала, обслуживающих эту систему", - говорится в сообщении.
Зато Украина пока имеет один аппарат - "Народный спутник", который разработала компания ICEYE и приобрел Благотворительный фонд Сергея Притулы на средства из донатов граждан.
"Благодаря ему и поддержке партнеров украинское войско имеет возможность противодействовать угрозам. Но этого мало - Украина должна перейти от роли потребителя к полноценному игроку в космической сфере. И задача Минобороны - обеспечить эту субъектность", - добавили в министерстве.
Але ж зрадофільска шобла більше вірить якимсь вбросам від некомпетентних осіб в інеті, ніж ГУР.
І хто тобі сказав, що гроші були вкрадені - хто ця особа, яка має таку інформацію, а не вигадала її? Чи це з твоєї методички з Лахти-2?
ВКС России насчитывает 168 тысяч человек (2020 год)
Из них 150 тысяч следят за 200 спутниками. 18 тысяч делают всё остальное