РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10784 посетителя онлайн
Новости Создание новой спутниковой сети для военной разведки
1 705 17

РФ использует около 200 спутников в войне против Украины, - Минобороны

Спутники для войны. Сколько их использует РФ

Россия активно использует спутники для войны против Украины. С 2015 года государство-агрессор развернуло около 200 спутников и 150 тыс. человек персонала для обслуживания этой системы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В 2015 году Россия создала Воздушно-космические силы, объединив Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны. Они управляют спутниковыми системами военного и двойного назначения, запускают космические аппараты на орбиту, мониторят космическое пространство, обнаруживают и нейтрализуют угрозы из космоса и в космосе. Противник развернул около 200 спутников и 150 000 человек военного персонала, обслуживающих эту систему", - говорится в сообщении.

Зато Украина пока имеет один аппарат - "Народный спутник", который разработала компания ICEYE и приобрел Благотворительный фонд Сергея Притулы на средства из донатов граждан.

"Благодаря ему и поддержке партнеров украинское войско имеет возможность противодействовать угрозам. Но этого мало - Украина должна перейти от роли потребителя к полноценному игроку в космической сфере. И задача Минобороны - обеспечить эту субъектность", - добавили в министерстве.

Читайте: Помощь из космоса: Нидерланды планируют запустить спутники для военной поддержки Украины

Автор: 

армия РФ (20339) Минобороны (9546) спутник (237)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
"Народний супутник" - невдалий жарт, ніякого супутника не існує в природі, гроші були вкрадені
показать весь комментарий
14.05.2025 14:47 Ответить
+6
Взагалі-то існує і активно використовується ГУР, про що ГУР заявляли неодноразово.
Але ж зрадофільска шобла більше вірить якимсь вбросам від некомпетентних осіб в інеті, ніж ГУР.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:17 Ответить
+3
Існує і працює по повній. Окрім ГУР, це підтвердили у фінській ICEYE, яка виготовила цей супутник. Може варто у темі розібратися, перш ніж писати свою "авторитетну" думку
показать весь комментарий
14.05.2025 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Народний супутник" - невдалий жарт, ніякого супутника не існує в природі, гроші були вкрадені
показать весь комментарий
14.05.2025 14:47 Ответить
Взагалі-то існує і активно використовується ГУР, про що ГУР заявляли неодноразово.
Але ж зрадофільска шобла більше вірить якимсь вбросам від некомпетентних осіб в інеті, ніж ГУР.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:17 Ответить
ставленик єрмакозела і некомпетентний клоун буданов тобі це сказав, ню ню
показать весь комментарий
14.05.2025 15:27 Ответить
Жосче надо, кацапчег)))), так тебе ни кто не поверит)))
показать весь комментарий
14.05.2025 15:44 Ответить
А нащо Буданову прикривати Притулу?
І хто тобі сказав, що гроші були вкрадені - хто ця особа, яка має таку інформацію, а не вигадала її? Чи це з твоєї методички з Лахти-2?
показать весь комментарий
14.05.2025 15:52 Ответить
Існує і працює по повній. Окрім ГУР, це підтвердили у фінській ICEYE, яка виготовила цей супутник. Може варто у темі розібратися, перш ніж писати свою "авторитетну" думку
показать весь комментарий
14.05.2025 15:26 Ответить
не переконав, але хочеться вірити. Ти часом не свідок мільярду дерев і мільйону дронів що такий впевнений ?
показать весь комментарий
14.05.2025 17:31 Ответить
Я вас ні в чому не переконував, а назвав конкретні факти. Фінам, зокрема, у мене причин не довіряти немає.
показать весь комментарий
14.05.2025 18:13 Ответить
Ну так потрібно їх позбивати щоб не літали!
показать весь комментарий
14.05.2025 15:04 Ответить
Чим? У кого є можливості збивати супутники?
показать весь комментарий
14.05.2025 15:22 Ответить
умеров только мультики производит
показать весь комментарий
14.05.2025 15:10 Ответить
і тут, на сцену виходить, майбутній президент, притулааааа.........
показать весь комментарий
14.05.2025 15:13 Ответить
притулА притУла ла-ла лА -ла лА ла вєтром голову надула ла-а
показать весь комментарий
14.05.2025 15:25 Ответить
У нас проти россійських агрессорів країна використовує 200 сортів асфальту. Тупоголовим подобаєтся.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:29 Ответить
Тупоголовим все подобаєтся.
ВКС России насчитывает 168 тысяч человек (2020 год)
Из них 150 тысяч следят за 200 спутниками. 18 тысяч делают всё остальное
показать весь комментарий
14.05.2025 19:55 Ответить
Ніхто не хоче чучму запитати, де наші супутники?
показать весь комментарий
14.05.2025 17:47 Ответить
 
 