Допомога з космосу: Нідерланди планують запустити супутники для військової підтримки України

Нідерландська промисловість працює над планом запуску супутників для військової підтримки України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Нідерландів, передає Укрінформ.

"Нідерландська промисловість має план швидшої та кращої підтримки України з космосу. Це робитиметься шляхом запуску високопродуктивних супутникових систем. Державний секретар Гійс Туїнман отримав сьогодні в Гаазі пропозицію "Використання космосу у військових цілях", – сказано в повідомленні.

Як зазначили в нідерландському Міноборони, відповідні супутники мають бути побудовані якнайшвидше. Створені орбітальні системи виявлятимуть радари та системи зв'язку з космосу й надаватимуть військовим користувачам інформацію про можливі потенційні загрози.

Використовуючи супутникові системи, Україна знатиме, де розташовані ворожі цілі, та зможе реагувати на випередження.

Також повідомляється, що держсекретар Міноборони Нідерландів Гійс Туїнман просив представників оборонної галузі країни розробити прискорений план дій у цьому напрямку.

"Це не лише допоможе Україні, але й має забезпечити її власні збройні сили більшою кількістю розвідувальних даних кращої якості. Нідерландський Центр космічної безпеки й оборони зацікавлений у додаткових супутникових потужностях для потреб оборони. Таким чином наша країна може самостійно збирати розвідувальні дані", – сказав він.

У квітні повідомлялося, що Нідерланди виділять Україні 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони.

До того стало відомо, що Нідерланди виділять 500 млн євро на проєкт з виробництва дронів для України для продовження боротьби з російською агресією.

Також повідомлялося, що Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України 65 млн євро.