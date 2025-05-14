УКР
Новини Створення нової супутникової мережі для військової розвідки
РФ використовує близько 200 супутників у війні проти України, - Міноборони

Супутники для війни. Скільки їх використовує РФ

Росія активно використовує супутники для війни проти України. Із 2015 року держава-агресор розгорнула близько 200 супутників та 150 тис. осіб персоналу для обслуговування цієї системи.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"У 2015 році Росія створила Повітряно-космічні сили, об'єднавши Військово-повітряні сили та Війська повітряно-космічної оборони. Вони керують супутниковими системами військового і подвійного призначення, запускають космічні апарати на орбіту, моніторять космічний простір, виявляють і нейтралізують загрози з космосу та в космосі. Противник розгорнув близько 200 супутників та 150 000 людей військового персоналу, які обслуговують цю систему", - йдеться в повідомленні.

Натомість Україна поки що має один апарат - "Народний супутник", який розробила компанія ICEYE та придбав Благодійний фонд Сергія Притули на кошти з донатів громадян.

"Завдяки йому та підтримці партнерів українське військо має змогу протидіяти загрозам. Але цього замало - Україна має перейти від ролі споживача до повноцінного гравця в космічній сфері. І завдання Міноборони - забезпечити цю суб’єктність", - додали у міністерстві.

+6
"Народний супутник" - невдалий жарт, ніякого супутника не існує в природі, гроші були вкрадені
14.05.2025 14:47 Відповісти
+6
Взагалі-то існує і активно використовується ГУР, про що ГУР заявляли неодноразово.
Але ж зрадофільска шобла більше вірить якимсь вбросам від некомпетентних осіб в інеті, ніж ГУР.
14.05.2025 15:17 Відповісти
+3
Існує і працює по повній. Окрім ГУР, це підтвердили у фінській ICEYE, яка виготовила цей супутник. Може варто у темі розібратися, перш ніж писати свою "авторитетну" думку
14.05.2025 15:26 Відповісти
"Народний супутник" - невдалий жарт, ніякого супутника не існує в природі, гроші були вкрадені
14.05.2025 14:47 Відповісти
Взагалі-то існує і активно використовується ГУР, про що ГУР заявляли неодноразово.
Але ж зрадофільска шобла більше вірить якимсь вбросам від некомпетентних осіб в інеті, ніж ГУР.
14.05.2025 15:17 Відповісти
ставленик єрмакозела і некомпетентний клоун буданов тобі це сказав, ню ню
14.05.2025 15:27 Відповісти
Жосче надо, кацапчег)))), так тебе ни кто не поверит)))
14.05.2025 15:44 Відповісти
А нащо Буданову прикривати Притулу?
І хто тобі сказав, що гроші були вкрадені - хто ця особа, яка має таку інформацію, а не вигадала її? Чи це з твоєї методички з Лахти-2?
14.05.2025 15:52 Відповісти
Існує і працює по повній. Окрім ГУР, це підтвердили у фінській ICEYE, яка виготовила цей супутник. Може варто у темі розібратися, перш ніж писати свою "авторитетну" думку
14.05.2025 15:26 Відповісти
не переконав, але хочеться вірити. Ти часом не свідок мільярду дерев і мільйону дронів що такий впевнений ?
14.05.2025 17:31 Відповісти
Я вас ні в чому не переконував, а назвав конкретні факти. Фінам, зокрема, у мене причин не довіряти немає.
14.05.2025 18:13 Відповісти
Ну так потрібно їх позбивати щоб не літали!
14.05.2025 15:04 Відповісти
Чим? У кого є можливості збивати супутники?
14.05.2025 15:22 Відповісти
умеров только мультики производит
14.05.2025 15:10 Відповісти
і тут, на сцену виходить, майбутній президент, притулааааа.........
14.05.2025 15:13 Відповісти
притулА притУла ла-ла лА -ла лА ла вєтром голову надула ла-а
14.05.2025 15:25 Відповісти
У нас проти россійських агрессорів країна використовує 200 сортів асфальту. Тупоголовим подобаєтся.
14.05.2025 15:29 Відповісти
Тупоголовим все подобаєтся.
ВКС России насчитывает 168 тысяч человек (2020 год)
Из них 150 тысяч следят за 200 спутниками. 18 тысяч делают всё остальное
14.05.2025 19:55 Відповісти
Ніхто не хоче чучму запитати, де наші супутники?
14.05.2025 17:47 Відповісти
 
 