РФ використовує близько 200 супутників у війні проти України, - Міноборони

Росія активно використовує супутники для війни проти України. Із 2015 року держава-агресор розгорнула близько 200 супутників та 150 тис. осіб персоналу для обслуговування цієї системи.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"У 2015 році Росія створила Повітряно-космічні сили, об'єднавши Військово-повітряні сили та Війська повітряно-космічної оборони. Вони керують супутниковими системами військового і подвійного призначення, запускають космічні апарати на орбіту, моніторять космічний простір, виявляють і нейтралізують загрози з космосу та в космосі. Противник розгорнув близько 200 супутників та 150 000 людей військового персоналу, які обслуговують цю систему", - йдеться в повідомленні.

Натомість Україна поки що має один апарат - "Народний супутник", який розробила компанія ICEYE та придбав Благодійний фонд Сергія Притули на кошти з донатів громадян.

"Завдяки йому та підтримці партнерів українське військо має змогу протидіяти загрозам. Але цього замало - Україна має перейти від ролі споживача до повноцінного гравця в космічній сфері. І завдання Міноборони - забезпечити цю суб’єктність", - додали у міністерстві.

