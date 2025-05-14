УКР
Російський ЗРК "Тор-М2" догорає після атаки дрона на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили російський ЗРК "Тор-М2" у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий комплекс ППО був знищений за допомогою дрона-камікадзе. Уцілілий окупант зафільмував успішний результат бойової роботи українських воїнів.

"Член екіпажу російського ЗРК "Тор-М2" оглядає наслідки влучання FPV-дронів по своїй машині в Херсонській області", - зазначає автор публікації у соцмережах.

Дивіться: Детонація російського ЗРК "Бук-М3" після влучання американського дрона-камікадзе "Switchblade 600". ВIДЕО

Автор: 

ВІдновленню не підлягає. Авторам цього маленького дива велика подяка.
14.05.2025 16:29 Відповісти
Жаль що виродки вціліли.
14.05.2025 19:54 Відповісти
Не заведеться , паливний насос накрився .
14.05.2025 22:47 Відповісти
Вдребезги и напополам!
15.05.2025 00:17 Відповісти
А де шашлик.?
Пачему збєжал та, а.??
Рєшіл на втарой раз шашликом стать..??😂😂😂
15.05.2025 08:24 Відповісти
 
 