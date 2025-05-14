Російський ЗРК "Тор-М2" догорає після атаки дрона на Херсонщині. ВIДЕО
Українські воїни знищили російський ЗРК "Тор-М2" у Херсонській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий комплекс ППО був знищений за допомогою дрона-камікадзе. Уцілілий окупант зафільмував успішний результат бойової роботи українських воїнів.
"Член екіпажу російського ЗРК "Тор-М2" оглядає наслідки влучання FPV-дронів по своїй машині в Херсонській області", - зазначає автор публікації у соцмережах.
Пачему збєжал та, а.??
Рєшіл на втарой раз шашликом стать..??😂😂😂