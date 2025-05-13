Детонація російського ЗРК "Бук-М3" після влучання американського дрона-камікадзе "Switchblade 600". ВIДЕО

Українські воїни знищили російський ЗРК "Бук-М3", уразивши його американським дроном-камікадзе "Switchblade 600" на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

Switchblade 600 - американський баражуючий боєприпас, вагою 23 кг, але водночас є переносним і може бути налаштований за 10 хвилин. Він розрахований на політ на відстань до 40 км за 20 хвилин, потім може баражувати у повітрі ще 20 хвилин (даючи йому загальну дальність до 80 км і атакувати зі ударною швидкістю до 185 км/год. Дрон несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки.

