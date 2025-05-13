УКР
Детонація російського ЗРК "Бук-М3" після влучання американського дрона-камікадзе "Switchblade 600". ВIДЕО

Українські воїни знищили російський ЗРК "Бук-М3", уразивши його американським дроном-камікадзе "Switchblade 600" на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

Читайте: Оператори дронів ГУР Міноборони знищили дві пускові установки ЗРК С-300В та чотири РЛС різних типів в окупованому Криму. ВIДЕО

Switchblade 600 - американський баражуючий боєприпас, вагою 23 кг, але водночас є переносним і може бути налаштований за 10 хвилин. Він розрахований на політ на відстань до 40 км за 20 хвилин, потім може баражувати у повітрі ще 20 хвилин (даючи йому загальну дальність до 80 км і атакувати зі ударною швидкістю до 185 км/год. Дрон несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки.

Також дивіться: Ворожий ЗРК "Бук-М1" вартістю $10 млн знищили українські воїни. ВIДЕО

+14
Ага! З повним боєкомплектом "підловили" - не встиг відстріляться... Цікаво - а що ззаду йшло? Просто "Урал", чи транспортно-заряджаюча машина з БК? Так уже "заряджать" НІКУДИ...
показати весь коментар
13.05.2025 11:09 Відповісти
+5
Красиво!!!......
показати весь коментар
13.05.2025 11:03 Відповісти
+2
Зі старого совкового фільму : "фєєрічно".
показати весь коментар
13.05.2025 11:04 Відповісти
а куди йому встигати??- повітря ждав...))
показати весь коментар
14.05.2025 02:18 Відповісти
Біда в тому що цих Switchblade мало і вони дорогі.
У рашки ланцетів на порядок більше і вони на порядок дешевші(
показати весь коментар
13.05.2025 11:13 Відповісти
їх буде стільки, скільки зможе продати виробник, аби заробити (якщо, звичайно, Трампон і тут не напаскудить)
показати весь коментар
13.05.2025 11:32 Відповісти
Пруфи будуть?
показати весь коментар
13.05.2025 11:37 Відповісти
Ти таке ліниве що загуглити не можеш?
На:
Switchblade 300 - баражуючий *********, розроблений американською компанією AeroVironment. Перші дрони-камікадзе були передані Збройним Силам України навесні 2022 року. Загалом Сили оборони отримали близько 1000 таких пристроїв. Вартість одного комплексу становить $60 000.
Декілька разів росіяни згадували свій БПЛА Ланцет в якості дороговартісної зброї. Так, ціна за дрон-камікадзе Ланцет-3 складає 1 млн. російських рублів, що дорівнює 12 000 доларів США.
показати весь коментар
13.05.2025 11:41 Відповісти
Вартість одиниці: Модель 300: $6000
показати весь коментар
13.05.2025 12:47 Відповісти
"Вартість одного комплексу становить $60 000."

комплекс - это 10 дронов
показати весь коментар
13.05.2025 13:13 Відповісти
Зовсім ні. Комплекс це: Бойовий дрон (*********) + Пускова установка (Tube Launcher) +
Контролер оператора (Ground Control Station)
Портативна станція управління (схожа на планшет або контролер)
Містить екран з відеопотоком з дрона
Має інтерфейс для наведення, планування польоту, самознищення
Забезпечує можливість "відміни удару" до моменту влучання.
показати весь коментар
13.05.2025 14:45 Відповісти
Дрон - лише *********. Як патрони до кулемета.
показати весь коментар
13.05.2025 14:49 Відповісти
"Switchblade: в составе комплекса может насчитываться от двух до 20 пусковых установок"
показати весь коментар
14.05.2025 13:26 Відповісти
"Біда в тому що цих Switchblade мало і вони дорогі."
Навряд чи наші використувують їх проти мотициклістів чи якихось жигулів зі штурмовиками. В даному випадку він прилетів саме туди куди потрібно. Бук-дуже жирна ціль. А вартість дрона та бука-незрівнянна.
показати весь коментар
13.05.2025 12:04 Відповісти
Вот умеют кацапы делать красиво взрывающуюся технику! Умеют!
показати весь коментар
13.05.2025 12:29 Відповісти
"Бук" пукнул.
показати весь коментар
13.05.2025 12:49 Відповісти
👍
показати весь коментар
13.05.2025 13:08 Відповісти
Рекламно-презентационный ролик Switchblade 300 просто великолепен!
Покупайте, заказывайте!! Испытан в реальных боевых условиях!! На действительных целях! В условиях РЭБ! Эффективен! Красочен и ярок!
Switchblade - пока другие только собираются и проектируют мы действуем и применяем!!
показати весь коментар
13.05.2025 13:28 Відповісти
це не 300-й а 600-й- той що протитанковий
показати весь коментар
13.05.2025 14:06 Відповісти
Світчблейд 300 наврядчи зміг би ініціювати детонацію боєкомплекту, бо має лише уламкову БЧ вагою як у гранати від підстврльника.
показати весь коментар
13.05.2025 15:28 Відповісти
Бада-бум!
показати весь коментар
13.05.2025 13:38 Відповісти
 
 