Детонація російського ЗРК "Бук-М3" після влучання американського дрона-камікадзе "Switchblade 600". ВIДЕО
Українські воїни знищили російський ЗРК "Бук-М3", уразивши його американським дроном-камікадзе "Switchblade 600" на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
Switchblade 600 - американський баражуючий боєприпас, вагою 23 кг, але водночас є переносним і може бути налаштований за 10 хвилин. Він розрахований на політ на відстань до 40 км за 20 хвилин, потім може баражувати у повітрі ще 20 хвилин (даючи йому загальну дальність до 80 км і атакувати зі ударною швидкістю до 185 км/год. Дрон несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки.
У рашки ланцетів на порядок більше і вони на порядок дешевші(
На:
Switchblade 300 - баражуючий *********, розроблений американською компанією AeroVironment. Перші дрони-камікадзе були передані Збройним Силам України навесні 2022 року. Загалом Сили оборони отримали близько 1000 таких пристроїв. Вартість одного комплексу становить $60 000.
Декілька разів росіяни згадували свій БПЛА Ланцет в якості дороговартісної зброї. Так, ціна за дрон-камікадзе Ланцет-3 складає 1 млн. російських рублів, що дорівнює 12 000 доларів США.
комплекс - это 10 дронов
Контролер оператора (Ground Control Station)
Портативна станція управління (схожа на планшет або контролер)
Містить екран з відеопотоком з дрона
Має інтерфейс для наведення, планування польоту, самознищення
Забезпечує можливість "відміни удару" до моменту влучання.
Навряд чи наші використувують їх проти мотициклістів чи якихось жигулів зі штурмовиками. В даному випадку він прилетів саме туди куди потрібно. Бук-дуже жирна ціль. А вартість дрона та бука-незрівнянна.
