Детонация российского ЗРК "Бук-М3" после попадания американского дрона-камикадзе "Switchblade 600". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Бук-М3", поразив его американским дроном-камикадзе "Switchblade 600" на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Читайте: Операторы дронов ГУР Минобороны уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300В и четыре РЛС разных типов в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Switchblade 600 - американский барражирующий боеприпас, весом 23 кг, но при этом является переносным и может быть настроен за 10 минут. Он рассчитан на полет на расстояние до 40 км за 20 минут, затем может барражировать в воздухе еще 20 минут (давая ему общую дальность до 80 км и атаковать с ударной скоростью до 185 км/ч. Дрон несет противотанковую боеголовку, предназначенную для уничтожения или вывода из строя бронетехники.

Также смотрите: Вражеский ЗРК "Бук-М1" стоимостью $10 млн уничтожили украинские воины. ВИДЕО