Детонация российского ЗРК "Бук-М3" после попадания американского дрона-камикадзе "Switchblade 600". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Бук-М3", поразив его американским дроном-камикадзе "Switchblade 600" на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
Switchblade 600 - американский барражирующий боеприпас, весом 23 кг, но при этом является переносным и может быть настроен за 10 минут. Он рассчитан на полет на расстояние до 40 км за 20 минут, затем может барражировать в воздухе еще 20 минут (давая ему общую дальность до 80 км и атаковать с ударной скоростью до 185 км/ч. Дрон несет противотанковую боеголовку, предназначенную для уничтожения или вывода из строя бронетехники.
Топ комментарии
+14 Яр Холодний
показать весь комментарий13.05.2025 11:09 Ответить Ссылка
+5 dd13
показать весь комментарий13.05.2025 11:03 Ответить Ссылка
+2 Alex O #513819
показать весь комментарий13.05.2025 11:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У рашки ланцетів на порядок більше і вони на порядок дешевші(
На:
Switchblade 300 - баражуючий *********, розроблений американською компанією AeroVironment. Перші дрони-камікадзе були передані Збройним Силам України навесні 2022 року. Загалом Сили оборони отримали близько 1000 таких пристроїв. Вартість одного комплексу становить $60 000.
Декілька разів росіяни згадували свій БПЛА Ланцет в якості дороговартісної зброї. Так, ціна за дрон-камікадзе Ланцет-3 складає 1 млн. російських рублів, що дорівнює 12 000 доларів США.
комплекс - это 10 дронов
Контролер оператора (Ground Control Station)
Портативна станція управління (схожа на планшет або контролер)
Містить екран з відеопотоком з дрона
Має інтерфейс для наведення, планування польоту, самознищення
Забезпечує можливість "відміни удару" до моменту влучання.
Навряд чи наші використувують їх проти мотициклістів чи якихось жигулів зі штурмовиками. В даному випадку він прилетів саме туди куди потрібно. Бук-дуже жирна ціль. А вартість дрона та бука-незрівнянна.
Покупайте, заказывайте!! Испытан в реальных боевых условиях!! На действительных целях! В условиях РЭБ! Эффективен! Красочен и ярок!
Switchblade - пока другие только собираются и проектируют мы действуем и применяем!!