РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12576 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
16 447 23

Детонация российского ЗРК "Бук-М3" после попадания американского дрона-камикадзе "Switchblade 600". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Бук-М3", поразив его американским дроном-камикадзе "Switchblade 600" на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Читайте: Операторы дронов ГУР Минобороны уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300В и четыре РЛС разных типов в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Switchblade 600 - американский барражирующий боеприпас, весом 23 кг, но при этом является переносным и может быть настроен за 10 минут. Он рассчитан на полет на расстояние до 40 км за 20 минут, затем может барражировать в воздухе еще 20 минут (давая ему общую дальность до 80 км и атаковать с ударной скоростью до 185 км/ч. Дрон несет противотанковую боеголовку, предназначенную для уничтожения или вывода из строя бронетехники.

Также смотрите: Вражеский ЗРК "Бук-М1" стоимостью $10 млн уничтожили украинские воины. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10398) США (27726) дроны (4442) ЗРК (220)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Ага! З повним боєкомплектом "підловили" - не встиг відстріляться... Цікаво - а що ззаду йшло? Просто "Урал", чи транспортно-заряджаюча машина з БК? Так уже "заряджать" НІКУДИ...
показать весь комментарий
13.05.2025 11:09 Ответить
+5
Красиво!!!......
показать весь комментарий
13.05.2025 11:03 Ответить
+2
Зі старого совкового фільму : "фєєрічно".
показать весь комментарий
13.05.2025 11:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красиво!!!......
показать весь комментарий
13.05.2025 11:03 Ответить
Зі старого совкового фільму : "фєєрічно".
показать весь комментарий
13.05.2025 11:04 Ответить
Ага! З повним боєкомплектом "підловили" - не встиг відстріляться... Цікаво - а що ззаду йшло? Просто "Урал", чи транспортно-заряджаюча машина з БК? Так уже "заряджать" НІКУДИ...
показать весь комментарий
13.05.2025 11:09 Ответить
а куди йому встигати??- повітря ждав...))
показать весь комментарий
14.05.2025 02:18 Ответить
Біда в тому що цих Switchblade мало і вони дорогі.
У рашки ланцетів на порядок більше і вони на порядок дешевші(
показать весь комментарий
13.05.2025 11:13 Ответить
їх буде стільки, скільки зможе продати виробник, аби заробити (якщо, звичайно, Трампон і тут не напаскудить)
показать весь комментарий
13.05.2025 11:32 Ответить
Пруфи будуть?
показать весь комментарий
13.05.2025 11:37 Ответить
Ти таке ліниве що загуглити не можеш?
На:
Switchblade 300 - баражуючий *********, розроблений американською компанією AeroVironment. Перші дрони-камікадзе були передані Збройним Силам України навесні 2022 року. Загалом Сили оборони отримали близько 1000 таких пристроїв. Вартість одного комплексу становить $60 000.
Декілька разів росіяни згадували свій БПЛА Ланцет в якості дороговартісної зброї. Так, ціна за дрон-камікадзе Ланцет-3 складає 1 млн. російських рублів, що дорівнює 12 000 доларів США.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:41 Ответить
Вартість одиниці: Модель 300: $6000
показать весь комментарий
13.05.2025 12:47 Ответить
"Вартість одного комплексу становить $60 000."

комплекс - это 10 дронов
показать весь комментарий
13.05.2025 13:13 Ответить
Зовсім ні. Комплекс це: Бойовий дрон (*********) + Пускова установка (Tube Launcher) +
Контролер оператора (Ground Control Station)
Портативна станція управління (схожа на планшет або контролер)
Містить екран з відеопотоком з дрона
Має інтерфейс для наведення, планування польоту, самознищення
Забезпечує можливість "відміни удару" до моменту влучання.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:45 Ответить
Дрон - лише *********. Як патрони до кулемета.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:49 Ответить
"Switchblade: в составе комплекса может насчитываться от двух до 20 пусковых установок"
показать весь комментарий
14.05.2025 13:26 Ответить
"Біда в тому що цих Switchblade мало і вони дорогі."
Навряд чи наші використувують їх проти мотициклістів чи якихось жигулів зі штурмовиками. В даному випадку він прилетів саме туди куди потрібно. Бук-дуже жирна ціль. А вартість дрона та бука-незрівнянна.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:04 Ответить
Вот умеют кацапы делать красиво взрывающуюся технику! Умеют!
показать весь комментарий
13.05.2025 12:29 Ответить
"Бук" пукнул.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:49 Ответить
👍
показать весь комментарий
13.05.2025 13:08 Ответить
Рекламно-презентационный ролик Switchblade 300 просто великолепен!
Покупайте, заказывайте!! Испытан в реальных боевых условиях!! На действительных целях! В условиях РЭБ! Эффективен! Красочен и ярок!
Switchblade - пока другие только собираются и проектируют мы действуем и применяем!!
показать весь комментарий
13.05.2025 13:28 Ответить
це не 300-й а 600-й- той що протитанковий
показать весь комментарий
13.05.2025 14:06 Ответить
Світчблейд 300 наврядчи зміг би ініціювати детонацію боєкомплекту, бо має лише уламкову БЧ вагою як у гранати від підстврльника.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:28 Ответить
Бада-бум!
показать весь комментарий
13.05.2025 13:38 Ответить
 
 