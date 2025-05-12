Вражеский ЗРК "Бук-М1" стоимостью $10 млн уничтожили украинские воины. ВИДЕО
Украинские воины выследили и уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М1".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях.
"На одном из ключевых направлений уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М1". Работали разведчики бригады "Черный лес". Дальнейший фейерверк от детонации БК - следствие точного попадания. Ориентировочная стоимость уничтоженного ЗРК ~ $10 млн", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+10 Amber
показать весь комментарий12.05.2025 13:55 Ответить Ссылка
+5 Hanka Panyanka
показать весь комментарий12.05.2025 14:14 Ответить Ссылка
+4 Alessandro Moretti
показать весь комментарий12.05.2025 14:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Больше срать не будєт...