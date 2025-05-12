РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8537 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
6 571 13

Вражеский ЗРК "Бук-М1" стоимостью $10 млн уничтожили украинские воины. ВИДЕО

Украинские воины выследили и уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях.

"На одном из ключевых направлений уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М1". Работали разведчики бригады "Черный лес". Дальнейший фейерверк от детонации БК - следствие точного попадания. Ориентировочная стоимость уничтоженного ЗРК ~ $10 млн", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Уничтожение российского ЗРК "Бук-М3" ударом M142 "HIMARS" на восточном направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20325) уничтожение (7679) ЗРК (220) 15-я отдельная бригада артразведки (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Молодці наші Воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
12.05.2025 13:55 Ответить
+5
детонацію повторили на біс....бгггг
показать весь комментарий
12.05.2025 14:14 Ответить
+4
Респект БУКмейкерам 😁
показать весь комментарий
12.05.2025 14:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці наші Воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
12.05.2025 13:55 Ответить
Збс
показать весь комментарий
12.05.2025 13:55 Ответить
Респект БУКмейкерам 😁
показать весь комментарий
12.05.2025 14:14 Ответить
детонацію повторили на біс....бгггг
показать весь комментарий
12.05.2025 14:14 Ответить
А чо воно вибухає, а далі втягується назад?
показать весь комментарий
12.05.2025 14:20 Ответить
зворотня тяга...
показать весь комментарий
12.05.2025 14:31 Ответить
то дущі екіпажу летять до пекла
показать весь комментарий
12.05.2025 15:08 Ответить
Гарно роздуплився!
показать весь комментарий
12.05.2025 15:02 Ответить
Екіпажу - торба💥
Больше срать не будєт...
показать весь комментарий
12.05.2025 15:16 Ответить
Сподіваюсь що чергові рашистські букіністи подохли...
показать весь комментарий
12.05.2025 16:41 Ответить
Ліс Чорний - діла Світлі!
показать весь комментарий
12.05.2025 17:48 Ответить
Макбук! Настав бамбук.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:27 Ответить
Надеюсь вместе с экипажем.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:11 Ответить
 
 