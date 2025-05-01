РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10055 посетителей онлайн
Новости Видео Оружие Украины
4 032 12

Уничтожение российского ЗРК "Бук-М3" ударом M142 "HIMARS" на восточном направлении. ВИДЕО

Украинский экипаж американской РСЗО M142 "HIMARS" поразил российский ЗРК "Бук-М3" на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов и детонации боекомплекта вражеского комплекса опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Поражение российской РЛС "Зоопарк-1" кассетным боеприпасом "HIMARS". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6980) HIMARS (286) ЗРК (200)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
01.05.2025 11:17
+7
Шо красіво, то красіво!
показать весь комментарий
01.05.2025 11:14
+7
гарний салют..., молодці хлопці!
показать весь комментарий
01.05.2025 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо красіво, то красіво!
показать весь комментарий
01.05.2025 11:14 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2025 11:17 Ответить
гарний салют..., молодці хлопці!
показать весь комментарий
01.05.2025 11:17 Ответить
То самки кацапских вояк вибрали собі нових "пап" - аж білий дим пішов....
показать весь комментарий
01.05.2025 11:37 Ответить
Два роки чи рік тому? Кажуть орки вже побороли GPS.
показать весь комментарий
01.05.2025 11:17 Ответить
кажуть, існують інерційні і лазерні системи наведення
показать весь комментарий
01.05.2025 11:28 Ответить
Кажуть шо ні**я там не існує. Орки знайшли протидію і тепер те що летить - має похибку на кілометри.
показать весь комментарий
01.05.2025 11:33 Ответить
не всюди у орків є потужні реб які здатні спуфити gps.
показать весь комментарий
01.05.2025 11:50 Ответить
Заїхав у посадку "по-маленькому", а вийшло "по-большому".
показать весь комментарий
01.05.2025 11:25 Ответить
Феєрічно💥
показать весь комментарий
01.05.2025 12:17 Ответить
Як на параді у московитів, для ****** і *********** з чучхе!!
показать весь комментарий
01.05.2025 12:54 Ответить
хаймарсы еще живы? зд0рово!
показать весь комментарий
01.05.2025 12:55 Ответить
 
 