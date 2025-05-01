Уничтожение российского ЗРК "Бук-М3" ударом M142 "HIMARS" на восточном направлении. ВИДЕО

Украинский экипаж американской РСЗО M142 "HIMARS" поразил российский ЗРК "Бук-М3" на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов и детонации боекомплекта вражеского комплекса опубликована в соцсетях.

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