УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10873 відвідувача онлайн
Новини Відео Зброя України
3 447 10

Знищення російського ЗРК "Бук-М3" ударом M142 "HIMARS" на східному напрямку. ВIДЕО

Український екіпаж американської РСЗВ M142 "HIMARS" уразив російський ЗРК "Бук-М3" на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів та детонації боєкомплекту ворожого комплексу опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Ураження російської РЛС "Зоопарк-1" касетним боєприпасом "HIMARS". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7293) HIMARS (308) ЗРК (205)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
01.05.2025 11:17
+5
Шо красіво, то красіво!
показати весь коментар
01.05.2025 11:14
+5
гарний салют..., молодці хлопці!
показати весь коментар
01.05.2025 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо красіво, то красіво!
показати весь коментар
01.05.2025 11:14 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2025 11:17 Відповісти
гарний салют..., молодці хлопці!
показати весь коментар
01.05.2025 11:17 Відповісти
То самки кацапских вояк вибрали собі нових "пап" - аж білий дим пішов....
показати весь коментар
01.05.2025 11:37 Відповісти
Два роки чи рік тому? Кажуть орки вже побороли GPS.
показати весь коментар
01.05.2025 11:17 Відповісти
кажуть, існують інерційні і лазерні системи наведення
показати весь коментар
01.05.2025 11:28 Відповісти
Кажуть шо ні**я там не існує. Орки знайшли протидію і тепер те що летить - має похибку на кілометри.
показати весь коментар
01.05.2025 11:33 Відповісти
не всюди у орків є потужні реб які здатні спуфити gps.
показати весь коментар
01.05.2025 11:50 Відповісти
Заїхав у посадку "по-маленькому", а вийшло "по-большому".
показати весь коментар
01.05.2025 11:25 Відповісти
Феєрічно💥
показати весь коментар
01.05.2025 12:17 Відповісти
 
 