Знищення російського ЗРК "Бук-М3" ударом M142 "HIMARS" на східному напрямку. ВIДЕО

Український екіпаж американської РСЗВ M142 "HIMARS" уразив російський ЗРК "Бук-М3" на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів та детонації боєкомплекту ворожого комплексу опублікований у соцмережах.

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