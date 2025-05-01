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Знищення російського ЗРК "Бук-М3" ударом M142 "HIMARS" на східному напрямку. ВIДЕО
Український екіпаж американської РСЗВ M142 "HIMARS" уразив російський ЗРК "Бук-М3" на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів та детонації боєкомплекту ворожого комплексу опублікований у соцмережах.
Також дивіться: Ураження російської РЛС "Зоопарк-1" касетним боєприпасом "HIMARS". ВIДЕО
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