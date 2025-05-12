УКР
Ворожий ЗРК "Бук-М1" вартістю $10 млн знищили українські воїни. ВIДЕО

Українські воїни вистежили та знищили ворожий ЗРК "Бук-М1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах.

"На одному із ключових напрямків знищили ворожий ЗРК "Бук-М1". Працювали розвідники бригади "Чорний ліс". Подальший феєрверк від детонації БК - наслідок точного влучання. Орієнтовна вартість знищеного ЗРК ~ $10 млн", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: Знищення російського ЗРК "Бук-М3" ударом M142 "HIMARS" на східному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18477) знищення (7992) ЗРК (225) 15 окрема бригада артрозвідки (10)



Молодці наші Воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️

12.05.2025 13:55 Відповісти
Збс

12.05.2025 13:55 Відповісти
Респект БУКмейкерам 😁

12.05.2025 14:14 Відповісти
детонацію повторили на біс....бгггг

12.05.2025 14:14 Відповісти
А чо воно вибухає, а далі втягується назад?

12.05.2025 14:20 Відповісти
зворотня тяга...

12.05.2025 14:31 Відповісти
то дущі екіпажу летять до пекла

12.05.2025 15:08 Відповісти
Гарно роздуплився!

12.05.2025 15:02 Відповісти
Екіпажу - торба💥
Больше срать не будєт...

12.05.2025 15:16 Відповісти
Сподіваюсь що чергові рашистські букіністи подохли...

12.05.2025 16:41 Відповісти
Ліс Чорний - діла Світлі!

12.05.2025 17:48 Відповісти
Макбук! Настав бамбук.

12.05.2025 18:27 Відповісти
Надеюсь вместе с экипажем.

12.05.2025 23:11 Відповісти
 
 