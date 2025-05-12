Ворожий ЗРК "Бук-М1" вартістю $10 млн знищили українські воїни. ВIДЕО
Українські воїни вистежили та знищили ворожий ЗРК "Бук-М1".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах.
"На одному із ключових напрямків знищили ворожий ЗРК "Бук-М1". Працювали розвідники бригади "Чорний ліс". Подальший феєрверк від детонації БК - наслідок точного влучання. Орієнтовна вартість знищеного ЗРК ~ $10 млн", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+10 Amber
показати весь коментар12.05.2025 13:55 Відповісти Посилання
+5 Hanka Panyanka
показати весь коментар12.05.2025 14:14 Відповісти Посилання
+4 Alessandro Moretti
показати весь коментар12.05.2025 14:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Больше срать не будєт...