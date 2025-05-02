4 243 7
Операторы дронов ГУР Минобороны уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300В и четыре РЛС разных типов в оккупированном Крыму. ВИДЕО
Ударные дроны спецподразделения ГУР МОУ "PRYMARY" отработали по ряду дорогостоящих российских РЛС и ЗРК в глубоком тылу оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинским воинам удалось уничтожить две пусковые установки ЗРК С-300В, РЛС "Обзор-3", РЛС "Каста-2Е2", РЛС СТ-68 и РЛС "Имбирь".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дрон маневрений та швидкий, має нічну камеру з гарною роздільною здатністю.
Можна встановити дещо потужніший двигун, більшу БЧ - і збивати ішакєди ще на підльоті.