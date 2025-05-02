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Новости Удары по Крыму
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Операторы дронов ГУР Минобороны уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300В и четыре РЛС разных типов в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Ударные дроны спецподразделения ГУР МОУ "PRYMARY" отработали по ряду дорогостоящих российских РЛС и ЗРК в глубоком тылу оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинским воинам удалось уничтожить две пусковые установки ЗРК С-300В, РЛС "Обзор-3", РЛС "Каста-2Е2", РЛС СТ-68 и РЛС "Имбирь".

Также смотрите: В оккупированном Крыму ночью прогремели взрывы: жители заявили о массированной атаке. ВИДЕО

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армия РФ (19331) Крым (26406) РЛС (78) уничтожение (6986) ЗРК (201) ГУР (434)


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Судячи з того, як бігли коні, зйомка не прискорена.
Дрон маневрений та швидкий, має нічну камеру з гарною роздільною здатністю.
Можна встановити дещо потужніший двигун, більшу БЧ - і збивати ішакєди ще на підльоті.
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02.05.2025 12:25 Ответить
"Фірма віників не вяже." Молодці ГУРівці. Трощи русню.
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02.05.2025 12:43 Ответить
Гарно... Відрубали дві "руки" і вибили чотири "ока"... І, що саме головне - і "очі", і "руки" призначені саме для того, щоб помічать та збивать саме ті об"єкти, які їх і знищили...
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02.05.2025 12:59 Ответить
навіть коні здивувалися б такій пропозиції
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02.05.2025 13:07 Ответить
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02.05.2025 12:37 Ответить
Гарно!
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02.05.2025 12:44 Ответить
 
 