Операторы дронов ГУР Минобороны уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300В и четыре РЛС разных типов в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Ударные дроны спецподразделения ГУР МОУ "PRYMARY" отработали по ряду дорогостоящих российских РЛС и ЗРК в глубоком тылу оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинским воинам удалось уничтожить две пусковые установки ЗРК С-300В, РЛС "Обзор-3", РЛС "Каста-2Е2", РЛС СТ-68 и РЛС "Имбирь".

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