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Новости Удары по Крыму
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В оккупированном Крыму ночью прогремели взрывы: жители заявили о массированной атаке. ВИДЕО

Ночью 2 мая в Севастополе, Саках, Угловом, Новофедоровке, Джанкое и Федосии прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По свидетельству местных жителей громко было вблизи аэродрома "Саки", что в Новофедоровке находятся под атакой дронов. Местные власти заявляют, что силы ПВО успешно сбивают дроны.

И местные публикуют видео, на которых видно, как в небо поднимается столб дыма и разгорается пламя.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил об атаке на аэродромы "Кача" и "Бельбек", расположенные под Севастополем. А также о возможных ударах по мысу Тарханкут и Евпатории

Также сообщается об атаке БпЛА на ракетную базу в районе Гвардейского.

"В последние 15 минут было несколько взрывов со стороны села Красное, видны вспышки и звук через 20 секунд в Гвардейском", - говорится в сообщении.

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе города Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

По его словам, над морем уже сбили более 10 БПЛА.

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беспилотник (3631) Крым (26406) обстрел (27292) оккупация (10164)


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Топ комментарии
+11
Вночі було темно, і не видно... Зараз розгрібають "кучу абломкав хахляцких беспилотникав". Як розгребуть - поїдеш і порахуєш...
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02.05.2025 07:41
+10
Крим - це Україна. Русня в Криму - законна ціль.
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02.05.2025 08:19
+4
Це все до одного місця.Міст стоіть,стоіть.Ось і все.
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02.05.2025 07:50
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Чому не пишуть скільки кацапів сдохло ?!!
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02.05.2025 07:15 Ответить
Вночі було темно, і не видно... Зараз розгрібають "кучу абломкав хахляцких беспилотникав". Як розгребуть - поїдеш і порахуєш...
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02.05.2025 07:41 Ответить
Тупе питання. Тому що кацапи це приховують.
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02.05.2025 08:05 Ответить
Потому что патєрьнєт, всьосбілі.
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02.05.2025 08:59 Ответить
хто це зробив ?
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02.05.2025 07:18 Ответить
"Барабашка"... "ТОНЕМИ...".
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02.05.2025 07:43 Ответить
Знову курили, деьіли.
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02.05.2025 07:28 Ответить
Та то не дрони, то на ваша бажання камені з неба падали, виж цього бажали
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02.05.2025 07:49 Ответить
Це все до одного місця.Міст стоіть,стоіть.Ось і все.
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02.05.2025 07:50 Ответить
"что-то мало *****"
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02.05.2025 08:06 Ответить
Крим - це Україна. Русня в Криму - законна ціль.
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02.05.2025 08:19 Ответить
 
 