В оккупированном Крыму ночью прогремели взрывы: жители заявили о массированной атаке. ВИДЕО

Ночью 2 мая в Севастополе, Саках, Угловом, Новофедоровке, Джанкое и Федосии прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По свидетельству местных жителей громко было вблизи аэродрома "Саки", что в Новофедоровке находятся под атакой дронов. Местные власти заявляют, что силы ПВО успешно сбивают дроны.

И местные публикуют видео, на которых видно, как в небо поднимается столб дыма и разгорается пламя.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил об атаке на аэродромы "Кача" и "Бельбек", расположенные под Севастополем. А также о возможных ударах по мысу Тарханкут и Евпатории

Также сообщается об атаке БпЛА на ракетную базу в районе Гвардейского.

"В последние 15 минут было несколько взрывов со стороны села Красное, видны вспышки и звук через 20 секунд в Гвардейском", - говорится в сообщении.

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе города Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

По его словам, над морем уже сбили более 10 БПЛА.

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