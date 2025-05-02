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Новини Удари по Криму
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Оператори дронів ГУР Міноборони знищили дві пускові установки ЗРК С-300В та чотири РЛС різних типів в окупованому Криму. ВIДЕО

Ударні дрони спецпідрозділу ГУР МОУ "PRYMARY" відпрацювали по низці дороговартісних російських РЛС та ЗРК у глибокому тилу окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українським воїнам вдалося знищити дві пускові установки ЗРК С-300В, РЛС "Обзор-3", РЛС "Каста-2Е2", РЛС СТ-68 та РЛС "Імбір".

Також дивіться: В окупованому Криму вночі пролунали вибухи: мешканці заявили про масовану атаку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) Крим (14170) РЛС (58) знищення (7298) ЗРК (206) ГУР (509)


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Топ коментарі
+8
"Фірма віників не вяже." Молодці ГУРівці. Трощи русню.
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02.05.2025 12:43
+5
Судячи з того, як бігли коні, зйомка не прискорена.
Дрон маневрений та швидкий, має нічну камеру з гарною роздільною здатністю.
Можна встановити дещо потужніший двигун, більшу БЧ - і збивати ішакєди ще на підльоті.
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02.05.2025 12:25
+5
Гарно... Відрубали дві "руки" і вибили чотири "ока"... І, що саме головне - і "очі", і "руки" призначені саме для того, щоб помічать та збивать саме ті об"єкти, які їх і знищили...
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02.05.2025 12:59
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Судячи з того, як бігли коні, зйомка не прискорена.
Дрон маневрений та швидкий, має нічну камеру з гарною роздільною здатністю.
Можна встановити дещо потужніший двигун, більшу БЧ - і збивати ішакєди ще на підльоті.
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02.05.2025 12:25 Відповісти
"Фірма віників не вяже." Молодці ГУРівці. Трощи русню.
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02.05.2025 12:43 Відповісти
Гарно... Відрубали дві "руки" і вибили чотири "ока"... І, що саме головне - і "очі", і "руки" призначені саме для того, щоб помічать та збивать саме ті об"єкти, які їх і знищили...
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02.05.2025 12:59 Відповісти
навіть коні здивувалися б такій пропозиції
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02.05.2025 13:07 Відповісти
+
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02.05.2025 12:37 Відповісти
Гарно!
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02.05.2025 12:44 Відповісти
Браво!!!
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02.05.2025 14:44 Відповісти
Відрадно за ЗСУ і особливо ГУР! Молодці! Дякуємо! Бережи вас Бог!
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02.05.2025 14:59 Відповісти
Жирне полювання.
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02.05.2025 15:11 Відповісти
 
 