Силы беспилотных систем уничтожили 100 "шахедов" с помощью дронов-перехватчиков

Впервые в истории современной войны ударные БПЛА дальнего радиуса действия системно перехватываются другими беспилотными летательными аппаратами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБС.

По состоянию на сегодня подразделение Darknode 412-го полка Nemesis СБС перехватили 100 ударных БПЛА противника, в частности:

76 единиц Shahed-136 - дронов-камикадзе иранского производства;

24 единицы "Гербера" - упрощенной модификации Shahed-136, изготавливаемой на территории рф.

"Такой подход демонстрирует высокую экономическую эффективность: стоимость ракеты ПВО может достигать $1 млн, тогда как дрон-перехватчик - около $5 000", - подчеркнули в СБС.

Силы беспилотных систем активно масштабируют это направление, чтобы компенсировать дефицит традиционных средств ПВО и усилить защиту украинских городов от террористических атак со стороны РФ.