Силы беспилотных систем уничтожили 100 "шахедов" с помощью дронов-перехватчиков
Впервые в истории современной войны ударные БПЛА дальнего радиуса действия системно перехватываются другими беспилотными летательными аппаратами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБС.
По состоянию на сегодня подразделение Darknode 412-го полка Nemesis СБС перехватили 100 ударных БПЛА противника, в частности:
- 76 единиц Shahed-136 - дронов-камикадзе иранского производства;
- 24 единицы "Гербера" - упрощенной модификации Shahed-136, изготавливаемой на территории рф.
Впервые в истории современной войны ударные БПЛА дальнего радиуса действия системно перехватываются другими беспилотными летательными аппаратами.
"Такой подход демонстрирует высокую экономическую эффективность: стоимость ракеты ПВО может достигать $1 млн, тогда как дрон-перехватчик - около $5 000", - подчеркнули в СБС.
Силы беспилотных систем активно масштабируют это направление, чтобы компенсировать дефицит традиционных средств ПВО и усилить защиту украинских городов от террористических атак со стороны РФ.
Українці, форевер !
.
ця дура шахед як гепається об землю, а тим більше з підривом заряду, то від неї мало що лишається
.
Мабуть Герані-2 продають у гаражних воєнторгах та з приватних колекцій аматорів, які збирають їх з заводських вузлів та деталей і продають за привабливими цінами.
"Рабочій, помні! Ти здєсь нє гость! Тащі с завода каждій гвоздь!
Не виключено, що спецслужби деяких наших партнерів вже мають зразки серійних Гераней та Шахедів і активно їх вивчають.
Досягнуто дуже важливий практичний результат.
З урахуванням тренду до масованих атак наших населених пунктів модифікованими Геранями-2 (підвищена до 200 км/год швидкість, висоти 3000 - 50 (м), пікірування з висот, близько 1000 м, на швидкостях близьких 400 км/год, збільшена вага б/ч до 90 кГ, вдосконалена система навігації "за картою місцевості"), а також початок застосування дронів Герань-3 (реактивна тяга, швидкість до 600 км/год) мабуть вкрай доцільно, не гаючи часу, додатково інвестувати ресурси в розробку і серійне виробництво комплексів бойових дронів-інтерцепторів ударних БПЛА.