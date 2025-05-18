РУС
Новости
Силы беспилотных систем уничтожили 100 "шахедов" с помощью дронов-перехватчиков

шахед

Впервые в истории современной войны ударные БПЛА дальнего радиуса действия системно перехватываются другими беспилотными летательными аппаратами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБС.

По состоянию на сегодня подразделение Darknode 412-го полка Nemesis СБС перехватили 100 ударных БПЛА противника, в частности:

  • 76 единиц Shahed-136 - дронов-камикадзе иранского производства;
  • 24 единицы "Гербера" - упрощенной модификации Shahed-136, изготавливаемой на территории рф.

Смотрите: Силы беспилотных систем атаковали вражеские дроны: Молния-2, Zala Z-16, Supercam S350, Орлан-10. ВИДЕО

"Такой подход демонстрирует высокую экономическую эффективность: стоимость ракеты ПВО может достигать $1 млн, тогда как дрон-перехватчик - около $5 000", - подчеркнули в СБС.

Силы беспилотных систем активно масштабируют это направление, чтобы компенсировать дефицит традиционных средств ПВО и усилить защиту украинских городов от террористических атак со стороны РФ.

чудова новина !

Українці, форевер !

.
18.05.2025 15:07 Ответить
18.05.2025 15:33 Ответить
18.05.2025 15:42 Ответить
18.05.2025 15:07 Ответить
Треба дивитись на те, щоб навчитись якось перехоплювати шахеди біль менш цілими. Як мінімум, двигун під ремонт та повторне використання. Або, якщо вдало, можна клеем промазати де що тріснуло, латку посавити, перепрошити, і.. ось тобі власні шахеди по 300 шт. на добу..
показать весь комментарий
18.05.2025 15:15 Ответить
можна й так перехоплювати - рожевими поні з крильцями.

ця дура шахед як гепається об землю, а тим більше з підривом заряду, то від неї мало що лишається

.
18.05.2025 15:20 Ответить
можна і дебілами, в нас їх багато.
18.05.2025 15:24 Ответить
Мотор там копеечный. Говорят что стоимость порядка 2000 баксов, что для военной техники просто мизер. Главное масштабировать перехватчики настолько чтобы процент долетающих до цели мопедов упал настолько что их не было бы никакого смысла использовать. Правда за этим появятся реактивные дроны. с которыми перехватчик уже не справится из за высокой скорости. Но потом появятся и реактивные перехватчики. Классическая борьба меча и щита.
18.05.2025 15:42 Ответить
ракети ППО, чув?
22.05.2025 06:57 Ответить
Почекаю підтвердження МОУ...
18.05.2025 15:23 Ответить
Красені! Хизуйтеся далі і продовжуйте надавати статистику оркам для аналізу ефективності роботи дронів-перехоплювачів і стимулюйте їх розробляти свої.
18.05.2025 15:33 Ответить
Навіщо їм? В нас таких дронів як шахеди немає. З 50 кг вибухівки. Не сподобились ще...
18.05.2025 15:38 Ответить
Ну если бы нам в руки попался целый шахед, то можно было бы методом реверс-инжиниринга сделать его копию и начать массовое производство. И запускать их массово в сторону государства-агрессора. У нас ведь нет санкций, можно закупать любую электронику и двигатели. Но...просто нужно где то взять целый шахед.
18.05.2025 15:44 Ответить
Завтра на роботу. Не пийте так багато.
18.05.2025 15:54 Ответить
Не употребляю. Про сарказм слышали когда, дать ссылку на термин?
18.05.2025 15:57 Ответить
Забезпечити наших конструкторів серійними зразками зброї ворога є одним з завдань ГУР МО.
Мабуть Герані-2 продають у гаражних воєнторгах та з приватних колекцій аматорів, які збирають їх з заводських вузлів та деталей і продають за привабливими цінами.
"Рабочій, помні! Ти здєсь нє гость! Тащі с завода каждій гвоздь!
Не виключено, що спецслужби деяких наших партнерів вже мають зразки серійних Гераней та Шахедів і активно їх вивчають.
18.05.2025 16:02 Ответить
Цих зразків вже десятки є. Падають недобиті, або ребом приглушені. Не завжди вибухають. Є й без вибухівки. Їхня задача - виснажити ППО. Дядьки їх потім на частини розтягують, якщо військові не знайшли. Я гадаю, наші не хочуть їх копіювати, бо хочуть зробити дещо краще і використовувати інакше.
показать весь комментарий
не відкрию тобі таємницю, всі давно знають, що є і багато
показать весь комментарий
"Такий підхід демонструє високу економічну ефективність: вартість ракети ППО може сягати $1 млн, тоді як дрон-перехоплювач - близько $5 000", - наголосили в СБС.Сили безпілотних систем активно масштабують цей напрям, щоб компенсувати дефіцит традиційних засобів ППО та посилити захист українських міст від терористичних атак з боку рф." Джерело: https://censor.net/ua/n3552908

Досягнуто дуже важливий практичний результат.
З урахуванням тренду до масованих атак наших населених пунктів модифікованими Геранями-2 (підвищена до 200 км/год швидкість, висоти 3000 - 50 (м), пікірування з висот, близько 1000 м, на швидкостях близьких 400 км/год, збільшена вага б/ч до 90 кГ, вдосконалена система навігації "за картою місцевості"), а також початок застосування дронів Герань-3 (реактивна тяга, швидкість до 600 км/год) мабуть вкрай доцільно, не гаючи часу, додатково інвестувати ресурси в розробку і серійне виробництво комплексів бойових дронів-інтерцепторів ударних БПЛА.
18.05.2025 15:51 Ответить
14,5 и 20мм дешевле.
18.05.2025 16:00 Ответить
Постріл - так, дешевше. Масштабування зброї для цих пострілів - на багато порядків дорожче.
18.05.2025 16:07 Ответить
14,5 по наземним цілям 2000 м,по повітряним 1500 м.Шахеди літають зараз ~4500 м.
18.05.2025 16:27 Ответить
Ну тогда 30мм
18.05.2025 17:31 Ответить
Гарна новина, що є такий варіант. Погана, що згадане маштабування займе невідомо скільки часу, а шазедів виробляється все більше, отже виробляти перехоплювачі треба швидше, бо не наздоженемо. З нашою корумпованою бюрократією це буде нелегко.
18.05.2025 17:22 Ответить
Проблема в том, что нововведения даже если они супер крутые рашка ставит быстрее на поток чем наши начинают делать не поштучно для видосиков
18.05.2025 17:49 Ответить
 
 