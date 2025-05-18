1 124 6
Посол ЕС Матернова отреагировала на массированную атаку российских дронов на Украину: Россия понимает только язык силы
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила масштабную российскую атаку беспилотников в ночь на воскресенье, 18 мая.
Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Дипломат отметила, что Россия продолжает свои безжалостные атаки, при этом "делая вид, что занимается дипломатией".
"По всей Украине слышны громкие взрывы. На Киевщине в своем доме погибла женщина. Россия понимает только язык силы", - написала Матернова.
Напомним, что в ночь на 18 мая войска РФ атаковали Украину 273-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
