Посол ЕС Матернова отреагировала на массированную атаку российских дронов на Украину: Россия понимает только язык силы

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила масштабную российскую атаку беспилотников в ночь на воскресенье, 18 мая.

Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметила, что Россия продолжает свои безжалостные атаки, при этом "делая вид, что занимается дипломатией".

"По всей Украине слышны громкие взрывы. На Киевщине в своем доме погибла женщина. Россия понимает только язык силы", - написала Матернова.

Напомним, что в ночь на 18 мая войска РФ атаковали Украину 273-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

