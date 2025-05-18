РУС
Новости Атака беспилотников
1 124 6

Посол ЕС Матернова отреагировала на массированную атаку российских дронов на Украину: Россия понимает только язык силы

Матернова осудила дронную атаку РФ

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила масштабную российскую атаку беспилотников в ночь на воскресенье, 18 мая.

Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметила, что Россия продолжает свои безжалостные атаки, при этом "делая вид, что занимается дипломатией".

"По всей Украине слышны громкие взрывы. На Киевщине в своем доме погибла женщина. Россия понимает только язык силы", - написала Матернова.

Напомним, что в ночь на 18 мая войска РФ атаковали Украину 273-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Читайте также: Силы беспилотных систем уничтожили 100 "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков

Автор: 

беспилотник (4135) россия (96949) Матернова Екатерина (82)
Правила форума Совет форумчан
Де жавю...
показать весь комментарий
18.05.2025 19:11 Ответить
Ніколи цього не було, та ось знову
показать весь комментарий
18.05.2025 19:26 Ответить
То чому ЄС не розмовляє з хутіним мовою сили? Як недолугому танцюристу, нічого не заважає?
показать весь комментарий
18.05.2025 19:42 Ответить
Незрозуміло, як відреагувала
показать весь комментарий
18.05.2025 20:06 Ответить
Як казав Митець "скорость 0******щая"
показать весь комментарий
18.05.2025 22:04 Ответить
А мартенова розуміє лише мову х.у.є.м. по лбу....сиділа б і не пи.з.д.іла...поки Трамп намагається зупинити цей жах...
показать весь комментарий
18.05.2025 22:36 Ответить
 
 