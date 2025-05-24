Посол ЄС Матернова про атаку РФ на Київ: тим, хто сумнівається в намірах РФ, слід читати новини

Посол Європейського Союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова повідомила, що внаслідок російської атаки в ніч на суботу були пошкоджені будинки, де проживають її колеги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.

"Ще одна жахлива ракетна та дронова атака на Україну. Основна ціль – Київ. Багато житлових будинків у вогні, зазнали серйозних руйнувань. Постраждало 15 людей", – написала посол.

Матернова також порадила тим, хто "досі сумнівається, що Росія хоче продовження війни" почитати новини.

Нагадаємо, вночі 24 травня російські загарбники атакували Київ БпЛА та балістикою, поранень зазнали 15 людей.

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