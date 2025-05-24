Посол ЕС Матернова об атаке РФ на Киев: тем, кто сомневается в намерениях РФ, следует читать новости

Посол Европейского Союза (ЕС) в Украине Катарина Матернова сообщила, что в результате российской атаки в ночь на субботу были повреждены дома, где проживают ее коллеги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке в Х.

"Еще одна ужасная ракетная и дроновая атака на Украину. Основная цель - Киев. Много жилых домов в огне, подверглись серьезным разрушениям. Пострадало 15 человек", - написала посол.

Матернова также посоветовала тем, кто "до сих пор сомневается, что Россия хочет продолжения войны", почитать новости.

Напомним, ночью 24 мая российские захватчики атаковали Киев БпЛА и баллистикой, ранения получили 15 человек.

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