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Новости Обстрелы Киева
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Посол ЕС Матернова об атаке РФ на Киев: тем, кто сомневается в намерениях РФ, следует читать новости

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова о российской атаке на Киев

Посол Европейского Союза (ЕС) в Украине Катарина Матернова сообщила, что в результате российской атаки в ночь на субботу были повреждены дома, где проживают ее коллеги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке в Х.

"Еще одна ужасная ракетная и дроновая атака на Украину. Основная цель - Киев. Много жилых домов в огне, подверглись серьезным разрушениям. Пострадало 15 человек", - написала посол.

Матернова также посоветовала тем, кто "до сих пор сомневается, что Россия хочет продолжения войны", почитать новости.

Напомним, ночью 24 мая российские захватчики атаковали Киев БпЛА и баллистикой, ранения получили 15 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не почувствовала достаточного давления, чтобы остановить непрерывные атаки, - МИД Эстонии о ночном ударе по Киеву

Автор: 

Киев (25659) обстрел (27672) Матернова Екатерина (63)


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Топ комментарии
+3
Валіть вже нах'уй. Тільки не нийте...
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24.05.2025 11:46
+1
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24.05.2025 11:23
+1
Ну не знаю, я завтра повертаюся у свою країну мрій - Україну. На тиждень, але потім знову у країну мрій. І відпустку лише в Карпатах - на Буковині. Біля Купола Гуцула.
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24.05.2025 11:44
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24.05.2025 11:23 Ответить
Тим, хто ще сумнівається виїхати з країни мрій , варто почитати новини
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24.05.2025 11:25 Ответить
Ну не знаю, я завтра повертаюся у свою країну мрій - Україну. На тиждень, але потім знову у країну мрій. І відпустку лише в Карпатах - на Буковині. Біля Купола Гуцула.
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24.05.2025 11:44 Ответить
Валіть вже нах'уй. Тільки не нийте...
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24.05.2025 11:46 Ответить
Кіберполіція на Фестивалі кар'єри: демонструємо цифрові інструменти та говоримо про майбутнє у сфері кібербезпеки

Департамент кіберполіції Національної поліції України у складі підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ долучився до масштабного Фестивалю кар'єри, що розпочався 22 травня на території ВДНГ у Києві та триватиме до 25 травня. Цей захід є важливою платформою для популяризації кар'єрних можливостей у сфері безпеки та правопорядку, а також для демонстрації широких перспектив служби у системі МВС.

Метою участі у Фестивалі кар'єри є не лише пошук майбутніх кадрів, а й інформування молоді, студентів, ветеранів та широкої громадськості про особливості служби в поліції та шляхи професійного зростання. Представники Національної поліції України, включаючи фахівців кіберполіції, активно взаємодіють з відвідувачами, демонструючи ******* підходи до розслідування злочинів, підтримання правопорядку та захисту цифрового простору країни.

Серед інших підрозділів МВС, на фестивалі розгорнуто інтерактивний стенд кіберполіції. Тут фахівці демонструють передові методи цифрового аналізу, зокрема, як відбувається зняття інформації з мобільних пристроїв та відновлення видаленої інформації з флеш-накопичувачів. Особливу увагу привертає інтерактив "Скажи мені свій номер телефону, а я скажу твоє ім'я", який дозволяє відвідувачам на практиці оцінити можливості OSINT-аналізу (розвідка відкритих джерел). Окрім цього, для всіх охочих проводяться воркшопи з використання різноманітних кібертехнологій.

На локації кіберполіції відвідувачі також можуть дізнатися більше про освітній проєкт «Brama» (https://stopfraud.gov.ua/) - ініціативу з підвищення цифрової обізнаності серед молоді. Поліцейські розповідають про можливості ресурсу, демонструють, як користуватися його функціоналом, та надають поради з цифрової безпеки. Це дозволяє гостям фестивалю дізнатися більше про захист у цифровому середовищі та отримати практичні рекомендації щодо безпечного користування інтернетом.

«Участь у Фестивалі кар'єри дає кіберполіції унікальну можливість не лише розповісти про свою роботу, а й показати, як щоденні знання та навички можуть бути застосовані для захисту громадян від кіберзлочинів. Це важливий крок у залученні талановитих фахівців, які прагнуть зробити свій внесок у забезпечення кібербезпеки України та боротьбу зі злочинністю у цифровому вимірі», - зазначив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Запрошуємо всіх зацікавлених відвідати стенд кіберполіції на Фестивалі кар'єри на ВДНГ до 25 травня, щоб дізнатися більше про кар'єрні перспективи та особисто поспілкуватися з фахівцями, які щодня стоять на варті безпеки в інтернеті. Вхід на захід вільний.

Джерело: https://npu.gov.ua/news/kiberpolitsiia-na-festyvali-kariery-demonstruiemo-tsyfrovi-instrumenty-ta-hovorymo-pro-*********-u-sferi-kiberbezpeky
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24.05.2025 11:27 Ответить
Це не посол. Це послиня, або послиця.
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24.05.2025 11:31 Ответить
втф?? Дискримінація за гендерною ознакою??
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24.05.2025 11:40 Ответить
суть існування москви-орди - це війна..
все їхнє існування завжди було за рахунок інших..

інакше як з московського царства розміром з Бельгію,
міг вирости такий монстр?
тільки за рахунок війни, вбивств, грабунків та гвалтувань..

..
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24.05.2025 11:33 Ответить
Головна кацапська фішка це можливість драпать хоч до Урала, коли хтось приходив на розборки. Тактика гієн...
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24.05.2025 11:50 Ответить
за Уралом - Китай..
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27.05.2025 18:10 Ответить
"...тим, хто сумнівається в намірах РФ, слід читати новини" Джерело: https://censor.net/ua/n3554084
А вони і читають (слухають, дивляться) новини... від рф та "путінферштейнів" Трумпа, діджея Венса, Вітькова...
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24.05.2025 11:48 Ответить
 
 