Рашисты нанесли комбинированный удар по Киеву: 8 пострадавших, пожары в трех районах. ФОТОрепортаж

В ночь на 24 мая российские захватчики атаковали Киев БпЛА и баллистикой. В нескольких районах столицы ликвидируют последствия обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и ГСЧС.

"Сейчас известно о 8 пострадавших. Двух из них госпитализировали из Днепровского района. Еще шестеро получили помощь медиков на месте - в Святошинском районе столицы", - сообщил Кличко.

В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах столицы:

в Соломенском районе горела квартира в жилом доме;

в Святошинском - нежилое помещение;

обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.

Также зафиксировано падение обломков на торговый центр в Оболонском районе. А также - на жилой дом на Оболони.

"В жилом доме на Оболони, в который попали обломки российского беспилотника, загорелся фактически весь подъезд. Продолжается поисковая операция, работают взрывотехники. Предварительно, нет информации о жертвах", - сообщил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик в комментарии "Суспільному".

Спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях.

Соломенский район

Пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами спасателей возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спасен мужчина, которого с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения - передано медикам.

Оболонский район

Произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар ликвидирован.

Святошинский район

В одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар. Работы по тушению продолжаются.

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