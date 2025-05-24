РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11660 посетителей онлайн
Новости Ракетная атака на Киев Обстрелы Киева
15 405 73

Рашисты нанесли комбинированный удар по Киеву: 8 пострадавших, пожары в трех районах. ФОТОрепортаж

В ночь на 24 мая российские захватчики атаковали Киев БпЛА и баллистикой. В нескольких районах столицы ликвидируют последствия обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и ГСЧС.

"Сейчас известно о 8 пострадавших. Двух из них госпитализировали из Днепровского района. Еще шестеро получили помощь медиков на месте - в Святошинском районе столицы", - сообщил Кличко.

В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах столицы:

в Соломенском районе горела квартира в жилом доме;

в Святошинском - нежилое помещение;

обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.

Также зафиксировано падение обломков на торговый центр в Оболонском районе. А также - на жилой дом на Оболони.

"В жилом доме на Оболони, в который попали обломки российского беспилотника, загорелся фактически весь подъезд. Продолжается поисковая операция, работают взрывотехники. Предварительно, нет информации о жертвах", - сообщил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик в комментарии "Суспільному".

Спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях.

Соломенский район

Пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами спасателей возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спасен мужчина, которого с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения - передано медикам.

Оболонский район

Произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар ликвидирован.

Святошинский район

В одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар. Работы по тушению продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Падение обломков зафиксировано в нескольких районах Киева: пострадали два человека, произошли пожары (обновлено)

Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев
Атака на Киев

Автор: 

беспилотник (3727) Киев (25659) обстрел (27672) Воздушные атаки на Киев (748) баллистические ракеты (407)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Ми могли знищити загниваючу московію, яка самостійно була неспроможна воювати проти вільного народу. В нас був шанс з 2014 року і до цього часу стати повністю вільними в ЄС і бути захищеними в НАТО, підсиливши його козацьким духом і хоробрістю. Але у 2019 році більшу частину нації вбили російською пропагандою(бо коли ворог не може силою, він дурить) і кіном про Голобородько, де дорослі чоловіки і жінки повірили в казку і вибрали свого могильщика Голобородьку, розтоптавши і обливши брудом того, хто міг вивести іх з цієї багнюки. А та нікчема, брехлива, прокацапська і мстива, взяла собі на службу самих запеклих ворогів України, які знищували Майдан, які знищували нашу культуру і трациції - таких щирих українців як дубінського, Беню,бужанського, перевертнів: каптелова, демченка,вілкула всього "кварталу"... Коли Китай, Північнап Корея і Іран побачили переможні рухи кацапні, то стали на їх бік, а не було б цього - кацапи залишилися б одна і були б знищені. Якби хто не говорив, але добити кацапів нам не дав Боневтік і його слугориги- вороги України, які все взяли " під свій контроль". А до цьогог все розмінували, бо не пройшов би ворог такими силами через підлірваний Чонгапрський міст і кілометрові мінні поля, відвів наші війська з укриттів в чисте поле, розмінував акваторію Азовського моря і знищив всі наші ракетні програми. Ми втратили як не все, то більшу частину(дакй Боже вистояти і зберегти те, що залишилося), бо вбитих і покалічених до мільйона ми не повернемо, не повернемо до 10 мільяйонів громадян, які мали народжувати маленьких членів суспільства, що виїхали до ЄС і інших країн демократії, до 5 мільйонів залишилися на окупованих теритиоріях... і все просто за однієї галочки у бюлетні в 2019 році. Як би хто не хотів, але повернути вже все на рівень 2019 року як економіку, так і територію і громадян ніколи не вийде. На мою думку з цієї владою ми ніколи нікого не переможемо, хіба що тільки партію ЄС і Порошенка, який залишився єдиним борцем за Україну. Все це зробили пустоголові 73%, як я іх ще називаю - сметуни. Ви це зробили разом!!!
показать весь комментарий
24.05.2025 07:57
+29
Асфальтом?
показать весь комментарий
24.05.2025 07:03
+23
Росія повинна бути знищена!
показать весь комментарий
24.05.2025 07:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росія повинна бути знищена!
показать весь комментарий
24.05.2025 07:02 Ответить
Асфальтом?
показать весь комментарий
24.05.2025 07:03 Ответить
і шашликами
показать весь комментарий
24.05.2025 07:54 Ответить
Виборами всіх гілок влади
показать весь комментарий
24.05.2025 10:07 Ответить
тільки, якщо там переможе тімашонка, а там у неї шанси є, з її жадібністю, тупістю і загребучими руками, там тапких *******, всі гілки влади вОна переведе в своє ручне управління і параші тридець за пару місяців, а так нажаль доведеться ще довго чекати
показать весь комментарий
25.05.2025 07:30 Ответить
ти притомне? Який асфальт? Похмелись, а то безсенсовно пишеш
показать весь комментарий
24.05.2025 13:05 Ответить
той, що краще на дороги красти, чим врмію озброювати.
показать весь комментарий
25.05.2025 07:32 Ответить
Ми могли знищити загниваючу московію, яка самостійно була неспроможна воювати проти вільного народу. В нас був шанс з 2014 року і до цього часу стати повністю вільними в ЄС і бути захищеними в НАТО, підсиливши його козацьким духом і хоробрістю. Але у 2019 році більшу частину нації вбили російською пропагандою(бо коли ворог не може силою, він дурить) і кіном про Голобородько, де дорослі чоловіки і жінки повірили в казку і вибрали свого могильщика Голобородьку, розтоптавши і обливши брудом того, хто міг вивести іх з цієї багнюки. А та нікчема, брехлива, прокацапська і мстива, взяла собі на службу самих запеклих ворогів України, які знищували Майдан, які знищували нашу культуру і трациції - таких щирих українців як дубінського, Беню,бужанського, перевертнів: каптелова, демченка,вілкула всього "кварталу"... Коли Китай, Північнап Корея і Іран побачили переможні рухи кацапні, то стали на їх бік, а не було б цього - кацапи залишилися б одна і були б знищені. Якби хто не говорив, але добити кацапів нам не дав Боневтік і його слугориги- вороги України, які все взяли " під свій контроль". А до цьогог все розмінували, бо не пройшов би ворог такими силами через підлірваний Чонгапрський міст і кілометрові мінні поля, відвів наші війська з укриттів в чисте поле, розмінував акваторію Азовського моря і знищив всі наші ракетні програми. Ми втратили як не все, то більшу частину(дакй Боже вистояти і зберегти те, що залишилося), бо вбитих і покалічених до мільйона ми не повернемо, не повернемо до 10 мільяйонів громадян, які мали народжувати маленьких членів суспільства, що виїхали до ЄС і інших країн демократії, до 5 мільйонів залишилися на окупованих теритиоріях... і все просто за однієї галочки у бюлетні в 2019 році. Як би хто не хотів, але повернути вже все на рівень 2019 року як економіку, так і територію і громадян ніколи не вийде. На мою думку з цієї владою ми ніколи нікого не переможемо, хіба що тільки партію ЄС і Порошенка, який залишився єдиним борцем за Україну. Все це зробили пустоголові 73%, як я іх ще називаю - сметуни. Ви це зробили разом!!!
показать весь комментарий
24.05.2025 07:57 Ответить
А при якому президент1 крутили к1ношку про Головоборлдьку, н1хто не забув?????
показать весь комментарий
24.05.2025 12:41 Ответить
При тому, при якому можливо було щось крутити без прямих інструкцій від президента
показать весь комментарий
24.05.2025 13:05 Ответить
Тобто попередник мав позакривати ЗМІ які йому не до вподоби і наразитися на звинувачення в узурпації влади? Втім, Зеленський так і вчинив)
показать весь комментарий
24.05.2025 15:21 Ответить
Я перепрошую та ви занадто хворі.
Напишіть свою адресу я викличу швидку допомогу для вас.
В Україні не те що не було сил на це 2014 року.
В Україні не було армії від слів-ЗОВСІМ НЕ БУЛО.
А хто я такий щоб це писати_просто читаю новини, а в 2014-2015 роках був в ПС.
15-16 роки ЗСУ.
показать весь комментарий
24.05.2025 20:26 Ответить
Україна на зараз повинна була виробляти як мінімум 80 відсотків артилерийських снарядів, свої ракети ППО, свої ракети Вільха, Гром, Корал, і вже повинен стояти свій ЗРк, що з цього зробили Зелені?
показать весь комментарий
24.05.2025 09:22 Ответить
ЗЕлені посадили мульйон дерев і дохера дронів на кухнях напаяли.
показать весь комментарий
24.05.2025 12:25 Ответить
Нічого,тому що вони зрадники.Прийшовши до влади перше що зробив Зе порушив Конституцію, потім відібрав ліцензії у незалежних ЗМІ що б не псували рейтинг.
показать весь комментарий
24.05.2025 15:26 Ответить
А хто її знищить?
показать весь комментарий
25.05.2025 08:07 Ответить
Агов! ППО! Ви де?!
Ми, Кияни, це лайно про яке Ви тут пишите бачимо, а також читаємо щодня!
Щодня зазнають поранень від шахедів та гинуть у Києві люди!
А де ППО біля Києва!?
ППО повинно не допускати повітряні цілі до міста Києв та його промислових об'єктів, а не збивати їх вже у його межах, житлових районів, промислових об'єктів, де вони викликають людські жертви та ще більших руйнувань.
Це все одно, що допомагати русні нищити Київ, - наше славне місто!
Дармоїди!
Від такої "роботи" ППО, ворогові ще більше "користі" ніж шкоди!
Про це всі говорять, просто не всі зважуються відкрито написати.
показать весь комментарий
24.05.2025 07:13 Ответить
На Банкову... пиши..дурепа!!! Там седять захисники ..які ДАРМОЇДАМ з ППО завдяки ТВОЄМУ вибору у 2019 році замість ракет поставляли асфальт. Ти наважилася написати... бо тупа..як дерево!!! Та ще й смайликів наставила... Як ти навчилася писати... з повною відсутністью мозку?
показать весь комментарий
24.05.2025 07:23 Ответить
Коза!
На Банкову не писати, а ракети посилати треба!
Ворог України засів саме на Банковій в ОП!
показать весь комментарий
24.05.2025 07:36 Ответить
Ворог України солодка парочка Зе і Д"є та їхній пахан Кал
показать весь комментарий
24.05.2025 08:01 Ответить
Те ..що на банковій ворог... це всі знають!!! Але ..ти..дурноголова...тих..хто чим може прикриває небо ..назвала дармоїдами. А то ..що ти ..гнидо..нижче випорожнилась...туди їм і дорога ..так всі тут зрозуміли про твоє смердяче кацапське нутро. Як кацапсяче не буде ховатися... писати українською... проголошувати українські лозунги... всеодно кацапсяче смердяче вилізе однозначно! Так з тобою і сталося...І дуже швидко!
показать весь комментарий
24.05.2025 08:36 Ответить
Прямо надімною живе хлопець, що працює у мобільній групі ППО.

Як вважаєш, він від ліні чи навмисно пропускає шахеди, що херачать по його дому?

Не пиши відверту *****, а познайомся з кимось, хто тебе захищає ночами, і розпитай, як воно.
показать весь комментарий
25.05.2025 02:32 Ответить
не треба тій тупорилій знайомитсь, воно кацапам здасть
показать весь комментарий
25.05.2025 07:35 Ответить
а ти знаєш, що "галіна" по іспанськи курка?
показать весь комментарий
25.05.2025 07:34 Ответить
Агов!
Операторів мобільних групп ППО ще в кінці 2024 року почали переводити в штурмовики.
Людей, які вже мали трирічний досвід боротьби з кацапськими БПЛА.
Бо Курская потужная опєрація...
показать весь комментарий
24.05.2025 07:25 Ответить
« Галина Гойс #601847

Туди їм й дорога!»

О, кацапка, як тебя попєрдоліло.
показать весь комментарий
24.05.2025 08:01 Ответить
Без смайликів не той драйв.
показать весь комментарий
24.05.2025 08:02 Ответить
Тітка, іди похмелись і проспись
показать весь комментарий
24.05.2025 07:47 Ответить
Ні! Це Ви не можите протверезіти після свого вибору в 2019 році!
Ось тепер воно Вас усіх зробить! Підете воювати всі, від 18 до 65 включно!
показать весь комментарий
24.05.2025 07:49 Ответить
Ты мужик или ботан?
Мудики сначала проспятся, потом лечатся. А не наоборот
показать весь комментарий
24.05.2025 08:59 Ответить
Реєстрація: 12 лютого 2025
показать весь комментарий
24.05.2025 07:49 Ответить
Все є,все працює,але ішакеди стали швидші,треба більш ******* системи,то є труднощі
показать весь комментарий
24.05.2025 08:08 Ответить
Російський Єльц знову атакують дрони - соцмережі
показать весь комментарий
24.05.2025 07:18 Ответить
Кацапе - Українці переможуть!
А ти як був кацапом, так і зостанешся ним.
ПНХ!
показать весь комментарий
24.05.2025 07:31 Ответить
ПНХ.
показать весь комментарий
24.05.2025 07:45 Ответить
Воно 2 дні тому зареєструвалось.....в бан його
показать весь комментарий
24.05.2025 08:10 Ответить
Засмерділо лаптями...
показать весь комментарий
24.05.2025 07:31 Ответить
Pirat Kfor

Реєстрація: 22 травня 2025
показать весь комментарий
24.05.2025 07:50 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
24.05.2025 08:02 Ответить
так - істінний русскій кацап.
показать весь комментарий
24.05.2025 08:10 Ответить
Так це нальот шахедів, фігня, не жаліється кияни, це не каби і не 5в55, не ствольна арта, чи коли по Харкову, Запоріжжю чи Херсону то херня, так?
показать весь комментарий
24.05.2025 07:32 Ответить
Ви вважаєте москальських ботів киянами? Завязувайте з безалкогольним пивом...
показать весь комментарий
24.05.2025 07:35 Ответить
та то такий же кацабот
показать весь комментарий
24.05.2025 07:53 Ответить
Просрали наші зиму,а можна було буферну зону навколо українських кордонів зробити ,щоб пожили москалі без світла,опалення...(((на що чекали?(((
показать весь комментарий
24.05.2025 07:36 Ответить
Коли Грицеляк повернеться зі Швейцаріїї, без нього ніяк
показать весь комментарий
24.05.2025 09:16 Ответить
Для тих, хто пише всіляку х#йню, порівнюючи Київ з іншими містами, скільки вам треба, щоб загинуло за одну атаку людей і було зруйновано будівель, щоб ви були задоволені.. ? З початку війни в самому Києві загинуло декілька сотень людей від кацапських атак..А щодо відсутності чи недостатності ППО в інших містах - звертайтеся прямо до вашого потужного Щеневтіка, він у вас невсратий хенералісімус і головноМандякуючий.
показать весь комментарий
24.05.2025 07:40 Ответить
Коли під час ІІ Світової німецьке *****-гітлєр, знищував Лондон,
у Лондоні загинуло десь 50 000 людей.
Доречі німці тоді теж застовувли балістику і крилаті ракети:

балістика: - ФАУ-1
крилаті - ФАУ -2.
Кацапи просто косплеять нацисів 1:1.
показать весь комментарий
24.05.2025 07:51 Ответить
ФАУ -1 крилата, а ФАУ-2 балістика.
показать весь комментарий
24.05.2025 11:24 Ответить
Що означає "він у вас нев....ий хенералісімус"...і далі за текстом? Він у нас такий, як і у вас. І навпаки. Звертайтеся і ви до своєго. Чи Києв інакше від решти України проголосував за ОЦЕ у 2019 році?
показать весь комментарий
24.05.2025 09:10 Ответить
Кацапе- ПНХ!
показать весь комментарий
24.05.2025 08:12 Ответить
Всі "сметуни" сидять в Європі
На троні їхній, що Невтік.
А решта у великій жопі...
Будуть страждати цілий вік!!!
показать весь комментарий
24.05.2025 08:20 Ответить
Это результат звонка Трампа путину.
показать весь комментарий
24.05.2025 10:17 Ответить
На экскурсию нет желающих съездить в Покровск или Константиновку?Все познается в сравнении. Сьездите в Покровск или Констаху и тогда эти "комбиновани"атаки на Киев ЭДЭМСКИМ САДОМ покажутся
показать весь комментарий
24.05.2025 16:39 Ответить
Святошинський район
В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа.

Боже п***уни, росіяни вже виклали відео зі Святошино, 20 ударів по Святошино, там все на відео видно, ППО в тій стороні не працювала Взагалі! Жодного пострілу. Хоча центр так, прикрили. Удар був переважно по Антонова
показать весь комментарий
24.05.2025 16:40 Ответить
Брехня.
показать весь комментарий
25.05.2025 02:36 Ответить
https://t.me/ASupersharij/40591

Звичайно брехня. Слава Україні! От тільки я киянин, та й ідентифікувати літеру М - метро нескладно. Якщо ви не місцевий, https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD/@50.4578283,30.3920443,3a,75y,354.76h,91.15t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIHM0ogKEICAgIDaiZyGsAE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FAB8u6HYtQOb00VsxMTM7CRqS6DBPVOD7kOm3Qie64bP3AxDm0pz0vXhCty877wUVpgLVBTcA37X8OH1RDHUM_-xzAdk_AYRBcxMnpsW0S2I-_vVq-gWNfAcsJgkjVww_NxFyq4RT52NZfQ%3Dw900-h600-k-no-pi-1.1494603278952127-ya158.96459022340875-ro0-fo100!7i5120!8i2560!4m6!3m5!1s0x40d4cc5fe6b95409:0x33e1506b96f75b7e!8m2!3d50.4577675!4d30.3906572!16s%2Fm%2F027zf8_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUyMS4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D то ось де ця літера М. Посилання на карти, поверніть вправо на 2 метри камеру, там на підприємстві великими літерами синіми щось написано. А як вам потужність ППО та мобільних груп? Чутно? Вся ППО зосереджена в центрі, що мене загалом влаштовує, Верховну Раду треба охороняти. Але й жителів інших підприємств і районів теж шкода.
показать весь комментарий
25.05.2025 04:37 Ответить
Nick
Як це ППО не працювало?! Гупало години три, мабуть. Район Академ.
показать весь комментарий
24.05.2025 21:39 Ответить
Ну так він же це з кацапських відео знає. 😁
показать весь комментарий
25.05.2025 02:37 Ответить
Знаю, більше того, є канал, де кацапи викладають Всі цілі. Куди летіло, влучило не влучило. Ну звісно ж вони намагаються форсити якісь переможні речи, це треба враховувати. Можна порівнювати з нашими постами і робити висновки.

Треба визнати, що інформація закривається більшою мірою від нашого населення. Кацапам відомо все, вони просто використовують наші власні камери спостереження, про що є стаття тут.
показать весь комментарий
25.05.2025 04:45 Ответить
Слава Україні! Відео я виклав. Точніше не я, там посилання з поясненням.
показать весь комментарий
25.05.2025 04:39 Ответить
Тобто, мені у Святошинському районі вірити кацапським відео, а не тому, що у мене за вікнами відбувалося?
показать весь комментарий
25.05.2025 04:49 Ответить
У мене теж за вікнами відбувався аполкаліпсис. Але відео то відео, просто зняте з іншого вікна. Мова виключно про удари по Антонова і дивним чином замовкшу на той момент ППО. Не знаю як де, але в центрі відпрацювали дуже гарно, без жартів.
показать весь комментарий
25.05.2025 05:20 Ответить
Скажу більше все що було спи.зено з податків українців під час війни, коли лилась українська кров, будуть забірати не грошима а кровью, кров за кров. Хай ці криси зелені це знають.
показать весь комментарий
25.05.2025 07:42 Ответить
 
 