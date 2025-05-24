Рашисты нанесли комбинированный удар по Киеву: 8 пострадавших, пожары в трех районах. ФОТОрепортаж
В ночь на 24 мая российские захватчики атаковали Киев БпЛА и баллистикой. В нескольких районах столицы ликвидируют последствия обстрела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и ГСЧС.
"Сейчас известно о 8 пострадавших. Двух из них госпитализировали из Днепровского района. Еще шестеро получили помощь медиков на месте - в Святошинском районе столицы", - сообщил Кличко.
В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах столицы:
в Соломенском районе горела квартира в жилом доме;
в Святошинском - нежилое помещение;
обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.
Также зафиксировано падение обломков на торговый центр в Оболонском районе. А также - на жилой дом на Оболони.
"В жилом доме на Оболони, в который попали обломки российского беспилотника, загорелся фактически весь подъезд. Продолжается поисковая операция, работают взрывотехники. Предварительно, нет информации о жертвах", - сообщил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик в комментарии "Суспільному".
Спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях.
Соломенский район
Пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами спасателей возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спасен мужчина, которого с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения - передано медикам.
Оболонский район
Произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар ликвидирован.
Святошинский район
В одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар. Работы по тушению продолжаются.
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В Україні не те що не було сил на це 2014 року.
В Україні не було армії від слів-ЗОВСІМ НЕ БУЛО.
А хто я такий щоб це писати_просто читаю новини, а в 2014-2015 роках був в ПС.
15-16 роки ЗСУ.
Ми, Кияни, це лайно про яке Ви тут пишите бачимо, а також читаємо щодня!
Щодня зазнають поранень від шахедів та гинуть у Києві люди!
А де ППО біля Києва!?
ППО повинно не допускати повітряні цілі до міста Києв та його промислових об'єктів, а не збивати їх вже у його межах, житлових районів, промислових об'єктів, де вони викликають людські жертви та ще більших руйнувань.
Це все одно, що допомагати русні нищити Київ, - наше славне місто!
Дармоїди!
Від такої "роботи" ППО, ворогові ще більше "користі" ніж шкоди!
Про це всі говорять, просто не всі зважуються відкрито написати.
На Банкову не писати, а ракети посилати треба!
Ворог України засів саме на Банковій в ОП!
Як вважаєш, він від ліні чи навмисно пропускає шахеди, що херачать по його дому?
Не пиши відверту *****, а познайомся з кимось, хто тебе захищає ночами, і розпитай, як воно.
Операторів мобільних групп ППО ще в кінці 2024 року почали переводити в штурмовики.
Людей, які вже мали трирічний досвід боротьби з кацапськими БПЛА.
Бо Курская потужная опєрація...
Туди їм й дорога!»
О, кацапка, як тебя попєрдоліло.
Ось тепер воно Вас усіх зробить! Підете воювати всі, від 18 до 65 включно!
Мудики сначала проспятся, потом лечатся. А не наоборот
А ти як був кацапом, так і зостанешся ним.
ПНХ!
Реєстрація: 22 травня 2025
у Лондоні загинуло десь 50 000 людей.
Доречі німці тоді теж застовувли балістику і крилаті ракети:
балістика: - ФАУ-1
крилаті - ФАУ -2.
Кацапи просто косплеять нацисів 1:1.
На троні їхній, що Невтік.
А решта у великій жопі...
Будуть страждати цілий вік!!!
В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа.
Боже п***уни, росіяни вже виклали відео зі Святошино, 20 ударів по Святошино, там все на відео видно, ППО в тій стороні не працювала Взагалі! Жодного пострілу. Хоча центр так, прикрили. Удар був переважно по Антонова
Звичайно брехня. Слава Україні! От тільки я киянин, та й ідентифікувати літеру М - метро нескладно. Якщо ви не місцевий, https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD/@50.4578283,30.3920443,3a,75y,354.76h,91.15t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIHM0ogKEICAgIDaiZyGsAE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FAB8u6HYtQOb00VsxMTM7CRqS6DBPVOD7kOm3Qie64bP3AxDm0pz0vXhCty877wUVpgLVBTcA37X8OH1RDHUM_-xzAdk_AYRBcxMnpsW0S2I-_vVq-gWNfAcsJgkjVww_NxFyq4RT52NZfQ%3Dw900-h600-k-no-pi-1.1494603278952127-ya158.96459022340875-ro0-fo100!7i5120!8i2560!4m6!3m5!1s0x40d4cc5fe6b95409:0x33e1506b96f75b7e!8m2!3d50.4577675!4d30.3906572!16s%2Fm%2F027zf8_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUyMS4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D то ось де ця літера М. Посилання на карти, поверніть вправо на 2 метри камеру, там на підприємстві великими літерами синіми щось написано. А як вам потужність ППО та мобільних груп? Чутно? Вся ППО зосереджена в центрі, що мене загалом влаштовує, Верховну Раду треба охороняти. Але й жителів інших підприємств і районів теж шкода.
Як це ППО не працювало?! Гупало години три, мабуть. Район Академ.
Треба визнати, що інформація закривається більшою мірою від нашого населення. Кацапам відомо все, вони просто використовують наші власні камери спостереження, про що є стаття тут.